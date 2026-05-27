BYD เดินเกมรุก ยื่นสิทธิบัตรแบตเตอรี่ Solid-State เร่งศึก EV ยุคใหม่

BYD เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ Solid-State อย่างจริงจัง หลังมีรายงานว่าบริษัทได้ยื่นจดสิทธิบัตรแบตเตอรี่รุ่นใหม่ในประเทศจีน ท่ามกลางการแข่งขันด้านแบตเตอรี่ยุคถัดไปที่กำลังร้อนแรงขึ้นในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าโลก
ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยผ่านเอกสารของ China National Intellectual Property Administrationโดยสิทธิบัตรของ BYD เกี่ยวข้องกับ “อิเล็กโทรไลต์ของแข็งแบบคอมโพสิต” ซึ่งเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนสำคัญของแบตเตอรี่ Solid-State
เทคโนโลยีนี้เป็นการพัฒนาโครงสร้างภายในแบตเตอรี่แบบใหม่ เพื่อช่วยให้กระแสไฟไหลได้ดีขึ้น แบตเตอรี่มีความเสถียรมากขึ้น และทนทานมากขึ้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญของแบตเตอรี่ Solid-State ในปัจจุบัน
จุดเด่นสำคัญของแบตเตอรี่ Solid-State คือการเปลี่ยนจากอิเล็กโทรไลต์แบบ “ของเหลว” ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วไป มาใช้วัสดุแบบ “ของแข็ง” แทน ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องไฟไหม้ การรั่วไหล และการลัดวงจร พร้อมเพิ่มความหนาแน่นพลังงานให้สูงขึ้นได้
นั่นหมายความว่า ในอนาคต รถ EV อาจ:
วิ่งได้ไกลขึ้น
ชาร์จเร็วขึ้น
ใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กลง
ปลอดภัยมากขึ้น
หลายฝ่ายจึงมองว่า Solid-State Battery คือ “เทคโนโลยีเปลี่ยนเกม” ของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้ายุคต่อไป
ก่อนหน้านี้ BYD เคยเปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าเริ่มการผลิตระดับทดลอง (Pilot Production) ของแบตเตอรี่ Solid-State ภายในปี 2027 ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมจีน ที่กำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีนี้อย่างหนัก
ปัจจุบัน จีนกลายเป็นประเทศที่ถือครองสิทธิบัตรเกี่ยวกับแบตเตอรี่ Solid-State มากที่สุดในโลก โดยนอกจาก BYD แล้ว ยังมีผู้เล่นรายใหญ่อีกหลายราย เช่น CATL, CALB, Gotion และ Chery ที่กำลังเร่งพัฒนาแบตเตอรี่ยุคใหม่เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม แม้หลายบริษัทจะเริ่มมีต้นแบบที่น่าสนใจ แต่ความท้าทายสำคัญยังอยู่ที่:
การผลิตจำนวนมาก
ต้นทุนการผลิต
อายุการใช้งาน
เสถียรภาพในการใช้งานจริง
จึงทำให้หลายฝ่ายมองว่า ช่วงปี 2027–2030 จะเป็นช่วงสำคัญของการแข่งขันแบตเตอรี่ Solid-State และผู้ที่เปลี่ยนเทคโนโลยีจาก “ห้องทดลอง” ไปสู่ “การผลิตจริง” ได้ก่อน อาจกลายเป็นผู้กำหนดทิศทางของตลาด EV โลกในอนาคต
อ้างอิง: China National Intellectual Property Administration
ที่มา: CarNewsChina