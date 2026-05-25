BMW M3 CS Handschalter รุ่นพิเศษเกียร์ธรรมดา 6 สปีด ขายเฉพาะที่สหรัฐฯ

BMW M3 CS Handschalter รุ่นพิเศษส่งท้ายปลายโมเดลเปิดตัวที่สหรัฐอเมริกา ชูจุดขายเกียร์ธรรมดา 6 สปีด ตัวรถน้ำหนักเบากว่า M3 ปกติราว 34 กิโลกรัม ราคาจำหน่ายเริ่มต้น 107,100 เหรียญสหรัฐ หรือราว 3,500,000 บาท
BMW M3 CS Handschalter มีจุดเด่นอยู่ที่การนำเอาเกียร์ธรรมดา 6 สปีด มาติดตั้งลงในตระกูล M3 CS น้ำหนักเบาเป็นครั้งแรก มาพร้อมโครงสร้างภายนอกที่ผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์ประกอบด้วย หลังคา, ฝากระโปรงหน้า, ลิ้นกันชนหน้า, ช่องรับอากาศด้านหน้า, ฝาครอบกระจกมองข้าง, แผงดิฟฟิวเซอร์ท้าย และสปอยเลอร์หลัง ส่วนภายในห้องโดยสารใช้วัสดุ CFRP บริเวณคอนโซลกลางและชิ้นส่วนตกแต่งทั้งหมด
ภายในห้องโดยสารถูกติดตั้งเบาะนั่ง M Carbon น้ำหนักเบาเป็นมาตรฐาน พร้อมหม้อพักไอเสียท้าย (Rear Silencer) ที่ทำจากวัสดุไทเทเนียม ซึ่งช่วยลดน้ำหนักของระบบไอเสียลงไปได้ราว 3.6 กิโลกรัมเมื่อเทียบกับปกติ ช่วยให้ตัวรถมีน้ำหนักเบากว่า M3 รุ่นปกติราว 19 กิโลกรัม และหากลูกค้าเลือกติดตั้งระบบเบรก M Carbon Ceramic จะช่วยลดน้ำหนักลงอีก 14.3 กิโลกรัม ส่งผลให้ตัวรถเบาลงรวมเกือบ 34 กิโลกรัม
M3 CS Handschalter ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน 6 สูบเรียง ความจุ 3.0 ลิตร รหัส S58 พร้อมเทคโนโลยี M TwinPower Turbo ซึ่งเป็นบล็อกเครื่องยนต์พื้นฐานเดียวกันกับที่ใช้ในตัวแข่ง BMW M4 GT3 Evo รุ่นที่คว้าชัยชนะในคลาสของการแข่งขันมาราธอนสุดโหด Rolex 24 at Daytona เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา
เครื่องยนต์บล็อกดังกล่าวมีกำลังสูงสุด 473 แรงม้า (HP) ที่ 6,250 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 550 นิวตัน-เมตร ที่ 2,630 - 6,130 รอบต่อนาที ส่งกำลังไปยังล้อคู่หลังด้วยเกียร์ธรรมดา 6 สปีด สามารถทำอัตราเร่ง 0-96 กม./ชม. ในเวลา 4.1 วินาที ความเร็วสูงสุด 290 กม./ชม. จากการติดตั้งแพ็กเกจ M Driver’s Package เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
นอกจากน้ำหนักที่เบาเป็นพิเศษแล้ว ตัวรถยังได้รับการปรับปรุงช่วงล่างเพื่อให้สอดรับกับเกียร์ธรรมดาโดยเฉพาะ ทั้งระบบบังคับเลี้ยว M Servotronic รวมถึงการตอบสนองของแชสซีส์ เครื่องยนต์ และเกียร์ ขณะที่โครงสร้างจุดยึดและมุมแคมเบอร์ของล้อได้รับการปรับแต่งเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการควบคุมและรองรับแรงด้านข้างขณะเข้าโค้ง
ช่วงล่างถูกลดความสูงลง 6 มิลลิเมตรเมื่อเทียบกับ M3 รุ่นมาตรฐาน พร้อมนำโช้กอัปจากรุ่น M4 CSL เพิ่มประสิทธิภาพในการรับแรงสะเทือน สามารถเลือกสั่งติดตั้งค้ำโช้กหน้า M Front Strut Brace ที่ผลิตจากอลูมิเนียมหล่อเพื่อเสริมความแข็งแรงของตัวถังด้านหน้า โดยตัวรถจะถูกติดตั้งระบบเบรก M Compound เป็นมาตรฐาน สามารถเลือกอัปเกรดเป็น M Carbon Ceramic พร้อมคาลิปเปอร์สีแดงหรือสีทองได้
ล้อติดรถเป็นล้อฟอร์จลาย Style 927M ขนาด 19 นิ้วด้านหน้า และ 20 นิ้วด้านหลัง มีให้เลือกสองโทนสีคือ สีทองบรอนซ์ และสีดำ รัดด้วยยางหน้ากว้างขนาด 275/35ZR19 และ 285/30ZR20 ตามลำดับ สามารถเลือกติดตั้งยางแบบ High-performance, ยาง Track-oriented ไปจนถึงยางระดับ Ultra-track ได้
งานออกแบบภายนอกของ M3 CS Handschalter สะท้อนแนวทางของตระกูล CS ด้วยกระจังหน้าทรงไตคู่แบบไร้กรอบ ตกแต่งด้วยเส้นขอบสีแดงพร้อมป้ายชื่อรุ่น "M3 CS" บนแถบกระจังหน้าแนวนอน จุดเด่นบนชุดโคมไฟหน้าคือไฟส่องสว่างเวลากลางวันสีเหลืองที่จะสว่างขึ้นในขั้นตอนการปลดล็อกรถและระหว่างการขับขี่ ซึ่งเป็นงานดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรถแข่งประเภท GT
สำหรับสายแทร็ก ตัวรถติดตั้งระบบ M Drive Professional เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซึ่งรวบรวมฟังก์ชันสำหรับเก็บบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์การขับขี่ในสนามเอาไว้ เช่น M Drift Analyzer, M Laptimer และระบบควบคุมการยึดเกาะถนน M Traction Control ที่ปรับเปลี่ยนระดับการทำงานได้ละเอียดถึง 10 ระดับ ผู้ขับขี่สามารถควบคุมและเลือกโหมดการแสดงผลรวมถึงระดับการแทรกแซงของระบบช่วยเหลือผ่านปุ่ม M Mode บริเวณคอนโซลกลาง ซึ่งแบ่งการตั้งค่าหลักออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ ROAD, SPORT และ TRACK เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการใช้งานในแต่ละสถานการณ์
ทั้งนี้ การเปิดตัว BMW M3 CS Handschalter รุ่นพิเศษดังกล่าวมีขึ้นที่งาน All-BMW Petersen Cruise-In 2026 ณ พิพิธภัณฑ์ยานยนต์พีเตอร์เซน (Petersen Automotive Museum) เมืองลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา โดยมีกำหนดการเริ่มสายการผลิตในจำนวนจำกัดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป