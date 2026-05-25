ทำได้ยังไง? BYD SEALION 5 DM-I ขับรถติดในเมือง ไม่ถึง 40 สตางค์/กม.

ภารกิจพิสูจน์ความประหยัด BYD SEALION 5 DM-I โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือ การวิ่งตามเส้นทางที่กำหนดเอาไว้ในช่วงเวลาที่กำหนดด้วย ผลลัพธ์ที่ได้คือ ประทับใจเหลือเชื่อ
ก่อนจะไปถึงเรื่องของการขับขี่มาทำความรู้สึก BYD SEALION 5 DM-I แบบสั้นๆ ตัวรถเป็น SUV ขนาดคอมแพค หัวใจเป็น BYD DM-i ระบบปลั๊กอินไฮบริด กำลังรวมสูงสุด 210 แรงม้า แรงบิดรวมสูงสุด 210 นิวตัน-เมตร ใช้ BYD Blade Battery ขนาด 18.3 kWh สามารถขับขี่ด้วยไฟฟ้าล้วนเป็นระยะทางสูงสุด 110 กิโลเมตร
สำหรับภารกิจครั้งนี้คือ การขับรถในช่วงเวลาและพื้นที่ที่รถติดหนักที่สุดของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 16.00 – 19.30 น. ผ่านเส้นทางตั้งแต่ บางนา-ศรีนครินท์-บางกระปี-ลาดพร้าว-ห้าแยกลาดพร้าว-สะพานควาย-อนุสาวรีย์ชัย-สยามพารากอน-วิทยุ-เพชรบุรีตัดใหม่-เอกมัย-สุขุมวิท-อุดมสุข-บางนา และมาจบที่จุดเริ่มต้น รวมระยะทางทั้งสิ้น 53 กม.
ข้อกำหนดคือ ใช้โหมด EV ในการขับขี่ตลอดเส้นทาง แรงดันลมยาง 36psi ไม่จำกัดการปิดแอร์ ซึ่งเราเปิดแอร์โดยใช้แรงลมเบอร์ 1 และอุณหภูมิ 28 องศา เพื่อลดโหลดการใช้ไฟ โหมดการขับขี่เลือกเป็น Eco ไม่เปิดวิทยุ ไม่ชาร์จแบต แต่เล่นหน้าจอแบบต่อเนื่อง หาฟังก์ชันต่างๆ เหมือนคนปกติทั่วไป
การขับขี่ช่วงแรกรถยังไม่ติดมากนัก ความเร็วที่ใช้อยู่ราว 40-65 กม./ชม. ไหลๆ ตามคันหน้าได้ ติดตามสัญญาณไฟแดง ตั้งแต่ บางนาไปจนถึงห้าแยกลาดพร้าว เมื่อเข้าสู่ช่วงสะพานควายถึง สยาม จะค่อนข้างติดพอสมควรใช้ความเร็วได้นิดหน่อย ไม่เกิน 40 กม./ชม.
และเมื่อเข้าสู่ช่วงสยามพารากอนไปจนถึงบางนา บอกเลยว่า รถติดหนักมาก ขยับได้ทีละนิดทีละหน่อย ใช้เวลาช่วงนี้กว่า 2 ชั่วโมง โดยหน้าเซ็นทรัลเวิร์ลและเอกมัยจะเป็นช่วงที่จอดนิ่งนานที่สุด บางช่วงบางตอนมีกดคันเร่งเพื่อแซงรถบรรทุก ซึ่งจุดนี้คือ ตัวเลขอัตรากินไฟนั้นก้าวกระโดดแบบน่าตกใจ
ผลสรุปสุดท้าย เราใช้เวลาในการเดินทาง 53 กม.นี้ ทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง 25 นาที แบบไม่หยุดแวะพักจุดใดเลย รถติดเครื่องตลอดเวลา ส่วนตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองที่ทำได้คือ 9.2 kWh/100 กม. (อ้างอิงจากการคำนวณของตัวรถบนหน้าจอแสดงผล) โดยใช้ไฟฟ้าไปประมาณ 27% หรือราว 4.8kWh
หากคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะต่ำมากเพียง 0.368 บาท/กม. (เมื่อใช้ไฟบ้านในการเติม อัตรา 4 บาท/หน่วย) และ 0.736 บาท/กม. หากเติมที่สถานีชาร์จไฟ (8 บาท/หน่วย) ซึ่งตัวเลขดังกล่าวนี้ ถือเป็นอัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาในการทดลองขับรถ
แน่นอนว่า ยังเป็นข้อสงสัยส่วนตัวของผู้เขียนเองว่า จริงใช่ไหม และหากดูจากตัวเลขของสื่อมวลชนท่านอื่นๆ ที่เข้าร่วมในการขับคราวนี้ จะมีอัตราสิ้นเปลืองที่ 10-12 kWh/100 กม. ซึ่งถือว่า อยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกันมากนัก และทีมงานได้เข้าดูข้อมูลเชิงลึกในการใช้พลังงานการขับขี่ของเรา พบว่าค่ากราฟที่ระบบแสดงออกมา นิ่งมากคือ เหยียบคันเร่งเนียนมาก ดีกว่าตอนที่ทีมงานทดสอบเองอีก นับเป็นสิ่งที่ยืนยันว่า ทำได้จริง
หมายเหตุ - BYD SEALION 5 DM-i มากับ 2 ทางเลือกย่อย รุ่น Dynamic 759,900 บาท และ รุ่น Premium 799,900 บาท
