Honda แนะนำ City minorchange ปรับหน้าใหม่ รับจองสิทธิ์ ยังไม่ประกาศราคา

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด เผยภาพ Honda City ใหม่ อย่างเป็นทางการ ในประเทศไทย โดยเปิดรับลงทะเบียนจองสิทธิ์การเป็นเจ้าของล่วงหน้าระหว่างวันที่ 22 พ.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569 พร้อมรับบัตรน้ำมันมูลค่า 5,000 บาท**
ก่อนเตรียมพบกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ที่มาพร้อมเซอร์ไพรส์พิเศษเร็ว ๆ นี้! โดดเด่นด้วยลุคใหม่ที่อัปความสปอร์ตไปอีกขั้นด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ พร้อมไฟหน้าแบบ LED ในทุกรุ่น อีกทั้งไฟหน้า Connecting Light แบบ LED ดีไซน์เต็มความกว้างตัวรถ สะท้อนความล้ำสมัย สะดุดตา รวมทั้งไฟท้าย LED แบบ Clear lens ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ พร้อมเพิ่มฟีเจอร์ใหม่!*
ให้คุณสะท้อนตัวตนได้อย่างแตกต่าง กับทางเลือก 2 สไตล์ ทั้งซีดาน และแฮทช์แบ็ก 5 ประตู กับ 2 ขุมพลังการขับเคลื่อน ทั้งระบบฟูลไฮบริด e:HEV – The EXCITING Hybrid มอบสมรรถนะการขับขี่สนุกเร้าใจและขุมพลัง VTEC TURBO ขับสนุกทุกย่านความเร็ว เร่งแซงทันใจ พร้อมปรับโฟกัสสู่ไลน์อัปไฮบริด เพิ่ม ! รุ่นเริ่มต้นไฮบริดใหม่เพื่อตอบโจทย์ตลาดและให้ลูกค้าเข้าถึงประสบการณ์รถไฮบริดของฮอนด้าในกลุ่มซิตี้คาร์ได้ง่ายกว่าเดิม
Honda City ใหม่ ทั้งรุ่นซีดาน และแฮทช์แบ็ก มาพร้อมทางเลือกรุ่นละ 4 รุ่นย่อย ได้แก่
รุ่นขุมพลังฟูลไฮบริด e:HEV 3 รุ่นย่อย
รุ่น e:HEV RS – จัดเต็มทั้งดีไซน์และฟังก์ชัน ตอบโจทย์ทั้งสายสมรรถนะและสไตล์
รุ่น e:HEV SV – ครบครัน คุ้มค่า ด้วยเทคโนโลยีและฟังก์ชันที่เหมาะกับการใช้งานทุกวัน
ใหม่! รุ่น e:HEV V – รุ่นเริ่มต้นไฮบริดใหม่ เปิดประสบการณ์ความคุ้มค่า ให้คุณเป็นเจ้าของรถไฮบริดได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมสัมผัสฟีลลิ่งการขับขี่แบบฟูลไฮบริดในแบบฉบับของฮอนด้า
รุ่นขุมพลัง VTEC TURBO 1 รุ่นย่อย
รุ่น S – ทางเลือกเริ่มต้นของไลน์อัป กับขุมพลัง VTEC TURBO มอบสมรรถนะที่คล่องตัว คุ้มค่า และมั่นใจในทุกการขับขี่
Honda City ใหม่ มีให้เลือกทั้งหมด 7 สี แตกต่างกันไปตามรุ่นซีดาน และแฮทช์แบ็ก ได้แก่
ใหม่! สีแดงเบลซิง (มุก) (เฉพาะรุ่น e:HEV RS)
ใหม่! สีเทาเออร์เบิน (มุก) (เฉพาะรุ่น e:HEV RS)
พิเศษ ! เฉพาะ New Honda City Hatchback รุ่น e:HEV RS ใหม่! สีเทาเออร์เบิน (มุก) มาพร้อมหลังคาสีดำ (ทูโทน)
สีขาวแพลทินัม (มุก) (เฉพาะรุ่น e:HEV RS และ e:HEV SV)
สีน้ำเงินบริลเลียนท์ สปอร์ตตี้ (เมทัลลิก) (เฉพาะรุ่น e:HEV SV และ e:HEV V)
สีเทาเมทิเออรอยด์ (เมทัลลิก)
สีดำคริสตัล (มุก)
- สีขาวทาฟเฟต้า (เฉพาะรุ่น e:HEV V และ S)
พร้อมใหม่! ทางเลือกสีภายในห้องโดยสารสีเทาแพลทินัม เฉพาะ New Honda City รุ่นซีดาน รุ่นย่อย e:HEV SV ที่สามารถเลือกจับคู่ได้กับสีภายนอกสีเทาเมทิเออรอยด์ (เมทัลลิก) หรือสีดำคริสตัล (มุก) เท่านั้น
Honda City ใหม่ พร้อมให้คุณจองสิทธิ์เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้! ผ่านที่ปรึกษาการขาย ณ โชว์รูมฮอนด้า
ทั่วประเทศ พร้อมรับฟรีบัตรน้ำมันมูลค่า 5,000 บาท** โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้
ลงทะเบียนจองสิทธิ์ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569
ดำเนินการจองอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2569 – 31 ก.ค. 2569
รับรถ ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2569
ใหม่! ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง (Multi-View Camera System: MVCS)
ใหม่! ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสแบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายดีไซน์ใหม่ที่อัปเกรดเป็นหน้าจอขนาด 10 นิ้ว
ใหม่! ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร
ใหม่! อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger)
- ใหม่! กระจกมองหลังแบบตัดแสงแบบอัตโนมัติ
ก่อนเตรียมพบกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ที่มาพร้อมเซอร์ไพรส์พิเศษเร็ว ๆ นี้! โดดเด่นด้วยลุคใหม่ที่อัปความสปอร์ตไปอีกขั้นด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ พร้อมไฟหน้าแบบ LED ในทุกรุ่น อีกทั้งไฟหน้า Connecting Light แบบ LED ดีไซน์เต็มความกว้างตัวรถ สะท้อนความล้ำสมัย สะดุดตา รวมทั้งไฟท้าย LED แบบ Clear lens ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ พร้อมเพิ่มฟีเจอร์ใหม่!*
ให้คุณสะท้อนตัวตนได้อย่างแตกต่าง กับทางเลือก 2 สไตล์ ทั้งซีดาน และแฮทช์แบ็ก 5 ประตู กับ 2 ขุมพลังการขับเคลื่อน ทั้งระบบฟูลไฮบริด e:HEV – The EXCITING Hybrid มอบสมรรถนะการขับขี่สนุกเร้าใจและขุมพลัง VTEC TURBO ขับสนุกทุกย่านความเร็ว เร่งแซงทันใจ พร้อมปรับโฟกัสสู่ไลน์อัปไฮบริด เพิ่ม ! รุ่นเริ่มต้นไฮบริดใหม่เพื่อตอบโจทย์ตลาดและให้ลูกค้าเข้าถึงประสบการณ์รถไฮบริดของฮอนด้าในกลุ่มซิตี้คาร์ได้ง่ายกว่าเดิม
Honda City ใหม่ ทั้งรุ่นซีดาน และแฮทช์แบ็ก มาพร้อมทางเลือกรุ่นละ 4 รุ่นย่อย ได้แก่
รุ่นขุมพลังฟูลไฮบริด e:HEV 3 รุ่นย่อย
รุ่น e:HEV RS – จัดเต็มทั้งดีไซน์และฟังก์ชัน ตอบโจทย์ทั้งสายสมรรถนะและสไตล์
รุ่น e:HEV SV – ครบครัน คุ้มค่า ด้วยเทคโนโลยีและฟังก์ชันที่เหมาะกับการใช้งานทุกวัน
ใหม่! รุ่น e:HEV V – รุ่นเริ่มต้นไฮบริดใหม่ เปิดประสบการณ์ความคุ้มค่า ให้คุณเป็นเจ้าของรถไฮบริดได้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมสัมผัสฟีลลิ่งการขับขี่แบบฟูลไฮบริดในแบบฉบับของฮอนด้า
รุ่นขุมพลัง VTEC TURBO 1 รุ่นย่อย
รุ่น S – ทางเลือกเริ่มต้นของไลน์อัป กับขุมพลัง VTEC TURBO มอบสมรรถนะที่คล่องตัว คุ้มค่า และมั่นใจในทุกการขับขี่
Honda City ใหม่ มีให้เลือกทั้งหมด 7 สี แตกต่างกันไปตามรุ่นซีดาน และแฮทช์แบ็ก ได้แก่
ใหม่! สีแดงเบลซิง (มุก) (เฉพาะรุ่น e:HEV RS)
ใหม่! สีเทาเออร์เบิน (มุก) (เฉพาะรุ่น e:HEV RS)
พิเศษ ! เฉพาะ New Honda City Hatchback รุ่น e:HEV RS ใหม่! สีเทาเออร์เบิน (มุก) มาพร้อมหลังคาสีดำ (ทูโทน)
สีขาวแพลทินัม (มุก) (เฉพาะรุ่น e:HEV RS และ e:HEV SV)
สีน้ำเงินบริลเลียนท์ สปอร์ตตี้ (เมทัลลิก) (เฉพาะรุ่น e:HEV SV และ e:HEV V)
สีเทาเมทิเออรอยด์ (เมทัลลิก)
สีดำคริสตัล (มุก)
- สีขาวทาฟเฟต้า (เฉพาะรุ่น e:HEV V และ S)
พร้อมใหม่! ทางเลือกสีภายในห้องโดยสารสีเทาแพลทินัม เฉพาะ New Honda City รุ่นซีดาน รุ่นย่อย e:HEV SV ที่สามารถเลือกจับคู่ได้กับสีภายนอกสีเทาเมทิเออรอยด์ (เมทัลลิก) หรือสีดำคริสตัล (มุก) เท่านั้น
Honda City ใหม่ พร้อมให้คุณจองสิทธิ์เป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้! ผ่านที่ปรึกษาการขาย ณ โชว์รูมฮอนด้า
ทั่วประเทศ พร้อมรับฟรีบัตรน้ำมันมูลค่า 5,000 บาท** โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้
ลงทะเบียนจองสิทธิ์ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2569 – 30 มิ.ย. 2569
ดำเนินการจองอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 2569 – 31 ก.ค. 2569
รับรถ ภายในวันที่ 31 ส.ค. 2569
ใหม่! ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง (Multi-View Camera System: MVCS)
ใหม่! ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสแบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายดีไซน์ใหม่ที่อัปเกรดเป็นหน้าจอขนาด 10 นิ้ว
ใหม่! ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร
ใหม่! อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger)
- ใหม่! กระจกมองหลังแบบตัดแสงแบบอัตโนมัติ