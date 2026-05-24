นักวิจัยจีนเปิดตัวแบตเตอรี่ Solid-State รุ่นใหม่ ชาร์จ 3 นาที วิ่งไกล 1,000 กม.

ชาร์จรถไฟฟ้าในเวลาใกล้เคียงกับการเติมน้ำมัน อาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป หลังนักวิจัยจากจีนเปิดตัวแบตเตอรี่ Solid-State รุ่นใหม่ ที่มีความหนาแน่นพลังงานสูงถึง 451.5 Wh/kg และใช้เวลาในการชาร์จเพียงประมาณ 3 นาทีในระดับห้องทดลอง เทคโนโลยีนี้อาจกลายเป็นอีกก้าวสำคัญที่ช่วยให้รถ EV วิ่งได้ไกลขึ้น ปลอดภัยขึ้น และลดปัญหา “ชาร์จนาน” ที่หลายคนกังวลมาตลอด
นักวิจัยจากจีนเปิดเผยความก้าวหน้าครั้งใหม่ของเทคโนโลยีแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า หลังพัฒนาแบตเตอรี่ Solid-State ต้นแบบที่มี ความหนาแน่นพลังงานสูงถึง 451.5 Wh/kg พร้อมรองรับอัตราชาร์จระดับ 20C หรือเทียบเท่าการชาร์จในราว 3 นาที ในระดับห้องทดลอง
เทคโนโลยีนี้ถูกจับตามองอย่างมาก เพราะอาจกลายเป็น “จุดเปลี่ยน” สำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ทั้งเรื่องระยะทางวิ่ง ความเร็วในการชาร์จ และความปลอดภัย
แบตเตอรี่ดังกล่าวเป็นแบบ “All-Solid-State Battery” หรือแบตเตอรี่โซลิดสเตตเต็มรูปแบบ ที่เปลี่ยนจากอิเล็กโทรไลต์เหลวในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วไป มาใช้วัสดุแบบของแข็งแทน ช่วยลดความเสี่ยงไฟไหม้หรือการลัดวงจร และเพิ่มเสถียรภาพของแบตเตอรี่ได้มากขึ้น
จุดเด่นสำคัญคือค่าความหนาแน่นพลังงานระดับ 451.5 Wh/kg ซึ่งสูงกว่ารถ EV ส่วนใหญ่ในตลาดปัจจุบันอย่างมาก เนื่องจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทั่วไปมักอยู่ราว 150–300 Wh/kg เท่านั้น
ในทางทฤษฎี เทคโนโลยีระดับนี้อาจช่วยให้รถไฟฟ้า วิ่งได้ใกล้ระดับ 800–1,000 กม. ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ภายใต้น้ำหนักแบตเตอรี่ใกล้เคียงเดิม ซึ่งเป็นสิ่งที่อุตสาหกรรม EV พยายามผลักดันมานาน
อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือ ทีมวิจัยระบุว่าสามารถแก้ปัญหา “เดนไดรต์” (Dendrite) หรือผลึกโลหะลิเธียมที่อาจก่อตัวระหว่างการชาร์จ และทำให้เกิดการลัดวงจรภายในแบตเตอรี่ได้ดีขึ้น ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญของเทคโนโลยี Solid-State มาหลายปี
แม้เทคโนโลยีนี้ยังอยู่ในระดับต้นแบบและห้องทดลอง แต่ความเคลื่อนไหวครั้งนี้สะท้อนว่า จีนกำลังเร่งพัฒนาแบตเตอรี่ยุคใหม่อย่างหนัก และการแข่งขันในตลาด EV ต่อจากนี้อาจไม่ได้แข่งกันแค่ “ดีไซน์รถ” หรือ “ราคา” อีกต่อไป แต่กำลังเข้าสู่ สงครามเทคโนโลยีแบตเตอรี่เต็มรูปแบบ แล้ว
อ้างอิง : popularmechanics
ที่มา : carnewschina
