All-new BYD ATTO 3 พร้อมแบตเตอรี่ Blade Battery 2.0 วิ่งไกลสุด 630 กม. เปิดตัวแล้วที่จีน

All-new BYD ATTO 3 ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วที่ประเทศจีน ปรับโฉมรอบคันสดใหม่ถอดด้าม พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าขับหลังแรงสุด 326 แรงม้า แบตเตอรี่ขับขี่ไกลสุด 630 กม. (NEDC) เคาะราคาเริ่มต้น 119,900 หยวน หรือประมาณ 580,000 บาท
BYD ATTO 3 ใหม่ (หรือ BYD Yuan Plus ที่ประเทศจีน) พัฒนาขึ้นบนแพล็ตฟอร์ม e-Platform 3.0 EVO พื้นฐานเดียวกับ Sealion 7 พร้อมเทคโนโลยีแบตเตอรี่ Blade Battery 2.0 รองรับการชาร์จด่วนแบบ DC ใช้ระยะเวลาชาร์จจาก 10% - 70% เร็วสุดเพียง 5 นาที หรือจาก 10% - 97% เพียง 9 นาทีเท่านั้น
เวอร์ชันจีนถูกแบ่งออกเป็น 2 รุ่นหลัก คือ 540KM และ 630KM โดยรุ่น 540KM ถูกวางเป็นรุ่นเริ่มต้น ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 272 แรงม้า (200 กิโลวัตต์) ขับเคลื่อนล้อหลัง อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 6.6 วินาที ความเร็วสูงสุด 190 กม./ชม. ความจุแบตเตอรี่ 57.545 กิโลวัตต์ชั่วโมง ระยะทางขับขี่สูงสุด 540 กม. (CLTC)
รุ่น 630KM เพิ่มกำลังสูงสุดมอเตอร์ไฟฟ้าเป็น 326 แรงม้า (240 กิโลวัตต์) ทำอัตราเร่งจาก 0-100 กม./ชม. ในเวลา 5.9 วินาที ความเร็วสูงสุดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 200 กม./ชม. พร้อมแบตเตอรี่ความจุ 68.547 กิโลวัตต์ชั่วโมง ระยะทางขับขี่สูงสุด 630 กม. (CLTC)
BYD ATTO 3 ใหม่ ถูกติดตั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่ DiPilot 100 เป็นมาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชันที่หลายคนคุ้นเคย เช่น ระบบควบคุมความเร็วแปรผัน ACC และระบบขับขี่อัจฉริยะที่ความเร็วสูง HNOA (High-speed Navigation on Autopilot) และยังสามารถอัปเกรดเป็น DiPilot 300 พร้อมเซนเซอร์ LiDAR ที่เพิ่มเติมฟังก์ชันขับขี่อัจฉริยะในเมือง CNOA (City Navigation on Autopilot) และระบบเตือนสัญญาณไฟจราจร TLA เข้ามา
ตัวรถยังถูกเพิ่มเติมด้วยช่องเก็บสัมภาระด้านหน้าขนาด 180 ลิตร พร้อมฟังก์ชันเคาะฝากระโปรงเพื่อเปิด และห้องเก็บสัมภาระท้ายขนาด 750 ลิตร สามารถเพิ่มเป็น 1,750 ลิตรเมื่อพับเบาะหลังลง ติดตั้งล้อขนาด 18 นิ้ว และ 19 นิ้ว ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อย
ภายในห้องโดยสารถูกลดทอนรายละเอียดความหวือหวาลงอย่างเห็นได้ชัด ติดตั้งเบาะนั่งคู่หนัาปรับไฟฟ้าเป็นมาตรฐาน (6 ทิศทางฝั่งผู้ขับขี่ และ 4 ทิศทางฝั่งผู้โดยสาร) พร้อมระบบอุ่นและระบายอากาศตัวเบาะ มาพร้อมหน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด 15.6 นิ้ว (รุ่นเริ่มต้นเป็นขนาด 12.8 นิ้ว) หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด 8.8 นิ้ว และระบบแสดงข้อมูลบนกระจกบังลมหน้า W-HUD ขนาด 12 นิ้ว
BYD ATTO 3 ยังรองรับคำสั่งเสียงผ่านระบบ AI ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ มีระบบจดจำใบหน้าผู้ขับขี่ (Face ID) ระบบเสียง DiSound 16 ลำโพง ระบบร้องเพลงคาราโอเกะโดยไม่ต้องใช้ไมโครโฟน รวมถึงระบบปรับอากาศที่รองรับการสั่งงานผ่านท่าทางนิ้วได้
นอกจากนี้ ATTO 3 ใหม่ ยังมีฟีเจอร์สุดล้ำอีกมากมาย เช่น ระบบช่วยจอดอัตโนมัติหลังลงจากรถ AVP (Automated Valet Parking), ระบบช่วยจอดรถอัตโนมัติระยะไกล RPA (Remote Parking Assist), ระบบเตือนระยะห่างด้านข้าง SWD (Side Distance Warning), ระบบควบคุมช่วงล่างอัจฉริยะ DiSus-C และระบบควบคุมรถฉุกเฉินกรณียางระเบิด TBC เป็นต้น
ทั้งนี้ BYD ATTO 3 หรือ Yuan Plus มีทั้งสิ้น 4 รุ่นย่อยที่ประเทศจีน โดยมีราคาจำหน่ายระหว่าง 119,900 - 149,900 หยวน หรือประมาณ 580,000 - 720,000 บาท