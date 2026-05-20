Ferrari HC25 รุ่นพิเศษพื้นฐาน F8 Spider ขุมพลัง V8 คันเดียวในโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Ferrari เผยภาพของ HC25 รุ่นพิเศษที่ผลิตขึ้นเพียงคันเดียวในโลก (One-Off) ดัดแปลงต่อยอดจาก F8 Spider พร้อมขุมพลัง V8 เทอร์โบ 720 แรงม้า เตรียมจัดแสดงที่งาน Ferrari Racing Days ณ รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา


HC25 เป็นรถรุ่นพิเศษที่พัฒนาขึ้นเพียงคันเดียวในโลก (One-Off) ตามความต้องการส่วนตัวของลูกค้า ภายใต้โครงการ Special Projects ของเฟอร์รารี่ ตัวรถถูกออกแบบโดย Ferrari Design Studio ภายใต้การนำของ Flavio Manzoni โดยพัฒนาขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานของรุ่น F8 Spider ส่งผลให้ HC25 มีรายละเอียดคล้ายกันทั้งการวางตำแหน่งตัวรถ แชสซี และเครื่องยนต์ V8 แบบวางกลาง

รูปลักษณ์ภายนอกของ HC25 ได้รับการออกแบบให้มีความแตกต่างจาก F8 Spider อย่างชัดเจน เส้นสายตัวถังเน้นความโค้งมนและมัดกล้ามบริเวณซุ้มล้อ ซึ่งมีความใกล้เคียงกับแนวทางการออกแบบของรุ่นเรือธงอย่าง F80 ขณะที่ F8 Spider ถือเป็นรถเปิดประทุนรุ่นสุดท้ายที่ใช้เครื่องยนต์ V8 เทอร์โบแบบไม่มีระบบไฮบริด เฟอร์รารี่จึงระบุว่า HC25 เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมโยงระหว่างตำนานแพล็ตฟอร์มเครื่องยนต์ V8 วางกลาง เข้ากับโมเดลอนาคตของเฟอร์รารี่อย่าง 12Cilindri และ F80


ไฮไลต์การออกแบบของ HC25 คือโครงสร้างแบบสองส่วน (Dual-volume) ที่แยกส่วนหน้าและส่วนท้ายของตัวรถออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมีแถบคาดกลางตัวถังแบบสามมิติสีดำทำหน้าที่เชื่อมประสาน ซึ่งไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ด้านความสวยงามเท่านั้น แต่ยังเป็นชิ้นส่วนฟังก์ชันที่รวมระบบจัดการความร้อนเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งช่องนำอากาศเข้าสู่ระบบหล่อเย็น และช่องระบายความร้อนจากห้องเครื่องยนต์

นอกจากนี้ HC25 ถูกปรับสัดส่วนของกระจกหน้าต่างและลดระดับ Shoulder line ให้ต่ำลง ส่งผลให้รูปทรงโดยรวมดูเตี้ยและแนบสนิทกับพื้นผิวมากขึ้น ขณะที่ชุดไฟหน้าได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ทั้งหมดสำหรับ HC25 โดยเฉพาะ และไม่เคยนำไปใช้ในรถยนต์รุ่นใดของเฟอร์รารี่มาก่อน โดยตัวเลนส์มีความเพรียวบางและมีรอยบากตรงกลางเพื่อล้อไปกับดีไซน์ของไฟท้ายแบบแยกส่วน ขณะที่ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (DRL) ถูกจัดวางในแนวตั้งเป็นครั้งแรก โดยอาศัยพื้นที่บริเวณขอบหน้าของบังโคลนสร้างรูปทรงคล้ายบูมเมอแรง


ตัวถังรถถูกตกแต่งด้วยสีเทาด้าน Midnight Grey ตัดกับแถบคาดกลางรถสีดำเงา เพิ่มรายละเอียดด้วยโลโก้เฟอร์รารี่และคาลิเปอร์เบรกสีเหลือง ติดตั้งล้ออัลลอยแบบ 5 ก้าน ตกแต่งแบบ Diamond-finished ส่วนห้องโดยสารได้รับการตกแต่งเพื่อสอดคล้องกับดีไซน์ภายนอก ด้วยการเลือกใช้วัสดุผ้า Technical โทนสีเทาเข้มตัดสลับกับกราฟิกสีเหลือง ออกแบบเป็นรูปทรงบูมเมอแรงเช่นเดียวกับลวดลายบนตัวถังด้านข้างและชุดไฟส่องสว่างเวลากลางวัน

Ferrari HC25 ติดตั้งเครื่องยนต์ V8 เทอร์โบแบบ Mid-rear กำลังสูงสุด 720 แรงม้า ที่ 7,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 770 นิวตัน-เมตร ที่ 3,250 รอบต่อนาที ส่งกำลังด้วยเกียร์คลัตช์คู่ 7 จังหวะ สามารถทำอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 2.9 วินาที และทำความเร็วสูงสุดได้ 340 กม./ชม.


ทั้งนี้ โครงการ Special Projects ของเฟอร์รารี่เป็นโปรแกรมพิเศษที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร่วมสร้างสรรค์รถยนต์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (One-Off) ได้ตามความต้องการ เริ่มต้นจากแนวคิดของลูกค้าก่อน จากนั้นจึงทำงานร่วมกับทีมดีไซน์เนอร์ของ Ferrari Design Studio ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนทางวิศวกรรมและเริ่มการผลิตจริง โดยขั้นตอนทั้งหมดจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี ควบคู่ไปกับการทำงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด



















Ferrari HC25 รุ่นพิเศษพื้นฐาน F8 Spider ขุมพลัง V8 คันเดียวในโลก
