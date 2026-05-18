ยามาฮ่า เปิดตัว “New YAMAHA Finn” เริ่มต้น 43,600 บาท

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เปิดตัวรถจักรยานยนต์ครอบครัวรุ่นใหม่ “New YAMAHA Finn” อย่างเป็นทางการ ภายใต้คอนเซปต์ “ฟินน์ใหม่ ไฉไลกว่าเดิม ชีวิตดีย์...มีฟินน์” มาพร้อมการออกแบบใหม่รอบคัน เพิ่มความพรีเมียม หรูหรา ทันสมัย ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้ใช้งานยุคใหม่ ด้วยฟังก์ชันอำนวยความสะดวกครบครัน ขับขี่ง่าย ประหยัดน้ำมัน และดูแลรักษาง่าย พร้อมการรับประกันนานถึง 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง
New YAMAHA Finn โดดเด่นด้วยดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมในทุกมุมมอง เสริมภาพลักษณ์ทันสมัยด้วยไฟหน้าแบบ LED ดีไซน์ใหม่ ให้ความสว่างชัดเจน ประหยัดพลังงาน และมีความทนทานสูง พร้อมโคมไฟหรี่บลูเลนส์ที่ช่วยเพิ่มเอกลักษณ์เฉพาะตัว ขณะที่ไฟท้ายและไฟเลี้ยวถูกออกแบบใหม่ให้ดูหรูหราและทันสมัยยิ่งขึ้น
ด้านเทคโนโลยีการใช้งาน New YAMAHA Finn มาพร้อมหน้าจอเรือนไมล์แบบ Digital แสดงข้อมูลการขับขี่อย่างครบถ้วน ทั้งความเร็ว ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ตำแหน่งเกียร์ และระยะทาง เพิ่มความสะดวกด้วยฮุกแขวนของแบบ Build-in ช่องเก็บของด้านหน้าขนาดใหญ่ รวมถึงช่องต่อชาร์จแบตเตอรี่มือถือ 12V รองรับการใช้งานสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเดินทาง พร้อมกับการปรับรูปทรงเบาะนั่งใหม่ ให้ผู้ขับขี่สามารถวางเท้าแตะพื้นได้สะดวกมากขึ้น ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการควบคุมรถ และยังมีพื้นที่เก็บของใต้เบาะขนาด 9.7 ลิตร รองรับหมวกกันน็อกครึ่งใบหรือสัมภาระต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบาย
โดย New YAMAHA Finn ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ขนาด 115 ซีซี พร้อมหัวฉีดอัจฉริยะที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทาน ประหยัดน้ำมัน ดูแลรักษาง่าย พร้อมกล่อง ECU ควบคุมการจ่ายน้ำมันอย่างแม่นยำ เพื่อประสิทธิภาพการขับขี่ที่คุ้มค่าในทุกเส้นทาง
สำหรับในรุ่น Smart Key ยังมาพร้อมกุญแจรีโมตอัจฉริยะ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน เพียงพกกุญแจติดตัวก็สามารถสตาร์ทรถ เปิดเบาะ และล็อกคอรถได้โดยไม่ต้องเสียบกุญแจ ขณะที่รุ่น Standard มาพร้อมกุญแจแบบ Multi-Function ที่รวมทุกฟังก์ชันการใช้งานไว้ในจุดเดียว
เสริมความปลอดภัยใน New YAMAHA Finn ติดตั้งระบบเบรกแบบ UBS (Unified Brake System) ที่ช่วยกระจายแรงเบรกไปยังล้อหน้าเมื่อใช้งานเบรกเท้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหยุดรถ และเสริมความมั่นใจในการขับขี่มากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ยามาฮ่ายังมอบความอุ่นใจให้ผู้ใช้งานด้วยการรับประกันคุณภาพนานถึง 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง สะท้อนถึงคุณภาพและความเชื่อมั่นในมาตรฐานการผลิตของยามาฮ่า
สำหรับ New YAMAHA Finn มีให้เลือกทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่
- รุ่น Smart Key มีให้เลือก 2 สี คือสีน้ำเงิน และสีเทา ราคาจำหน่ายแนะนำที่ 50,300 บาท
- รุ่น Standard Cast Wheels (ล้อแม็ก) มีให้เลือก 2 สี คือสีดำ และสีแดง ราคาจำหน่ายแนะนำที่ 48,300 บาท
- รุ่น Standard Spoke Wheels (ล้อซี่ลวด) มีให้เลือก 2 สี คือสีดำ และสีแดง ราคาจำหน่ายแนะนำที่ 46,300
สำหรับผู้ที่สนใจ New YAMAHA Finn สามารถเลือกชมได้ที่ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ทั่วประเทศ พิเศษสำหรับลูกค้ารถจักรยานยนต์ยามาฮ่า สามารถดาวน์โหลด และติดตั้ง “Yamaha Smart Reward” แอปพลิเคชัน พร้อมลงทะเบียนรับฟรีทันที 5,000 คะแนน เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ให้กับลูกค้ายามาฮ่าโดยเฉพาะ พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าได้ร่วมสนุกทุกการใช้จ่ายที่ ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า เพื่อสะสมแต้มนำไปแลกซื้อ หรือแลกรับส่วนลดจากร้านค้าพันธมิตรมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. Yamaha Call Center 02-263-9999
