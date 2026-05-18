Volvo ประเทศไทย เรียกรถ EX30 ที่เข้าข่ายไฟไหม้ 1,668 คัน เปลี่ยนแบตด่วน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

Volvo Car Thailand ออกหนังสือประกาศ กรณีรถ EX30 ไฟไหม้ เรียกรถที่เข้าข่าย 1,668 คัน เริ่มเข้ารับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ด่วน ส่วน รัฐเรียกชี้แจงทันที

Volvo EX30
หนังสือชี้แจงจาก วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย ระบุว่า หลังจากที่เกิดเหตุรถ EX30 ไฟไหม้ 2 คัน จากการตรวจสอบพบว่ามีการชาร์จแบตเตอรี่ในระดับที่สูงเกินกว่า 70% ซึ่งเกินกว่าระดับที่บริษัทฯได้แนะนำเอาไว้ตามหนังสือที่ได้จัดส่งให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทราบก่อนหน้านี้

บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการติดต่อไปยังลูกค้า EX30 ที่อยู่ในข่ายได้รับผลกระทบภายในสัปดาห์นี้ เพื่อเข้ารับการเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ชุดใหม่ โดยจะเริ่มตั้งแต่ 22 พฤษภาคม 2026 นี้ และ ใช้ระยะเวลาดำเนินการต่อคัน ประมาณ 3 วัน


สำหรับรถ Volvo EX30 ที่เข้าข่าย ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนชุดโมดูลแบตเตอรี่ใหม่ เน้นย้ำด้วยความห่วงใย และ ขอให้ลูกค้าโปรดปฎิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยจำกัดการชาร์จไว้ไม่เกิน 70%

ขณะที่ภาครัฐได้เรียกให้ บริษัท วอลโว่ เข้าชี้แจงกรณีดังกล่าวในวันที่ 21 พฤษภาคมนี้


ที่มาภาพ
- ภาพรถ EX30 ไฟไหม้ จากเพจ Fire & Rescue Thailand และ จากเจ้าของรถคุณ Tomm Chairat



