เปิดตัว Mini JCW Victory 1965 Edition No.52 2,249,000 บาท

มินิ มิลเลนเนียมออโต้ เปิดตัว รุ่นพิเศษ MINI JCW Victory 1965 Edition ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการคว้าแชมป์ มอนติ คาร์โล แรลลี่ ในยุค 1960s ด้วยการครองแชมป์ต่อเนื่องในปี 1964, 1965 และ 1967 พร้อมหยิบหมายเลข 52 ที่เป็นหมายเลขประจำรถมาตกแต่ง
MINI JCW Victory 1965 Edition ราคา 2,249,000 บาท มีจำนวนจำกัดเพียง 65 คัน เพิ่มเงินจาก JCW Electric รุ่นปกติ 50,000 บาท
สำหรับความแตกต่างของ MINI JCW Victory 1965 Edition จาก รุ่นปกติ มีดังนี้
- เลข No.52 ด้านข้างรถ มาจากรถแข่ง MINI หมายเลข 52 ในรายการ Monte Carlo Rally
- เพลต Victory 1965 Edition
- สีตัวถังภายนอก สีแดง / สีขาว พร้อมลายกราฟิก Racing Heritage
- หลังคา / คาดฝากระโปรงหน้า / ฝาครอบกระจกมองข้าง สีขาว
- ล้อ 18 นิ้ว JCW Mastery Spoke สีทูโทน ดำ-ขาว
- ฝาครอบดุมล้อ ดีไซน์พิเศษ Floating Hubs
- สติ๊กเกอร์ 1965 ที่สปอยเลอร์หลัง ดีไซน์พิเศษ
- สัญลักษณ์ 1965 ที่พวงมาลัย เดินตะเข็บด้ายสีแดง
- สัญลักษณ์ 1965 ที่ฝาปิดที่วางแก้วน้ำ คอนโซลกลาง
- สคัพเพลท 1965 Victory Edition สีดำ-แดง-ขาว
ขุมพลัง
มอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยว ขับเคลื่อนล้อหน้า กำลังสูงสุด 258 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 350 นิวตันเมตร แบตเตอรี่ ขนาดความจุ 54.2 kWh พร้อมฟังก์ชั่น Electric Boost เพิ่มพละกำลัง 27 แรงม้า ขณะออกตัว
- อัตราเร่ง 0-100 km/h ภายใน 5.9 วินาที
- ความเร็วสูงสุด 200 km/h
- ระยะทางวิ่งไกลสุด 371 km. (มาตรฐาน WLTP)
การชาร์จไฟ
หัวชาร์จ Type 2 / CCS Combo
- กระแสสลับ AC รองรับสูงสุด 11 kW
- กระแสตรง DC รองรับสูงสุ 95 kW
- ชาร์จ DC Fast Charging จาก 10-80% ภายใน 30 นาที
สีตัวถังภายนอก
- สีแดง Chili Red II ตัดกับ สีขาว Nanuq White
ภายในห้องโดยสาร โทนสีดำ JCW Black Vescin/Cord Combination
การรับประกัน
Mini JCW Electric 1965 Victory Edition มาพร้อม MSI Standard รับประกันตัวรถ 4 ปี ไม่จำกัดระยะทาง ฟรีค่าบำรุงรักษา MSI นาน 4 ปี ไม่จำกัดระยะทาง แบตเตอรี่ High-Voltage รับประกัน 8 ปี หรือ 160,000 km. โดย MINI ประเทศไทย
โปรโมชั่น
- ดอกเบี้ยพิเศษ 0%
- ผ่อนเริ่มต้น 20,599 บาท/เดือน
- ฟรี ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 นาน 1 ปี
- ฟรี Wallbox พร้อมค่าติดตั้ง
- ฟรี MOBILIFE Package
