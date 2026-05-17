นิสสัน เปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน

นิสสัน ประเทศไทย ประกาศการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569
โคจิ ทาคาฮาชิ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ดูแลกลุ่มงานวางแผน และส่งเสริมกลยุทธ์การผลิต ของ นิสสัน มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานอาวุโส ฝ่ายการผลิต และการจัดการซัพพลายเชน ประจำนิสสัน ประเทศไทย และอาเซียน โดยจะรับหน้าที่ต่อจาก มาซาโอะ ซูมิ ซึ่งจะเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่น เพื่อรับตำแหน่งใหม่ในฐานะประธาน นิสสัน มอเตอร์ คิวชู
ในบทบาทใหม่นี้ ทาคาฮาชิ จะรับผิดชอบดูแลการดำเนินงานด้านการผลิต และการจัดการซัพพลายเชนในภูมิภาคอาเซียน และประเทศไทย โดยจะรายงานตรงต่อ มาซาโอะ สึสึมิ ประธาน นิสสัน ประเทศไทย และอาเซียน และรายงานตามสายงานต่อ ยาซุฮิโกะ โอบาตะ กรรมการฝ่ายบริหาร ฝ่าย Japan-ASEAN Manufacturing and SCM Operation ภายใต้ Global Operation Management
ทาคาฮาชิ มีประสบการณ์กับนิสสันเกือบสามทศวรรษ และเคยดำรงตำแหน่งในหลายสายงาน ทั้งด้านการควบคุมการผลิต การวางแผนกลยุทธ์การผลิต การจัดการซัพพลายเชน รวมถึงการขาย และการดำเนินงานในระดับโกลบอล โดยมีประสบการณ์จากการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในต่างประเทศที่ สหราชอาณาจักร และเม็กซิโก
