ประมวลภาพรถสวย BANGKOK HOT ROD 2026

ชมภาพรถสวยในงาน BANGKOK HOT ROD 2026 ปีนี้จัดใหญ่ พร้อมรถสวยกว่า 400 คัน
ไฮไลท์สำคัญ ของงาน
The Global Pride “Bangkok Boy”: ต้อนรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของคัสต้อมไบค์ตัวแทนหนึ่งเดียวของไทยที่ไปประกาศศักดาคว้า 4 รางวัลจากเวทีระดับโลก รถที่เต็มไปด้วย DNA ความเป็นไทยในทุกสัดส่วน ผลงานการคัสต้อมและลงลายเส้นโดยทีมงานไทย 100% ที่พิสูจน์แล้วว่าฝีมือคนไทยทัดเทียมนานาชาติ
Thailand SiXnature Zones : พบกับกองทัพรถที่ถูกคัดสรรมาเพื่อโชว์ความเป็นที่สุดของคนไทย ไม่ว่าจะเป็น 1923 Ford Model T (รถยนต์รุ่นประวัติศาสตร์ที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกที่ร้อนแรงที่สุด) , Dragster : Mooneyes (รถที่เร็วที่สุด), RX-8 : TKS Racing (รถที่เตี้ยที่สุด) และ Lightning McQueen : Heng’s Garage รถคันโปรดขวัญใจเด็ก ๆ ที่จะมาสร้างสีสันให้โซนนี้คึกคักเป็นพิเศษ และยังพบกับการรวมตัวของ สุดยอดวินเทจชอปเปอร์ 15 คันที่เป็น “Top Tier” ของประเทศ จาก ยุคสงครามจนถึงยุคทอง และความแรร์ของเครื่องยนต์ระดับตำนานที่หาดูได้ยากที่สุด อาทิ Knucklehead, Panhead, Shovelhead และ Flathead ซึ่งทุกคันถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนจิตวิญญาณของเจ้าของอย่างแท้จริง
The Master Builders: พบกับผลงานของเหล่ามาสเตอร์และอินฟลูระดับประเทศ อาทิ K-Speed สำนักแต่งไทยชื่อดังที่สร้างชื่อเสียงได้ในระดับโลก, Dogtor Garage พ่อมดรถการ์ตูนที่ปีนี้มากับคอนเซ็ป “Tinky Winky” พร้อมด้วยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายรถอย่าง Streetmetal , เอส ระดับโลก และ NOISYBOY ที่พาผลงานดีไซน์ดุดันมาโชว์ตัว
Legendary Collections & Motorsports: ย้อนวันวานกับ Group A รถแข่ง 6 คันแห่งตำนานจากสนามแข่งสู่ DNA ที่เด็ก 90s ต้องรู้จัก พร้อมพบกับ Heng's Garage ตัวพ่อสาย GT-R ที่รวมตำนาน Nissan Skyline ไว้มากที่สุด และ Joe Hawaii กับคอลเลกชันรถอเมริกันหายากในธีม “Colorful” มาไว้ในที่เดียว และอีก 1 ไฮไลท์ที่สำคัญกับสีสันของเด็กหลังห้องจากชีวา คลาสิคที่จะยกทัพ 1981 SOUL & SOLD มาร่วมสร้างสีสันให้กับงานในปีนี้
นันทพัฒน์ (บอมบ์) อุ่นพิกุล ประธานจัดงาน เปิดเผยว่า “จุดแข็งที่สุดของปีนี้คือความเชื่อมั่นจากวงการโลก เรามีกรรมการและแขกรับเชิญกว่า 50 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านคือ 'ระดับตำนาน' ที่มีแฟนคลับอยู่ทั่วโลก การมาเยือนของพวกเขาพร้อมกับการรวบรวมรถคัสต้อมกว่า 400 คันมาไว้ในงาน คือการพิสูจน์ว่าศักยภาพของคนไทยได้รับการยอมรับในระดับสูงสุดแล้วว่า “คัสต้อมไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก”
งานนี้ไม่ได้เป็นเพียงการโชว์รถ แต่เป็นพื้นที่รวมไลฟ์สไตล์ ทั้งการจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่ง อะไหล่หายาก สินค้าแฟชั่นแนวคัสต้อมที่รวมร้านค้ากว่า 100 ร้าน พร้อมโซน TDE Village (Thailand Diecast Expo) อีก1ใน partner หลักของงานที่ยกโลกรถโมเดลและฉาก Diorama ระดับนักสะสมมาโชว์ให้แฟนๆรถเล็กได้สัมผัสโลกยานยนต์ในมุมที่สมจริงยิ่งกว่าเดิม และกิจกรรมความบันเทิงอย่างการประกวด Kustom Paint Thailand Contest: เวทีประชันฝีมือของศิลปิน Pinstripe และ Air Brush แถวหน้าของเมืองไทยที่มาโชว์การสร้างสรรค์ศิลปะบนชิ้นส่วนยานยนต์แบบสดๆ
สำหรับ คณะกรรมการในปีนี้เป็นผู้ทรงอิทธิพลจากวงการระดับโลก เช่น Mr. Shige Suganuma จาก MOONEYES Japan , Mr. Yaniv Evan เจ้าพ่อ FXR จาก Hollywood ที่มี FC ชาวไทยติดตามอย่างหนาแน่น , Gary Royal จาก Beware Choppers ซานฟรานซิสโก บิวเดอร์สายชอปเปอร์มาดเท่ที่มีผู้ติดตามมากที่สุดคนหนึ่งของโลก , Mike Rabideau เจ้าของฉายา Majikmike บิวเดอร์จากลาสเวกัสและ Giuseppe Lazzara (Pepe) จาก อิตาลี ผู้เชี่ยวชาญสไตล์ Chicano ที่ผสมผสานงานดีไซน์อิตาลีได้อย่างหาตัวจับยาก ร่วมด้วย Arnaud Mary จากฝรั่งเศส James Sinclair และ John Maragozidis จากออสเตรเลีย และผู้นำวงการจากเครือข่ายคัสต้อมอาเซียนครบทีม คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของประเทศไทย
นอกจากนี้ผู้เข้าชมงานยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่ เป็นเจ้าของรถ New Honda GB350C Bangkok Hot Rod Custom Bike Built by Fat Boy Design รถคัสต้อมพิเศษเพียงคันเดียวในโลกที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะอีกด้วย
