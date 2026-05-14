Audi Q9 เผยภาพห้องโดยสารหรูเทียบชั้น X7 / GLS เตรียมเปิดตัวกลางปีนี้

Audi เผยภาพของ Audi Q9 รถเอสยูวีหรูเทียบชั้น BMW X7 และ Mercedes-Benz GLS เน้นจุดขายประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ เลือกได้ทั้ง 6 ที่นั่ง และ 7 ที่นั่ง เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการกลางปี 2569 นี้
Audi เตรียมขยายพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ในกลุ่มรถยนต์อเนกประสงค์ด้วยการพัฒนา Audi Q9 ซึ่งถูกวางตำแหน่งให้เป็นรถเอสยูวีระดับแฟลกชิปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของแบรนด์ เพื่อแข่งขันโดยตรงกับคู่แข่งในกลุ่ม Full-size Luxury SUV ได้แก่ BMW X7 และ Mercedes-Benz GLS โดยเน้นจับกลุ่มลูกค้าในทวีปอเมริกาเหนือและตะวันออกกลางเป็นสำคัญ
ปัจจุบัน Audi Q9 ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดภายนอกมากนัก แต่ระบุว่าห้องโดยสารเลือกได้ทั้งแบบ 6 ที่นั่ง สำหรับผู้ที่ต้องการเบาะแถวสองแยกอิสระ พร้อมระบบระบายอากาศตัวเบาะ และแบบ 7 ที่นั่ง เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ สามารถติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะแถวสองได้ทั้ง 3 ตำแหน่ง พร้อมระบบปรับไฟฟ้าแบบบางส่วนเป็นมาตรฐานทุกที่นั่ง
นอกจากนี้ Q9 ยังเป็นรถรุ่นแรกของ Audi ที่มีระบบเปิด-ปิดประตูอัตโนมัติแบบไฟฟ้าทุกบาน รองรับการสั่งงานผ่านกุญแจ, แอปพลิเคชัน myAudi, หน้าจอ MMI, การเหยียบเบรก หรือแม้กระทั่งการเสียบเข็มขัดนิรภัย โดยตัวรถมาพร้อมเซนเซอร์รอบคันที่สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวาง และเปิดประตูด้วยองศาที่เหมาะสมอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับประตูและรถที่จอดอยู่ด้านข้าง
ตัวรถมาพร้อมหลังคากระจกพาโนรามิกซันรูฟขนาด 1.5 ตารางเมตร ที่สามารถเปิดออกเพื่อรับอากาศจากภายนอกได้ ทั้งยังสามารถปรับความทึบแสงด้วยระบบไฟฟ้าแยกเป็น 9 ส่วนเพื่อกรองแสงแดดจากด้านบน ตัวกระจกสามารถสะท้อนแสงอินฟราเรด และป้องกันแสงยูวีได้มากกกว่า 99.5% ขณะที่รุ่นท็อปถูกเพิ่มเติมด้วยไฟตกแต่ง LED มากถึง 84 ดวง ปรับได้กว่า 30 สี
ห้องโดยสารของ Q9 ถูกเพิ่มลูกเล่นด้วยไฟสร้างบรรยากาศบริเวณแผงคอนโซลหน้าและแผงประตู รวมถึงยังมีการใช้ไฟส่องสว่างแบบ Indirect lighting บริเวณใต้หน้าจอพาโนรามิก MMI และคอนโซลกลาง เพื่อสร้างเอฟเฟกต์คล้ายกับกำลังลอยตัว โดยมีไฮไลต์ที่ระบบ Interaction Light (IAL) ที่สามารถทำงานประสานกับจังหวะดนตรี และปรับโทนสีของแสงไฟให้สอดคล้องกับหน้าปกอัลบั้มเพลง ควบคู่กับระบบเสียงพรีเมียม Bang & Olufsen 4D
นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งชุดสั่นสะเทือนไว้ในเบาะนั่งคู่หน้า เพื่อเพิ่มมิติการรับรู้ทางประสาทสัมผัส ทำให้ผู้ฟังไม่เพียงแค่ได้ยินเสียงเพลง แต่ยังสามารถสัมผัสถึงแรงสั่นสะเทือนของดนตรีได้โดยตรงอีกด้วย
Audi Q9 ยังมาพร้อมที่ชาร์จไฟไร้สายมาตรฐาน Qi2.2 จำนวน 2 ตำแหน่ง และช่องจ่ายไฟ USB-C ที่สามารถปล่อยกระแสไฟได้มากถึง 100 วัตต์ และสามารถเลือกตกแต่งห้องโดยสารด้วยวัสดุที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหนัง Nappa, หนังสังเคราะห์, ไมโครไฟเบอร์ Dinamica รวมถึงแผงคอนโซลที่เลือกตกแต่งได้ทั้งไม้ธรรมชาติ หรือคาร์บอนไฟเบอร์ เป็นต้น
ทั้งนี้ Audi Q9 จะถูกเปิดตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยเน้นไปที่ตลาดจีน, อเมริกาเหนือ และตะวันออกกลางเป็นหลัก