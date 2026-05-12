ส่องสเปก GEELY STARRAY EM-i เอสยูวีปลั๊กอินไฮบริด 1.5 ลิตร ก่อนเปิดตัวปีนี้

GEELY STARRAY EM-i เอสยูวีขุมพลังปลั๊กอินไฮบริด 1.5 ลิตร พร้อมแบตเตอรี่ Lithium-Iron Phosphate (LFP) ความจุ 18.4 kWh ระยะทางขับขี่ไฟฟ้าล้วน 83 กม. (WLTP) เตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยปีนี้
STARRAY EM-i (หรือ Galaxy Starship 7 ที่ประเทศจีน) เป็นรถเอสยูวีขนาดกลางที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานแพล็ตฟอร์ม GEA (Geely Electric Architecture) ร่วมกับ Geely EX5 โดยมีจุดเด่นที่ราคาจำหน่ายเข้าถึงง่าย ปัจจุบันถูกวางจำหน่ายที่ประเทศออสเตรเลียด้วยราคาเริ่มต้น 37,490 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ 880,000 บาท
ขุมพลังของ STARRAY EM-i เป็นเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริด EM-i (E-Motive Intelligence) Super Hybrid ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ ขนาด 1.5 ลิตร กำลังสูงสุด 99 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 125 นิวตัน-เมตร และมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 218 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 262 นิวตัน-เมตร ขับเคลื่อนล้อหน้า ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ DHT สำหรับระบบขับเคลื่อนไฮบริดโดยเฉพาะ
อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ทำได้ในเวลา 8.0 วินาที ความเร็วสูงสุด 170 กม./ชม. มีโหมดการขับขี่ 3 รูปแบบ ได้แก่ Pure, Hybrid และ Power
ตัวรถถูกติดตั้งแบตเตอรี่ Lithium-Iron Phosphate (LFP) ความจุ 18.4 กิโลวัตต์ชั่วโมง สามารถขับขี่ด้วยไฟฟ้าล้วนไกลสูงสุด 105 กม. (NEDC) รองรับการชาร์จด่วน DC กำลังสูงสุด 30 กิโลวัตต์ ชาร์จจาก 30% - 80% ในเวลาต่ำกว่า 20 นาที และชาร์จปกติกระแสสลับ AC กำลังสูงสุด 6.6 กิโลวัตต์ พร้อมระบบจ่ายไฟ V2L/V2V กำลังสูงสุด 6 กิโลวัตต์
มิติตัวถังภายนอกมีความยาวตลอดคัน 4,740 มม. ความกว้าง 1,905 มม. ความสูง 1,685 มม. ความยาวฐานล้อ 2,755 มม. และมีความสูงจากพื้นถนน 172 มม. ติดตั้งระบบช่วงล้างด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสตรัท ด้านหลังแบบมัลติลิงก์ และระบบดิสก์เบรกทั้ง 4 ล้อ
GEELY STARRAY EM-i เวอร์ชันออสเตรเลียติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน อาทิ ไฟหน้าและไฟท้าย LED พร้อมระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ, ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ, หลังคาพาโนรามิกซันรูฟ พร้อมม่านไฟฟ้า, ประตูท้ายเปิด-ปิดไฟฟ้า, ราวหลังคารับน้ำหนักสูงสุด 50 กก. และล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว หรือ 19 นิ้ว ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อย
ห้องโดยสารติดตั้งเบาะนั่งหุ้มวัสดุ GeeLuxe ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทางฝั่งผู้ขับขี่ และ 4 ทิศทางฝั่งผู้โดยสาร, ระบบอุ่นและระบายอากาศตัวเบาะ, ระบบเมมโมรี่ฝั่งผู้ขับขี่, หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ LCD ขนาด 10.2 นิ้ว, หน้าจอ Head-up Display ขนาด 13.8 นิ้ว และหน้าจอสัมผัสขนาด 15.4 นิ้ว รองรับ Wireless Apple CarPlay และ Wireless Android Auto
ระบบอำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ พร้อมช่องแอร์ตอนหลัง, ที่ชาร์จไฟไร้สาย 15W, ช่องจ่ายไฟ USB-A และ USB-C, ระบบควบคุมตัวรถระยะไกล Geely Connected Services รวมถึงระบบเสียง Premium Sound System by Flyme Sound ลำโพง 16 ตำแหน่ง พร้อมลำโพงบริเวณพนักพิงศีรษะผู้ขับขี่ 2 ตำแหน่ง กำลังขับรวม 1,000 วัตต์
ระบบความปลอดภัยขั้นสูงติดตั้งในทุกรุ่นย่อย เช่น ระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะ Intelligent Cruise Control (ICC), ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินหน้าและหลัง Collision Mitigation Support Front & Rear (CMFS & CMSR), ระบบป้องกันรถออกนอกเลน Lane Keeping Assistant (LKA), ระบบเตือนมุมอับสายตา Blind Spot Detection (BSD) และระบบเตือนการเปิดประตู Door Open Warning (DOW) เป็นต้น
ทั้งนี้ GEELY STARRAY EM-i มีกำหนดเปิดตัวและวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการช่วงครึ่งหลังปี 2569 นี้