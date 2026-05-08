VW Golf GTI EDITION 50 โค่น Civic Type R ขึ้นแท่นรถขับหน้าเร็วสุดบน Nürburgring

Volkswagen Golf GTI EDITION 50 ขึ้นแท่นรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าแรงที่สุดบนสนาม Nürburgring Nordschleife ประเทศเยอรมนี แซงหน้าแชมป์เก่าอย่าง Honda Civic Type R (FL5) ด้วยเวลาต่อรอบ 7:44.523 นาที
โฟล์คสวาเกนประกาศความสำเร็จในวาระครบรอบ 50 ปีของตระกูล Golf ด้วยการส่ง Golf GTI EDITION 50 ลงสนามทดสอบสมรรถนะระดับโลกอย่าง Nürburgring Nordschleife ผลปรากฏว่ายนตรกรรมรุ่นพิเศษนี้สามารถทำเวลาต่อรอบได้ที่ 7:44.523 นาที บนเส้นทางระยะทาง 20.832 กม. ส่งผลให้กลายเป็นรถโปรดักชันขับเคลื่อนล้อหน้าที่ทำเวลาได้เร็วที่สุดบนสนามดังกล่าว
ความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นการทำลายสถิติเดิมของรถยนต์ในกลุ่มขับเคลื่อนล้อหน้า และยังถือเป็นการยกระดับงานวิศวกรรมรถยนต์ระดับคอมแพ็ก โดยสถิติดังกล่าวถูกบันทึกภายใต้การขับขี่ของ Benjamin Leuchter นักแข่งรถอาชีพและนักทดสอบรถยนต์ฝ่ายพัฒนาของโฟล์กสวาเกนเอง
Golf GTI EDITION 50 ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นรุ่นฉลองครบรอบกึ่งศตวรรษ โดยได้รับการพัฒนาให้เป็น Golf GTI ที่ทรงพลังและมีการขับขี่ที่แม่นยำที่สุดเท่าที่เคยผลิตมา ขุมพลังเบนซินเทอร์โบชาร์จได้รับการปรับจูนจนมีกำลังสูงสุดถึง 325 แรงม้า (PS) สามารถทำอัตราเร่งจาก 0-100 กม./ชม. ได้ภายในเวลาเพียง 5.3 วินาที และมีความเร็วสูงสุดถูกจำกัดไว้ที่ 270 กม./ชม.
ตัวรถใช้พื้นฐานช่วงล่างด้านหน้าแบบ MacPherson และด้านหลังแบบ Four-link โดยความสูงของตัวรถถูกปรับลดลง 15 มิลลิเมตร เมื่อเทียบกับ Golf รุ่นมาตรฐาน พร้อมติดตั้งระบบควบคุมช่วงล่างแบบแปรผันอัตโนมัติ (DCC Adaptive Chassis Control) เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน เพื่อรองรับการขับขี่ในหลากหลายรูปแบบตั้งแต่การใช้งานในชีวิตประจำวันไปจนถึงการทำความเร็วบนสนามแข่ง
สำหรับการทำสถิติโลกบนสนามนูร์เบอร์กริงครั้งนี้ ตัวรถได้รับการติดตั้งชุดแต่งเพิ่มสมรรถนะที่เรียกว่า GTI Performance package EDITION 50 ประกอบด้วย ช่วง
ล่างที่ลดความสูงลงอีก 5 มม. ติดตั้งระบบไอเสียน้ำหนักเบา R-Performance ที่มาพร้อมหม้อพักท้ายผลิตจากวัสดุไทเทเนียม
นอกจากนี้ยังใช้ล้อฟอร์จอัลลอยขนาด 19 นิ้ว จับคู่กับยางกึ่งสลิค (Semi-slick) รุ่น Bridgestone Potenza Race ขนาด 235/35 R19 91Y ซึ่งทั้งหมดมีส่วนช่วยเพิ่มการยึดเกาะถนนและเพิ่มความเสถียรที่ความเร็วสูง