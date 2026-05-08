Honda Accord e:HEV เพิ่มสีใหม่ทั้งภายในภายนอก พร้อมราคาใหม่

Honda Accord e:HEV (MY2026) ปรับเพิ่มสีภายในห้องโดยสารใหม่ สีขาว White พร้อมสีตัวถังภายนอก สีเทามุก Urban Grey Pear และปรับราคาอย่างเป็นทางการ : 1,479,000 - 1,764,000 บาท เพิ่มขึ้น 30,000-35,000 บาท
ราคาจำหน่ายใหม่อย่างเป็นทางการ
- Accord e:HEV E 1,479,000 บาท
- Accord e:HEV EL 1,629,000 บาท (เพิ่ม 30,000 บาท)
- Accord e:HEV RS | Panoramic 1,764,000 บาท (เพิ่ม 35,000 บาท)
เพิ่มทางเลือก สีตัวถังภายนอกใหม่ สีเทา Urban Grey และ ภายในห้องโดยสาร โทนสีขาว White (เฉพาะรุ่น e:HEV RS) พร้อม เปลี่ยนโลโก้ H Mark ใหม่ เป็นแบบ Monochrome
ความเปลี่ยนแปลงของ Honda Accord G11 e:HEV (MY2026) เทียบกับรุ่นเดิม มีดังนี้
E
- เปลี่ยน โลโก้ H Mark ใหม่ ในโทน สี Monochrome เงิน และ ดำ
EL
- เปลี่ยน โลโก้ H Mark ใหม่ ในโทน สี Monochrome เงิน และ ดำ
- ปรับราคาเพิ่มขึ้น 30,000 บาท จากเดิม 1,599,000 เป็น 1,629,000 บาท
RS | Panoramic
- เปลี่ยน โลโก้ H Mark ใหม่ ในโทน สี Monochrome เงิน และ ดำ
- เพิ่ม สีตัวถังภายนอก สีเทามุก Urban Grey Pearl
- เพิ่ม ภายในห้องโดยสาร โทนสีขาว White
- ปรับราคาเพิ่มขึ้น 35,000 บาท จากเดิม 1,729,000 เป็น 1,764,000 บาท
โปรโมชั่น และ แพ็คเกจการรับประกันคุณภาพ มีดังนี้
- รับประกันคุณภาพตัวรถ Warranty 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร พร้อม Ultimate Care เพิ่มอีก 2 ปี 40,000 กิโลเมตร (รวมเป็น 5 ปี 140,000 กิโลเมตร)
- ฟรีค่าแรงเช็คระยะ 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง นาน 5 ปี
- รับประกันระบบ Hybrid นาน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง
- รับประกันแบตเตอรี่นาน 10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง
Exclusive Deal รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมูลค่า 90,000 บาท ฟรีประกันภัย 1 ปี
พร้อมบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาท**
- เลือกรับดีลสุดคุ้ม ! รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% ฟรีประกันภัย 1 ปี พร้อมบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาท**
- รับดอกเบี้ยพิเศษ 0.84% สำหรับเจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและครอบครัว (Honda Loyalty) หรือดอกเบี้ย 0.99%* สำหรับลูกค้าทั่วไป พร้อมแพ็กเกจ Honda Exclusive Care 5 ปี มูลค่าสูงสุด 204,000 บาท*** พร้อมบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาท**