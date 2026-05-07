Jaguar Land Rover อัพเกรดขยาย Service Plan เป็น 10 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท อินช์เคป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์จากัวร์และแลนด์โรเวอร์อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ฉลองครบรอบ 10 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการดูแลลูกค้าแบบครบวงจร ด้วยข้อเสนอพิเศษสำหรับรถใหม่และบริการหลังการขาย

นายชาญชัย มหันตคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินช์เคป (ประเทศไทย) จำกัด
นายชาญชัย มหันตคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินช์เคป (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา อินช์เคปมุ่งมั่นยกระดับประสบการณ์การเป็นเจ้าของรถยนต์ Jaguar Land Rover ผ่านการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงการใช้งาน ตั้งแต่วันแรกของการส่งมอบรถ ด้วยการนำเสนอ Service Plan ควบคู่กับการขาย โปรแกรมขยายการรับประกัน (Extended Warranty) และบริการ Mobile Service ที่เข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศ พร้อมข้อเสนอแลกเปลี่ยนรถ (Trade-in) ในราคาที่แข่งขันได้ รวมถึงการจัดกิจกรรม Experience เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสสมรรถนะของรถยนต์อย่างเต็มที่ อาทิ Defender Experience ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของอินช์เคปในการส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับ และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

นอกจากนี้ อินช์เคปยังให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับรางวัล “Great Place to Work” ประจำปี Jun 2024 – Jun 2025 พร้อมมุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร ผ่านการดูแลสุขภาพพนักงาน การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีบุคลากรที่มีอายุการทำงานยาวนานและมีประสบการณ์สูง สะท้อนถึงความมั่นคงและวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง

ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ อินช์เคปยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสนับสนุนมูลนิธิช้าง การช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล การบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัย และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม”

การครบรอบ 10 ปีในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนความสำเร็จที่ผ่านมา แต่ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นของอินช์เคปในการส่งมอบประสบการณ์การเป็นเจ้าของที่เหนือระดับอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าพัฒนามาตรฐานการดูแลลูกค้าในทุกมิติ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในอนาคต ผ่านข้อเสนอและเอกสิทธิ์สุดพิเศษ เพื่อแทนคำขอบคุณแก่ลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจและสนับสนุนอินช์เคปเสมอมา


เพื่อมอบความอุ่นใจในระยะยาว อินช์เคปจึงนำเสนอ Service Plan นานสูงสุด 10 ปี สำหรับรถยนต์ Jaguar Land Rover สะท้อนความมุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์การเป็นเจ้าของ พร้อมช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ลดความกังวลด้านค่าบำรุงรักษา และดูแลรถให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง

Service Plan ดังกล่าวครอบคลุมการบำรุงรักษาตามระยะโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ พร้อมใช้อะไหล่แท้มาตรฐานผู้ผลิต ช่วยรักษาสมรรถนะของรถและเสริมสร้างความมั่นใจในทุกการใช้งานตลอดระยะเวลาการถือครองข้อเสนอพิเศษนี้มีระยะเวลาจำกัด ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2569 เท่านั้น


พร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับการเป็นเจ้าของรถยนต์ Jaguar Land Rover ทุกรุ่น

- แผนบริการบำรุงรักษา (Service Plan) นานสูงสุด 10 ปี หรือ 200,000 กิโลเมตร*

- อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.0%

- ส่วนลดโปรแกรมขยายการรับประกัน (Extended Warranty) 10%

- ส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่ง (Accessories) 10% เมื่อสั่งซื้อพร้อมรถยนต์

- รับมูลค่าเพิ่มสูงสุด 100,000 บาท สำหรับการแลกเปลี่ยนรถยนต์ Jaguar Land Rover (Trade-in)

- ราคาพิเศษสำหรับรถยนต์ผู้บริหาร ป้ายแดง ไมล์น้อย


ข้อเสนอพิเศษเพื่อการดูแลรถยนต์ Jaguar Land Rover

สำหรับรถยนต์ Jaguar Land Rover ที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป:

- ส่วนลดค่าอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่ง 10%

- ฟรีบริการตรวจเช็คสภาพ 10 รายการ

- ฟรีบริการรับ-ส่งรถ

- ฟรีบริการอบโอโซน (Ozone)

* แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน

** ทั้งนี้ ข้อเสนอและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด







นายชาญชัย มหันตคุณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินช์เคป (ประเทศไทย) จำกัด
