Lexus TZ เอสยูวีไฟฟ้า 100% เบาะ 3 แถว เปิดตัวทางการครั้งแรกในโลก

Lexus TZ เอสยูวีไฟฟ้าหรูพร้อมเบาะ 3 แถว 6 ที่นั่ง ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในโลก ติดตั้งระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ DIRECT4 ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น แบตเตอรี่ขับขี่ไกลสุด 480 กม. (อ้างอิงตามสเปกอเมริกาเหนือ)
Lexus TZ ถูกพัฒนาบนพื้นฐานแนวคิด Driving Lounge มุ่งเน้นการเปลี่ยนห้องโดยสารเป็นพื้นที่แห่งการพักผ่อน ใช้แพล็ตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ ส่งผลให้มีพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวาง และมีพื้นห้องโดยสารเรียบสนิท ติดตั้งหลังคากระจกพาโนรามิกที่สามารถปรับความเข้มแสงได้ รวมถึงการควบคุมเสียงรบกวนเพื่อให้ห้องโดยสารเงียบที่สุดเท่าที่เคยมีมา
Lexus TZ มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ DIRECT4 All-Wheel-Drive (AWD) เป็นมาตรฐานในทุกรุ่นย่อย ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยควบคุมการกระจายแรงบิดระหว่างล้อคู่หน้าและคู่หลังให้มีความเหมาะสมกับสภาพการขับขี่โดยอัตโนมัติ โดยสามารถปรับอัตราส่วนแรงบิดได้ตั้งแต่ 60:40 ไปจนถึง 0:100 ในขณะเร่งความเร็ว และปรับเป็น 80:20 ถึง 0:100 ในขณะเข้าโค้ง เพื่อเสถียรภาพและการทรงตัวที่แม่นยำ
เวอร์ชันอเมริกาเหนือมีตัวเลือกแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 2 ขนาด ได้แก่ 76.96 กิโลวัตต์ชั่วโมง และ 95.82 กิโลวัตต์ชั่วโมง โดยในรุ่นที่ติดตั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่สุด มีระยะขับขี่คาดการณ์สูงสุด 480 กิโลเมตร (300 ไมล์) ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ฃฃมาพร้อมพอร์ตชาร์จแบบ 2-in-1 ที่รวมหัวชาร์จ AC และ DC ไว้ในตำแหน่งเดียวกัน พร้อมฝาปิดแบบสไลด์ไฟฟ้าเพื่อความสะดวกในการใช้งานพื้นที่แคบ
นอกจากนี้ยังมีระบบ Battery Preconditioning เพื่อปรับอุณหภูมิแบตเตอรี่ให้เหมาะสมก่อนการชาร์จในสภาพอากาศหนาวเย็น ช่วยให้การประจุพลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวถังของ Lexus TZ ถูกสร้างขึ้นบนโครงสร้าง TNGA ที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งในหลายจุด เช่น การใช้กาวเชื่อมตัวถังที่มีแรงยึดเกาะสูงและการเชื่อมด้วยเลเซอร์ (Laser Screw Welding) เพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความต้านทานการบิดตัว
ไฮไลต์สำคัญด้านการควบคุมคือระบบ Dynamic Rear Steering (DRS) ซึ่งช่วยให้ล้อหลังสามารถเลี้ยวได้สูงสุด 4 องศา โดยล้อหลังจะเลี้ยวในทิศทางเดียวกับล้อหน้าขณะใช้ความเร็วสูงเพื่อความมั่นคง และเลี้ยวในทิศทางตรงกันข้ามขณะใช้ความเร็วต่ำเพื่อลดรัศมีวงเลี้ยวให้แคบลงเหลือเพียง 5.2 เมตร เพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ในเมือง
ระบบเบรก Regenerative Braking สามารถปรับระดับการหน่วงได้ 5 ระดับผ่านแป้น Paddle Shift โดยระบบสามารถสร้างแรงหน่วงได้สูงสุดถึง 0.2 G ช่วยให้การควบคุมความเร็วทำได้เพียงการถอนคันเร่ง นอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ REAR COMFORT ที่จะปรับการทำงานของระบบ DRS และการกระจายแรงเบรกเพื่อลดอาการโยนตัวของรถ มอบความนุ่มนวลสูงสุดให้กับผู้โดยสารแถวหลัง
Lexus TZ สะท้อนภาษาการออกแบบยุคใหม่ภายใต้ปรัชญา Provocative Simplicity ที่เน้นรูปทรงเรียบง่ายแต่มีความเฉียบคม ด้านหน้าโดดเด่นด้วยชุดไฟหน้า Twin-L Signature ที่รวมไฟส่องสว่างเวลากลางวันและไฟเลี้ยวไว้ด้วยกัน และตราสัญลักษณ์เลกซัสแบบเรืองแสง
เส้นสายตัวถังถูกขัดเกลาตามหลักอากาศพลศาสตร์จนมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (Cd) เพียง 0.27 ซึ่งทำได้ผ่านการออกแบบมือจับประตูแบบ Semi-flush กระจกมองข้างดีไซน์ลดแรงต้านลม และการจัดการทิศทางลมใต้ท้องรถ ทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มระยะทางการวิ่งและลดเสียงรบกวนภายในห้องโดยสาร
ภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบให้เป็นพื้นที่พักผ่อนที่กว้างขวางด้วยระยะฐานล้อที่ยาว 3,050 มม. การจัดวางเบาะนั่งแบบ 3 แถวให้ความสำคัญกับความสบายของผู้โดยสารทุกคน โดยเบาะนั่งแถวที่สองมีให้เลือกทั้งแบบกัปตันซีต ที่มาพร้อมระบบระบายอากาศและพักเท้าไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรถเอสยูวีของเลกซัส ส่วนเบาะแถวที่สามถูกออกแบบให้มีความนุ่มนวลเหมือนโซฟา และสามารถเข้า-ออกได้ง่ายผ่านปุ่ม Walk-in บนเบาะแถวสอง
Lexus ยังได้นำวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการตกแต่ง เช่น ไม้ไผ่ฟอร์จ (Forged Bamboo) จากเกาะชิโกกุ ซึ่งเป็นการนำเส้นใยไม้ไผ่ผสมกับเรซินเพื่อสร้างลวดลายที่สวยงามและยั่งยืน รวมถึงการใช้วัสดุ Ultrasuede ที่มีส่วนผสมจากพืช นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบเสียงรอบทิศทางจาก Mark Levinson พร้อมลำโพง 21 ตำแหน่ง
ด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ Lexus TZ ติดตั้งระบบอินโฟเทนเมนต์ Lexus Interface รุ่นล่าสุด รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย พร้อมฟังก์ชัน EV Charge Management ที่ช่วยคำนวณเส้นทางและจุดชาร์จไฟฟ้าอย่างแม่นยำ
มาตรฐานความปลอดภัยถูกยกระดับด้วยระบบ Lexus Safety System+ 4.0 (LSS+ 4.0) ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุด ประกอบด้วย Pre-Collision System (PCS), Intersection Turn Assist, Full-Speed Dynamic Radar Cruise Control และ Proactive Driving Assist (PDA) เป็นต้น
ทั้งนี้ Lexus TZ มีแผนวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น, จีน และยุโรป โดยจะเริ่มประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการภายในปี 2569 นี้