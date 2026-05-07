XPENG หนุนจัดแข่ง International Ice Hockey Cup 2026-Asia Elite Series

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGC-ASIA ร่วมมือกับ เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับพรีเมียม-ไฮเทค ‘เอ็กซ์เผิง’ ภายใต้ MGC-ASIA พร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ อัลฟ่า เอกซ์, ซิกท์ รถเช่า ประเทศไทย, ฮาวเด้น แมกซี่, AIS และ ROYS HOTEL เดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนไทย ผ่านการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง ‘XPENG International Ice Hockey Cup 2026-Asia Elite Series’ สำหรับรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (U15) และรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี (U20) เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ พร้อมเปิดโอกาสสู่เวทีการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น



ดร. สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ ประเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
ดร. สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ ประเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอ็มจีซี-เอเชีย เชื่อมั่นว่าการสนับสนุนเยาวชน คือการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับสังคมในระยะยาว วันนี้เราไม่ได้สนับสนุนแค่การแข่งขัน แต่สนับสนุนเส้นทางการเติบโตของเยาวชนไทย เพราะฮอกกี้น้ำแข็งเป็นกีฬาที่ช่วยพัฒนาทั้งร่างกาย ความคิด และวินัย ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของเรา ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ ควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน”


อภิวันท์ สิงห์ทวีศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย กล่าวว่า “เอ็กซ์เผิง ไม่ได้เป็นเพียงแบรนด์ยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะระดับพรีเมียม-ไฮเทค แต่มุ่งหวังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ ที่ผ่านมา เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย ได้เชื่อมต่อกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรมด้านแฟชั่นดีไซน์ในครั้งนี้ ได้ขยายบทบาทสู่ภาคกีฬา การสนับสนุนกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง ซึ่งเป็นกีฬาที่เปี่ยมด้วยพลัง ความเร็ว ความท้าทาย และความอดทน นับเป็นการสะท้อนตัวตนของแบรนด์ เอ็กซ์เผิง และช่วยให้เราเชื่อมต่อกับกลุ่มคน Gen Z ได้อย่างแท้จริง”


ตรอง ศิริวรรณ ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ในนามของการกีฬาแห่งประเทศไทย ผมมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นความก้าวหน้าของกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งในบ้านเรา จากเดิมที่เป็นกีฬาเฉพาะกลุ่ม แต่ด้วยความมุ่งมั่นและสนับสนุนของหลายภาคส่วน ทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น สำหรับการกีฬาแห่งประเทศไทย เราไม่ได้มองเพียงแค่ผลการแข่งขัน แต่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างรากฐานของกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง ให้มีความแข็งแรง เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ผมขอขอบคุณ เอ็มจีซี-เอเชีย และ เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขัน ให้มีความเป็นสากลมากขึ้น รวมถึงเป็นกำลังใจสำคัญ ให้กับนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬา เพื่อเดินหน้าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศต่อไป”


การแข่งขัน ‘XPENG International Ice Hockey Cup 2026-Asia Elite Series’ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2569 ที่ลานฮ็อกกี้น้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena (TIIHA) กรุงเทพฯ แบ่งออกเป็น 2 รุ่นอายุ ได้แก่ U15 และ U20 โดยมีทีมฮอกกี้น้ำแข็งชั้นนำจากภูมิภาคเอเชียเข้าร่วม อาทิ ทีม Silver Monster และ Frozone จากไต้หวัน ทีม CSA จากฮ่องกง ทีม Golden Cobras และ Garuda Select จากอินโดนีเซีย ทีม Youth United จากเฉิงตู และทีม Ice Club จากหางโจว ในส่วนของประเทศไทย ได้มีการคัดเลือกนักกีฬาเมื่อวันที่ 25-26 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในนามทีม X-Thailand รวมทีมที่เข้าร่วมทั้งหมด 14 ทีม

ทีมผู้ชนะอันดับ 1-3 จะได้รับรางวัลดังนี้
•     ชนะเลิศ รับเงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศและเหรียญรางวัล
•     รองชนะเลิศ รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล
•     อันดับ 3 รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล


ฮอกกี้น้ำแข็งมีต้นกำเนิดจากการดัดแปลงกีฬาประเภทไม้ตีในทวีปยุโรป มาเล่นบนน้ำแข็งในแคนาดาช่วงศตวรรษที่ 19 ต่อมาได้พัฒนาเป็นกีฬาอาชีพและบรรจุในโอลิมปิกฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2467 จนกระทั่งปัจจุบันได้รับความนิยมและแพร่หลายไปทั่วโลก โดยเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความเร็ว และความแข็งแกร่งของผู้เล่น ในการเคลื่อนที่บนลานน้ำแข็งขนาด 30x60 เมตร แต่ละทีมมี 6 คน คือผู้เล่นทั่วไป 5 คน และผู้รักษาประตู 1 คน รูปแบบการแข่งขันตามมาตรฐานสากล (IIHF) แบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงละ 20 นาที รวม 60 นาที พักระหว่างช่วง 15 นาที ผลแพ้ชนะเกิดจากการยิงลูกพัค (Puck) เข้าประตูฝ่ายตรงข้าม

ความร่วมมือระหว่าง MGC-ASIA และ เอ็กซ์เผิง ประเทศไทย ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการผสานพลังระหว่างองค์กรและแบรนด์นวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนไทย ได้แสดงศักยภาพผ่านกีฬา และเติบโตสู่อนาคตอย่างมั่นคง รวมถึงสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศ ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น







