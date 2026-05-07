AAS Motorsport กด 911 เดินหน้าเก็บแต้ม GT World Challenge Asia

ลุยต่อศึกซูเปอร์คาร์รถยนต์ทางเรียบระดับพรีเมียมที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย สนามที่ 3-4 ของรายการ GT World Challenge Asia Powered by AWS จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ เพอร์ตามินา มันดาลิกา อินเตอร์เนชั่นแนล สตรีท เซอร์กิต ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นครั้งแรกที่นักแข่งไทย จาก AAS Motorsport “เต๊อะ–วุฒิกร อินทรภูวศักดิ์” มาเยือนและลงประชันฝีมือ พร้อมการกลับมาจับคู่กันอีกครั้งกับ “Klaus Bachler” (เคลาส์ บาชเลอร์) นักแข่งมืออาชีพชาวออสเตรีย ที่เคยร่วมงานกันมาแล้วในการแข่งขัน Fanatec GT World Challenge Asia 2024 ใช้รถ Porsche 911 GT3 R EVO หมายเลข 918 ภายใต้สังกัดทีม AAS by Absolute Racing
เริ่มเกมความเร็วสุดสัปดาห์นี้ที่รอบคัดเลือก (Qualifying) เพื่อชิงตำแหน่งบนกริดสตาร์ท โดยทั้งคู่ทุ่มสุดตัวในทุกเสี้ยววินาทีบนแทร็ก คว้าลำดับ P6 ในรอบ Q1 ด้วยเวลา 01:29.681 และ P7 ในรอบ Q2 ทำเวลาดีที่สุด 01:28.325
เข้าสู่การแข่งขัน Race 1 ครึ่งเกมแรกเป็นของ "เต๊อะ วุฒิกร" แม้ต้องออกจากท้ายแถวเนื่องจากโทษปรับสนามที่แล้ว แต่นั่นไม่เป็นอุปสรรค เมื่อเจ้าตัวเปิดเกมบุกทันที ขยับขึ้นมาอยู่ P20 ได้ตั้งแต่รอบแรก และค่อยๆ หาจังหวะแซง จนขึ้นสู่ P15 ก่อนเข้าสู่ช่วง Pit Window Open เปลี่ยนตัวให้ทีมเมท "เคลาส์ บาชเลอร์" ลงรับช่วงต่อ เกมรุกยิ่งทวีความเข้มข้น เมื่อบาชเลอร์โชว์ฟอร์มระดับโปร ไล่ต้อนอย่างเฉียบคม กวาดแซงคู่แข่งไปได้หลายคันติด ซิ่งพารถ Porsche No.918 ทะยานขึ้นสู่กลุ่มหน้าอย่างรวดเร็ว เข้าเส้นชัยด้วยอันดับที่ 11 (P11) Overall และอันดับที่ 5 (P5) ในคลาส Pro-Am
ภารกิจ Race 2 ยังคงเดือดระอุ เมื่อ “เคลาส์ บาชเลอร์” พุ่งตัวจากกริด P12 งัดสกิลแซงอย่างดุดัน ขยับขึ้นมาถึง P8 ตั้งแต่ช่วงต้นเรซ และเร่งสปีดต่อเนื่อง ไต่ขึ้นสู่ P5 ได้อย่างแข็งแกร่ง แล้วเข้าพิทส่งไม้ต่อให้ “เต๊อะ วุฒิกร” ออกมากดคันเร่งบู๊หนักซิ่งเต็มกำลัง จนสามารถขึ้นรั้งอันดับ P3 ได้อย่างยอดเยี่ยม ก่อนเสียจังหวะในช่วงชุลมุน ตกลงไปอยู่ P5 บวกกับต้องเผชิญแรงกดดันจากคู่แข่งในรอบสุดท้าย ทำให้วิ่งรับธงหมากรุกในอันดับที่ 7 (P7) Overall และอันดับที่ 5 (P5) ในรุ่น Pro-Am แม้จะพลาดการขึ้นโพเดียมไปอย่างน่าเสียดาย แต่ยังสามารถเก็บคะแนนสำคัญเข้าสู่ตารางแชมเปียนชิพได้สำเร็จ พร้อมเดินหน้าต่อยอดผลงานและกลับมาอย่างแข็งแกร่งในสนามถัดไป
สรุปคะแนนให้แบบชัดๆ !!!
Round 1-2
Round 3-4
Race 1 : อันดับที่ 7 (P7) Pro-Am = 6 แต้ม
Race 1 : อันดับที่ 5 (P5) Pro-Am = 10 แต้ม
Race 2 : อันดับที่ 10 (P10) Pro-Am = 1 แต้ม
Race 2 : อันดับที่ 7 (Overall) = 6 แต้ม, อันดับที่ 5 (P5) Pro-Am = 10 แต้ม
สำหรับสนามที่ 5-6 เตรียมพบกันอีกครั้งระหว่างวันที่ 4–6 มิถุนายนที่จะถึงนี้ ณ เซี่ยงไฮ้ อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต ประเทศจีน
เริ่มเกมความเร็วสุดสัปดาห์นี้ที่รอบคัดเลือก (Qualifying) เพื่อชิงตำแหน่งบนกริดสตาร์ท โดยทั้งคู่ทุ่มสุดตัวในทุกเสี้ยววินาทีบนแทร็ก คว้าลำดับ P6 ในรอบ Q1 ด้วยเวลา 01:29.681 และ P7 ในรอบ Q2 ทำเวลาดีที่สุด 01:28.325
เข้าสู่การแข่งขัน Race 1 ครึ่งเกมแรกเป็นของ "เต๊อะ วุฒิกร" แม้ต้องออกจากท้ายแถวเนื่องจากโทษปรับสนามที่แล้ว แต่นั่นไม่เป็นอุปสรรค เมื่อเจ้าตัวเปิดเกมบุกทันที ขยับขึ้นมาอยู่ P20 ได้ตั้งแต่รอบแรก และค่อยๆ หาจังหวะแซง จนขึ้นสู่ P15 ก่อนเข้าสู่ช่วง Pit Window Open เปลี่ยนตัวให้ทีมเมท "เคลาส์ บาชเลอร์" ลงรับช่วงต่อ เกมรุกยิ่งทวีความเข้มข้น เมื่อบาชเลอร์โชว์ฟอร์มระดับโปร ไล่ต้อนอย่างเฉียบคม กวาดแซงคู่แข่งไปได้หลายคันติด ซิ่งพารถ Porsche No.918 ทะยานขึ้นสู่กลุ่มหน้าอย่างรวดเร็ว เข้าเส้นชัยด้วยอันดับที่ 11 (P11) Overall และอันดับที่ 5 (P5) ในคลาส Pro-Am
ภารกิจ Race 2 ยังคงเดือดระอุ เมื่อ “เคลาส์ บาชเลอร์” พุ่งตัวจากกริด P12 งัดสกิลแซงอย่างดุดัน ขยับขึ้นมาถึง P8 ตั้งแต่ช่วงต้นเรซ และเร่งสปีดต่อเนื่อง ไต่ขึ้นสู่ P5 ได้อย่างแข็งแกร่ง แล้วเข้าพิทส่งไม้ต่อให้ “เต๊อะ วุฒิกร” ออกมากดคันเร่งบู๊หนักซิ่งเต็มกำลัง จนสามารถขึ้นรั้งอันดับ P3 ได้อย่างยอดเยี่ยม ก่อนเสียจังหวะในช่วงชุลมุน ตกลงไปอยู่ P5 บวกกับต้องเผชิญแรงกดดันจากคู่แข่งในรอบสุดท้าย ทำให้วิ่งรับธงหมากรุกในอันดับที่ 7 (P7) Overall และอันดับที่ 5 (P5) ในรุ่น Pro-Am แม้จะพลาดการขึ้นโพเดียมไปอย่างน่าเสียดาย แต่ยังสามารถเก็บคะแนนสำคัญเข้าสู่ตารางแชมเปียนชิพได้สำเร็จ พร้อมเดินหน้าต่อยอดผลงานและกลับมาอย่างแข็งแกร่งในสนามถัดไป
สรุปคะแนนให้แบบชัดๆ !!!
Round 1-2
Round 3-4
Race 1 : อันดับที่ 7 (P7) Pro-Am = 6 แต้ม
Race 1 : อันดับที่ 5 (P5) Pro-Am = 10 แต้ม
Race 2 : อันดับที่ 10 (P10) Pro-Am = 1 แต้ม
Race 2 : อันดับที่ 7 (Overall) = 6 แต้ม, อันดับที่ 5 (P5) Pro-Am = 10 แต้ม
สำหรับสนามที่ 5-6 เตรียมพบกันอีกครั้งระหว่างวันที่ 4–6 มิถุนายนที่จะถึงนี้ ณ เซี่ยงไฮ้ อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต ประเทศจีน