Motor Mall พลิกเกมตลาดรถหรูมือสอง ชู “โปร่งใส-มาตรฐานชัด” สู่ Multi-Brand ครบวงจร

นางสาวฐิดา หวังดำรงเวศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Motor Mall เปิดเผยว่า Motor Mall เป็นธุรกิจครอบครัวที่ดำเนินงานมาอย่างยาวนานเกือบ 40 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมีบทบาทสำคัญในการยกระดับมาตรฐานของธุรกิจรถยนต์หรูมือสอง ทั้งในด้านการคัดสรรคุณภาพของรถยนต์และการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรในทุกมิติอย่างไม่หยุดนิ่ง ทั้งนี้ บริษัทได้แสดงความเป็นผู้นำในการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล อาทิ การบุกเบิกการทำการตลาดออนไลน์ และการไลฟ์สดขายรถยนต์ในประเทศไทย รวมถึงการนำเทคโนโลยี AI และนวัตกรรมต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนยกระดับประสบการณ์การให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัยยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ การรีแบรนด์ในครั้งนี้มิได้เป็นการเริ่มต้นใหม่ แต่เป็นการยกระดับและถ่ายทอดคุณค่าที่แบรนด์มีอยู่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการปรับชื่อจาก “Benz Motor Mall” เป็น “Motor Mall” ด้วยการตัดคำว่า “Benz” ออก เพื่อสะท้อนถึงการเติบโตของธุรกิจและการขยายขอบเขตความเชี่ยวชาญ จากเดิมที่มุ่งเน้นรถยนต์ Mercedes-Benz สู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์หรูมือสองที่ครอบคลุมหลากหลายแบรนด์มากยิ่งขึ้น
ปัจจุบัน Motor Mall นำเสนอรถยนต์หรูมือสองจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Mini, Lexus และ Alphard โดยยังคงมี Mercedes-Benz และ BMW เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 80% ของพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด พร้อมกันนี้ บริษัทยังตั้งเป้าหมายในการก้าวสู่การเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจของผู้บริโภค (Top of Mind) ภายใต้แนวคิด “The Trustmark of Used Luxury Cars” ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจหลัก Motor Mall มุ่งยกระดับ 2 หน่วยธุรกิจสำคัญ ได้แก่ ศูนย์บริการที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับ Mercedes-Benz และ BMW รวมถึงธุรกิจ Car Detailing ให้มีบทบาทสำคัญทัดเทียมกับธุรกิจหลัก เพื่อสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ด้านการดูแลรถยนต์หรูแบบครบวงจร รองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ
ขณะเดียวกัน Motor Mall ยังคงให้ความสำคัญกับการสื่อสารจุดแข็งด้านบริการรับซื้อรถยนต์หรูถึงบ้าน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในบริการเด่นของบริษัท โดยมอบข้อเสนอราคาที่สูงกว่าตลาด ควบคู่กับมาตรฐานความปลอดภัยด้านเอกสารและกระบวนการโอนเงินที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมบริการถึงสถานที่โดยทีมงานมืออาชีพ เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับลูกค้าว่าการทำธุรกรรมจะเป็นไปอย่างราบรื่นและปราศจากปัญหาในภายหลัง
สำหรับโชว์รูมแห่งใหม่ของ Motor Mall ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 2 ไร่ บนถนนประเสริฐมนูกิจ (เกษตร–นวมินทร์) โดยมีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า 3,500 ตารางเมตร และรองรับการให้บริการด้วย Service Bay จำนวน 6 ช่องซ่อม ทั้งนี้
การออกแบบโชว์รูมดังกล่าวยึดแนวคิด Customer Journey เป็นหลัก ซึ่งแตกต่างจากโชว์รูมทั่วไปที่มักให้ความสำคัญกับมุมมองด้านการดำเนินงานเป็นสำคัญ
Motor Mall เลือกพัฒนาพื้นที่โดยยึดประสบการณ์ของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ครอบคลุมตั้งแต่การรับรู้แบรนด์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย การติดต่อสอบถาม การสื่อสารผ่านแชท การนัดหมาย ไปจนถึงประสบการณ์การเข้าชมรถยนต์ภายในโชว์รูม ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีพื้นที่ Customer Lounge รองรับลูกค้าอย่างสะดวกสบาย พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริการสู่ระดับ First Class โดยทุก Touchpoint ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อ (Seamless Experience) ระหว่างโลกออนไลน์และออฟไลน์อย่างสมบูรณ์
ส่วนของการขยายธุรกิจ Motor Mall อยู่ระหว่างการพัฒนาอาคารสำหรับรองรับบริการ Car Detailing เพิ่มเติมอีก 6 ช่องให้บริการ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงและขยายพื้นที่จอดรถบริเวณด้านหน้าโชว์รูม เพื่อรองรับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งสองโครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ของปีนี้
ด้านภาพลักษณ์แบรนด์ Motor Mall ได้ดำเนินการปรับ Corporate Identity (CI) และโลโก้ใหม่ทั้งหมด โดยร่วมมือกับ Prompt Design ดีไซน์เอเจนซี่ระดับโลกโดยคนไทย ที่มีผลงานออกแบบมากกว่า 86 รางวัล และเคยติดอันดับ Top 4 Design Agency ของโลก สำหรับโลโก้ใหม่นั้น ได้ใช้ “สัญลักษณ์ดาว” เป็นองค์ประกอบหลัก เพื่อสื่อถึงการเป็น “Trustmark” หรือสัญลักษณ์แห่งคุณภาพ โดยอ้างอิงจากสัญลักษณ์สากลที่ใช้แทนมาตรฐานระดับสูง ไม่ว่าจะเป็น Michelin Star หรือโรงแรมระดับ 5 ดาว ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ Motor Mall ได้นำแนวคิดดังกล่าวมาถ่ายทอดผ่านอัตลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ เพื่อยืนยันว่ารถยนต์ทุกคันผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน และมีมาตรฐานที่สามารถตรวจสอบได้อย่างแท้จริง
ปัจจุบัน Motor Mall มีรถยนต์หรูมือสองที่พร้อมจำหน่ายมากกว่า 60 คัน โดยใน 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2565-2567) มีการเติบโตเฉลี่ย 47.6% ต่อปี สะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและความเชื่อมั่นจากลูกค้าในระยะยาว
ทั้งนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 9001:2015 ต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 ปี ตอกย้ำถึงมาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพในระดับสากล พร้อมทั้งได้รับรางวัล Retail Experience Award จาก Asia Automotive Association รวมถึงรางวัลจากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค และรางวัลผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วดีเด่น ซึ่งล้วนสะท้อนถึงความเป็นเลิศทั้งในด้านสินค้าและการให้บริการอย่างรอบด้าน
นอกจากนี้ Motor Mall ยังเป็นพันธมิตรกับ Petronas ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของ Mercedes-AMG F1 Team พร้อมทั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายอะไหล่แท้อย่างเป็นทางการ ภายใต้โครงการ Part Pro Plus ของ Mercedes-Benz Thonburi (ธนบุรีพานิช) สะท้อนถึงความน่าเชื่อถือและมาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากล ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้พัฒนาและเปิดตัวผลิตภัณฑ์เคลือบแก้ว Ceramic Glass Coating ภายใต้แบรนด์ของตนเอง โดยร่วมพัฒนาสูตรกับผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีและการดูแลพื้นผิวรถยนต์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยมากที่สุด ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการอย่างครบวงจร
ทั้งนี้ การรีแบรนด์ในครั้งนี้จึงมิใช่เพียงการเริ่มต้นใหม่ หากแต่เป็นการยกระดับและสื่อสารตัวตนของแบรนด์ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมรองรับการเติบโตในอนาคตอย่างมั่นคง