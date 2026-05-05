GRIP ฉลองครบรอบ 10 ปี จัดโปรโมชันเปลี่ยนยางรถยนต์ตลอดพฤษภาคม นี้

GRIP ศูนย์บริการยางรถยนต์ครบวงจร จัดแคมเปญ “GRIP 10th Anniversary” ฉลองครบรอบ 10 ปี มอบโปรโมชันเปลี่ยนยางรถยนต์ราคาพิเศษ ตลอดเดือนพฤษภาคม 2569 เพื่อขอบคุณลูกค้า พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านบริการและความปลอดภัยบนท้องถนน
ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา GRIP พัฒนามาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ในฐานะศูนย์บริการยางรถยนต์ครบวงจร โดยคัดสรรยางคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำ ได้แก่ Toyo Tires, Nitto Tire และยางคุ้มค่า Advance Tyre พร้อมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญและบริการตามมาตรฐาน
สำหรับแคมเปญครั้งนี้ GRIP จัดโปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนยางรถยนต์ โดยมีไฮไลต์ ได้แก่
•ซื้อยาง 2 เส้น แถมฟรี 2 เส้น (เฉพาะ 3 วัน / จำกัดวันละ 3 ชุดต่อสาขา)
•ซื้อยาง 3 เส้น แถมฟรี 1 เส้น (เฉพาะ 3 วัน / จำกัดวันละ 3 ชุดต่อสาขา)
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
•สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่เดินทางเข้ามาใช้บริการหน้าร้านเท่านั้น (ไม่มีการจองล่วงหน้า)
•โปรโมชันมีจำนวนจำกัด ตามเงื่อนไขที่กำหนด โปรดสอบถาม รุ่นและขนาดยาง กับสาขาโดยตรงก่อนเข้ารับบริการ
•สิทธิ์ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
•เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
•สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: www.facebook.com/GripThailand