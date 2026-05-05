BYD SEAL 08 ซีดานไฟฟ้ารุ่นใหญ่แบตวิ่งทะลุ 1,000 กม. เตรียมเปิดตัว Q2 ปีนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



BYD SEAL 08 ซีดานไฟฟ้าระดับแฟลกชิปตระกูล Ocean Series ถูกเผยโฉมที่งานปักกิ่งมอเตอร์โชว์ เน้นจุดขายแบตเตอรี่ขับขี่ไกลสุดมากกว่า 1,000 กม. (CLTC) เตรียมวางจำหน่ายช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2569 นี้


BYD SEAL 08 ชูจุดขายด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ Blade Battery เจเนอเรชันที่ 2 ซึ่งเป็นแบตเตอรี่แบบ LFP (Lithium Iron Phosphate) ที่บีวายดีระบุว่าสามารถทำระยะทางวิ่งได้สูงสุดกว่า 1,000 กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้ง (ตามมาตรฐานการทดสอบ CLTC ของจีน) แม้ว่าการใช้งานจริงตามมาตรฐานสากลอาจได้ระยะทางสั้นลง แต่ก็ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ในตลาดปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ

ระบบขับเคลื่อนถูกพัฒนาบนสถาปัตยกรรมไฟฟ้าแรงดันสูง 800V รองรับระบบชาร์จเร็วพิเศษ (Megawatt-level flash charging) ที่สามารถเพิ่มระยะทางการวิ่งได้ถึง 400 กิโลเมตร ภายในเวลาเพียง 5 นาที อีกทั้งยังรองรับการใช้งานท่ามกลางสภาพอากาศสุดขั้ว โดยสามารถชาร์จไฟจาก 20% ถึง 97% ได้ภายใน 12 นาที แม้ในอุณหภูมิต่ำถึง -30 องศาเซลเซียสก็ตาม


แหล่งข่าวระบุว่า BYD SEAL 08 จะมีทั้งรุ่นขับเคลื่อนล้อหลัง (RWD) กำลังสูงสุดตั้งแต่ 255 - 320 กิโลวัตต์ และรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ (AWD) ติดตั้งมอเตอร์คู่ ให้กำลังรวมสูงสุด 510 กิโลวัตต์ หรือประมาณ 684 แรงม้า โดยทุกรุ่นจะถูกจำกัดไว้ที่ 240 กม./ชม. เพื่อความปลอดภัยและความเสถียรในการขับขี่

ตัวถังของ SEAL 08 มีความยาวตลอดคันมากถึง 5,151 มิลลิเมตร และฐานล้อกว้าง 3,030 มิลลิเมตร ส่งผลให้มีพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวาง เสริมด้วยระบบเลี้ยวล้อหลัง (Rear-wheel steering) เพื่อลดวงเลี้ยวให้แคบลงเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมือง ทั้งยังมีระบบช่วงล่างถุงลมแบบอัจฉริยะ DiSus-A และระบบขับขี่อัตโนมัติ God's Eye ที่ทำงานร่วมกับเซนเซอร์ LiDAR บนหลังคาเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด


ทั้งนี้ BYD SEAL 08 จะเริ่มต้นวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศจีนช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2569 โดยคาดการณ์ราคาจำหน่ายเบื้องต้นจะอยู่ที่ประมาณ 300,000 ถึง 350,000 หยวน (หรือราว 1.54 ถึง 1.8 ล้านบาท) ซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการบุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าระดับหรูทั่วโลกที่ BYD กำลังเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง





