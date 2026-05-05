"ณรงค์ สีตลายน" ลาออก GEELY พร้อมแต่งตั้งรักษาการณ์ประธานบริหาร

บริษัท ธนบุรีนอยสเติน จำกัด บริษัทในเครือ กลุ่มธนบุรี ผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ GEELY อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ขอแจ้งให้ทราบว่า คุณณรงค์ สีตลายน ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป
ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง คุณณรงค์ มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นต่างๆ ของ GEELY ในประเทศไทย ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาด และสะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากลูกค้าและเครือข่ายผู้จำหน่ายฯ กลุ่มธนบุรี ขอขอบคุณ คุณณรงค์ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา
สำหรับการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ กลุ่มธนบุรี จะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการในโอกาสถัดไป โดยในระหว่างนี้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ คุณกุลชาติ ชุติเชาวน์กุล ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายและพัฒนาเครือข่ายผู้จำหน่าย ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ทั้งนี้ คุณกุลชาติ ได้ร่วมงานกับบริษัทฯ มาตั้งแต่ก่อตั้งและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแบรนด์ GEELY ในประเทศไทย รวมถึงการขยายเครือข่ายผู้จำหน่าย การวางแผนการขาย และการกำหนดราคาที่สอดคล้องกับสภาพตลาด ส่งผลให้ GEELY สามารถแข่งขันและได้รับการยอมรับจากตลาดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กลุ่มธนบุรี ยังคงดำเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว้ และมุ่งหวังที่จะสานต่อความร่วมมือกับผู้จำหน่ายและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง