โตโยต้า ญี่ปุ่น พลิกโรงงาน (53ปี) ในตำนาน สู่ “Inventor’s Garage” เชื่อมอดีต-อนาคต

หลังจากที่ MGR MOTORING ได้นำเสนอการเยี่ยมชมโครงการ Woven City เมืองต้นแบบแห่งอนาคตของ Toyota Motor Corporation ไปก่อนหน้านี้ ล่าสุดในวันถัดมา โตโยต้าได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมและเปิดตัว “Woven Inventor’s Garage” หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของโครงการ ซึ่งถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่สำหรับนักนวัตกรรมในการสร้างสรรค์ พัฒนา และทดลองแนวคิดใหม่ด้านการคมนาคมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต
จากโรงงานผลิตรถยนต์ระดับตำนานที่เคยสร้างประวัติศาสตร์ด้วยยอดผลิตกว่า 7.52 ล้านคัน วันนี้พื้นที่โรงงานฮิกาชิฟูจิ (Higashi Fuji) ได้ถูกพลิกโฉมสู่ "Inventor’s Garage" พื้นที่แห่งนวัตกรรมที่เปิดกว้างสำหรับนักประดิษฐ์จากทั่วโลก โดยเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของ “อากิโอะ โตโยดะ” ที่เลือกจะอนุรักษ์จิตวิญญาณแห่งการผลิต มากกว่าการทุบทิ้ง เพื่อส่งต่อปรัชญาการทำงานสู่คนรุ่นใหม่ผ่านพื้นที่สร้างสรรค์ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์
หากจะกล่าวถึงโรงงานฮิกาชิฟูจิ นี่คือฐานการผลิตที่เปรียบเสมือนหัวใจของโตโยต้าตลอด 53 ปีที่ผ่านมา ด้วยความผูกพันของพนักงานกว่า 7,000 คน ที่ร่วมกันปั้นรถยนต์ระดับไอคอนิก ตั้งแต่ Toyota Sports 800 (รถสปอร์ตคันแรกของค่าย), รถยนต์หรูอย่าง Century, รถเพื่อการพาณิชย์อย่าง Japan Taxi, รถยอดนิยมอย่าง Corolla ไปจนถึงรุ่นในตำนานอย่าง AE86 (Corolla Levin / Sprinter Trueno) และ Origin ซึ่งแต่ละคันล้วนเป็นหมุดหมายแห่งความสำเร็จ แต่เมื่อถึงเวลาที่อุตสาหกรรมเปลี่ยนผ่านและมีแผนต้องรื้อถอนโรงงาน
อากิโอะ โตโยดะ ประธานบริษัทในขณะนั้น ได้ลงพื้นที่รับฟังความกังวลใจของพนักงานและให้คำมั่นสัญญาว่า “โรงงานแห่งนี้จะเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์ของการผลิตรถยนต์ของโตโยต้าต่อไปอีก 50 ปี” ซึ่งกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของการพลิกโฉมครั้งใหญ่
ทาเคชิมะ เคนตะ นากาตะ จาก Business Unit ของโตโยต้า ผู้ดูแลโครงการนี้มาตลอด 5 ปี ได้อธิบายถึงเป้าหมายหลักของ "Inventor’s Garage" ว่าคือการเปลี่ยนพื้นที่โรงงานเดิมให้เป็น Laboratory Facility สำหรับนักประดิษฐ์ (Inventors) ทั้งจากภายในและภายนอกเครือโตโยต้า โดยโครงการได้ทำการศึกษาและสัมภาษณ์บริษัทนักประดิษฐ์กว่า 30 แห่ง เพื่อออกแบบพื้นที่ภายในให้ตอบโจทย์การสร้างสรรค์ ตั้งแต่ห้องแล็บ ห้องผลิต ห้องทดสอบ ไปจนถึงห้องจัดกิจกรรม เพื่อสร้างกลไกการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
Inventor’s Garage เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ภายในโครงการ Woven City เมืองทดลองเทคโนโลยีแห่งอนาคตในจังหวัดชิซูโอกะ บนพื้นที่ราว 24,000 ตารางเมตร ที่ถูกปรับปรุงจากโรงงานปั๊มโลหะเดิมให้กลายเป็น Co-working Space เวิร์กช็อปเครื่องพิมพ์สามมิติ สนามทดลองระบบการเดินทาง และที่พักสำหรับนักวิจัยที่ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สิ่งที่น่าประทับใจคือการที่โตโยต้าเลือก "รักษาสภาพ" ร่องรอยของอดีตเอาไว้เป็นอนุสรณ์จดจำ ไม่ว่าจะเป็นหลุม Stamping (หลุมปั๊มชิ้นส่วนตัวถังเดิม) ที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นเวทีจัดงาน หรือการคงไว้ซึ่งเครนขนาดใหญ่ เหนือศีรษะขนาด 40 ตัน ที่ยังคงแขวนอยู่เหนือพื้นที่ทำงาน เพื่อให้นักประดิษฐ์รุ่นใหม่ได้ระลึกถึงรากฐานการผลิตจริง รวมถึงการนำสายพานส่งชิ้นส่วนตัวถังมาประยุกต์เป็น กระถางต้นไม้ ซึ่งเป็นการสะท้อนความใส่ใจในทุกรายละเอียดของพื้นที่ ขณะเดียวกันยังคงรักษามาตรฐานด้านรูปลักษณ์ โทนสีและสุนทรียภาพดั้งเดิมของโรงงานเอาไว้อย่างเคร่งครัด
สะท้อนแนวคิดการเชื่อมต่อระหว่างมรดกทางอุตสาหกรรมกับนวัตกรรมยุคใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป้าหมายสำคัญคือการรักษาความต่อเนื่องของการใช้งาน (Continuity) เพื่อให้กระบวนการผลิตใหม่ยังคงยึดโยงกับวัฒนธรรมความปลอดภัยและรากฐานทางกายภาพที่โรงงานแห่งนี้ได้สั่งสมมาอย่างยาวนาน
นอกจากนี้ บทบาทของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญของสายการผลิต โดยทำหน้าที่ตั้งแต่การยกและแขวนชิ้นส่วนบนสายพาน ไปจนถึงการลำเลียงชิ้นส่วนไปยังจุดต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตอย่างแม่นยำและต่อเนื่อง
ที่น่าสนใจคือ โตโยต้ายังได้นำหุ่นยนต์บางส่วนมาจัดแสดงภายในพื้นที่ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้สัมผัสถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งของโรงงานแห่งนี้ ซึ่งไม่เพียงเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยี แต่ยังเป็นการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรที่ยังคงยืนหยัดในความเป็นผู้นำด้านการผลิตควบคู่กับการพัฒนาอนาคต
นอกจากมิติด้านนวัตกรรมแล้ว สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการก้าวผ่านความคิดแบบเดิมๆ ของโตโยต้าคือ "ความเปิดกว้างทางสังคม" ภายใน Inventor’s Garage ได้ติดตั้งห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันได้ทุกเพศทุกวัย (All-Gender Restroom) ซึ่งมีสัญลักษณ์สีรุ้งปรากฏอย่างเด่นชัด สื่อสารชัดเจนว่าบริษัทญี่ปุ่นข้ามชาติแห่งนี้กำลังเดินหน้าสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โอบรับความหลากหลายทางเพศอย่างเต็มตัว
ภายใน Woven City ปัจจุบันมีบริษัทและพันธมิตรเข้าร่วมแล้วราว 20 แห่ง อาทิ Nissin Food Products, Daikin Industries รวมถึงผู้เล่นรายใหม่อย่าง Joby Aviation และ Daiichikosho ที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีตั้งแต่รถบิน ไปจนถึงระบบคาราโอเกะ A ที่สามารถแนะนำเพลงโดยอัตโนมัติ
ผู้บริหารของ Woven by Toyota ระบุว่า เป้าหมายของโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างเทคโนโลยีใหม่ แต่คือการวางรากฐานของมาตรฐานสังคมและอุตสาหกรรมในอีก100 ปีข้างหน้า
ภาพของ Inventor’s Garage และ Woven City จึงสะท้อนชัดว่า ญี่ปุ่นไม่ได้หยุดอยู่กับความสำเร็จในอดีต หากกำลังสร้างอนาคตด้วยการผสาน “รากฐาน” และ “ความคิดใหม่” เข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม