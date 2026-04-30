ORA 5 เพิ่มรุ่น HEV และเบนซิน 1.5T หั่นราคาถูกลงเหลือเริ่มต้น 3 แสนบาท

ORA 5 เพิ่มทางเลือกด้วยขุมพลังไฮบริด (HEV) และเบนซินเทอร์โบ 1.5 ลิตร เพิ่มเติมจากรุ่นไฟฟ้าล้วน (EV) ส่งผลให้มีราคาจำหน่ายถูกลงเริ่มต้นเพียง 69,800 หยวน หรือประมาณ 330,000 บาท
GWM เสริมทางเลือกแก่ลูกค้าชาวจีนด้วยการเพิ่มทางเลือกเครื่องยนต์ของ ORA 5 ทั้งเบนซินและไฮบริด โดยยังคงรูปลักษณ์ถอดแบบมาจากรุ่นไฟฟ้าล้วนที่ถูกเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าทรงกลมเน้นความน่ารัก ตัวถัง 5 ประตูยกสูงสไตล์ครอสโอเวอร์ และไฟท้ายที่ถูกซ่อนไว้บริเวณกระจกหลัง
ORA 5 รุ่นเบนซินติดตั้งเครื่องยนต์ 4 สูบ ความจุ 1.5 ลิตร เทอร์โบแปรผัน VGT กำลังสูงสุด 178 แรงม้า (PS) แรงบิดสูงสุด 275 นิวตัน-เมตร ส่งกำลังด้วยเกียร์คลัตช์คู่ 7 จังหวะ (7DCT) ขับเคลื่อนล้อหน้า ทำอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 8.9 วินาที ความเร็วสูงสุด 190 กม./ชม.
รุ่นไฮบริด Hi2 ติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบเทอร์โบ ความจุ 1.5 ลิตร ทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า 1 ตัว กำลังรวมสูงสุดทั้งระบบ 226 แรงม้า แรงบิดสูงสุดรวม 476 นิวตัน-เมตร ส่งกำลังด้วยเกียร์ 2-speed DHT ขับเคลื่อนล้อหน้า ทำอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 7.7 วินาที ความเร็วสูงสุด 185 กม./ชม. และมีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย 4.5 ลิตร ต่อ 100 กม. หรือราว 22.2 กม./ลิตร (WLTC)
ห้องโดยสารของรุ่นไฮบริดและเบนซินสามารถเลือกตกแต่งด้วยสีเขียว Twilight Green มาพร้อมหลังคากระจกขนาด 1.65 ตารางเมตร ไฟตกแต่ง Ambient Light ที่สามารถส่องสว่างตามจังหวะเพลงได้ ติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด 15.6 นิ้ว ความละเอียดระดับ Ultra HD ที่ปล่อยแสงสีฟ้าต่ำเป็นพิเศษ ทำงานผ่านระบบปฏิัติการ Coffee OS 3 รวมถึงมีฟังก์ชันเพิ่มความละเอียดของภาพเคลื่อนไหวด้วย AI (AI PQ) อีกด้วย
ORA 5 เป็นรถยนต์รุ่นแรกของ GWM ที่ถูกติดตั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่ Coffee Pilot 3 ทำงานผ่าน LiDAR พร้อมกล้องความละเอียด 8 ล้านพิกเซล และเซนเซอร์รอบคันเพื่อช่วยในการตรวจจับสภาพแวดล้อม โดยมีระบบ NOA Navigation Assist ที่สามารถควบคุมความเร็ว เปลี่ยนเลน และขับผ่านสี่แยกโดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยแผนที่เพื่อช่วยในการทำงาน
GWM ระบุว่าการติดตั้งเซนเซอร์ LiDAR ส่งผลให้ ORA5 กลายเป็นรถยนต์ราคาต่ำที่สุดในตลาดที่ใช้เทคโนโลยี LiDAR เพื่อเสริมความปลอดภัยของระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติ
ทั้งนี้ ราคาจำหน่าย ORA 5 Hi2 Hybrid เริ่มต้นที่ 89,800 หยวน (ประมาณ 430,000 บาท) และรุ่นเบนซิน 1.5T เริ่มต้นที่ 79,800 หยวน (ประมาณ 380,000 บาท) พร้อมส่วนลดพิเศษอีก 10,000 หยวน (ประมาณ 48,000 บาท) กรณีรถเก่าแลกรถใหม่