Volkswagen ID.Polo แฮทช์แบ็กไฟฟ้ารุ่นเล็กเน้นราคาเข้าถึงง่ายเปิดตัวยุโรป

Volkswagen ID.Polo รถแฮทช์แบ็กไฟฟ้ารุ่นเล็กสุดของค่ายถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ยุโรป เน้นเทคโนโลยีระดับพรีเมียม พร้อมแบตเตอรี่ขับขี่ไกลสุด 454 กม. ราคาเริ่มต้น 24,995 ยูโร หรือประมาณ 9.5 แสนบาทที่เยอรมนี
การเปิดตัว ID. Polo ดังกล่าวถือเป็นการนำเอาหนึ่งในโมเดลที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของโฟล์กสวาเก้นมาต่อยอดในรูปแบบรถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม MEB+ พร้อมมอเตอร์ขับเคลื่อน 3 ระดับ ได้แก่ 85 กิโลวัตต์ (116 แรงม้า), 99 กิโลวัตต์ (135 แรงม้า) และรุ่นสูงสุด 155 กิโลวัตต์ (211 แรงม้า)
แบตเตอรี่มีให้เลือก 2 ขนาด โดยรุ่นแบตเตอรี่ LFP ขนาด 37 กิโลวัตต์ชั่วโมง ให้ระยะทางวิ่งสูงสุด 329 กิโลเมตร (WLTP) รองรับการชาร์จเร็ว DC จาก 10% ถึง 80% ภายในเวลาประมาณ 23 นาที ขณะที่รุ่นแบตเตอรี่ NMC ขนาด 52 กิโลวัตต์ชั่วโมง สามารถทำระยะทางได้สูงสุดถึง 454 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
มิติตัวถังของ ID.Polo มีความยาว 4,053 มม. กว้าง 1,816 มม. และสูง 1,530 มม. โดยมีฐานล้ออยู่ที่ 2,600 มม. ซึ่งแม้ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดเล็กสุดของค่าย แต่การติดตั้งสถาปัตยกรรมขับเคลื่อนไฟฟ้า ส่งผลให้มีพื้นที่ภายในห้องโดยสารกว้างขวางมากยิ่งขึ้น รองรับได้ 5 ที่นั่ง มีพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มขึ้นจากรุ่นเครื่องยนต์สันดาปถึง 25% โดยมีความจุ 441 ลิตร และขยายได้สูงสุดถึง 1,240 ลิตรเมื่อพับเบาะหลังลง
ดีไซน์ภายนอกสะท้อนภาษาการออกแบบใหม่เรียกว่า Pure Positive ที่เน้นความเรียบง่ายแต่แข็งแกร่ง พร้อมเอกลักษณ์เสา C-pillar ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Golf รุ่นแรก และไฟหน้า IQ.LIGHT LED Matrix ที่ทำงานร่วมกับเซนเซอร์และซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่อควบคุมการกระจายแสงอย่างแม่นยำ พร้อมแถบ LED คาดกระจังหน้าและโลโก้โฟล์กสวาเกนแบบเรืองแสงด้านหน้าและด้านท้าย
ภายในห้องโดยสารติดตั้งหน้าจอ Digital Cockpit ขนาด 10 นิ้ว วางอยู่ในระดับสายตาของผู้ขับขี่ ทำงานร่วมกับหน้าจออินโฟเทนเมนท์แบบสัมผัส Innovision ขนาด 13 นิ้ว ความคมชัดสูงเทียบเท่าแท็บเล็ตระดับไฮเอนด์ อีกทั้งยังมีการกราฟิก Retro display ที่จำลองมาตรวัดให้มีรูปลักษณ์เหมือนกับ Golf I รุ่นปรับโฉมเพื่อเพิ่มกลิ่นอายความคลาสสิก
ด้านระบบช่วยเหลือการขับขี่ ID.Polo ได้รับการติดตั้งระบบ Connected Travel Assist รุ่นล่าสุดที่รองรับการควบคุมทั้งความเร็วและทิศทางแบบกึ่งอัตโนมัติ รวมถึงความสามารถในการตรวจจับและตอบสนองต่อสัญญาณไฟจราจรเป็นครั้งแรกในรถระดับคอมแพกต์ เสริมด้วยระบบ One-pedal driving เป็นมาตรฐาน ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถชะลอรถจนหยุดนิ่งได้ด้วยการควบคุมแป้นคันเร่งเพียงอย่างเดียว
ID.Polo ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 รุ่นย่อย ได้แก่ รุ่น Trend มาพร้อมระบบช่วยเหลือ Side Assist และ Lane Assist เป็นมาตรฐาน รุ่น Life เพิ่มเติมด้วนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC), กล้องมองหลัง และระบบช่วยจอด Park Distance Control
ส่วนรุ่น Style เป็นรุ่นท็อปสุดติดตั้งไฟหน้า IQ.LIGHT LED matrix พร้อมแถบไฟส่องสว่างคาดหน้าและโลโก้ VW แบบเรืองแสง ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ 2 โซน ระบบอุ่นเบาะนั่งคู่หน้าและพวงมาลัย และระบบ ID. Light เวอร์ชันอัปเกรดที่สามารถแจ้งเตือนอันตรายขณะเปิดประตูรถได้
ลูกค้าชาวยุโรปยังสามารถสั่งออปชันเสริมได้หลากหลาย เช่น ระบบเสียง Harman Kardon ลำโพง 10 ตัว กำลังขับรวม 425 วัตต์, หลังคากระจกพาโนรามิก, เบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้า 12 ทิศทาง พร้อมเมมโมรี่ และระบบนวดปรับได้ 3 โปรแกรม เป็นต้น
นอกจากนี้ ID. Polo ยังมาพร้อมเทคโนโลยี Vehicle-to-load (V2L) เป็นมาตรฐานในทุกรุ่น โดยสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้อุปกรณ์ภายนอกได้สูงสุด 3.6 กิโลวัตต์ ไม่ว่าจะเป็นจักรยานไฟฟ้าหรืออุปกรณ์แคมป์ปิ้ง ผ่านปลั๊กไฟ 230V ภายในรถหรือผ่านอะแดปเตอร์ภายนอก
ปัจจุบันโฟล์กสวาเกนได้เริ่มเปิดรับจอง ID. Polo ในเยอรมนีแล้ว โดยเริ่มต้นที่รุ่น Life ขุมพลัง 155 กิโลวัตต์ ราคา 33,795 ยูโร หรือประมาณ 1,290,000 บาท ส่วนรุ่นเริ่มต้นราคาประหยัดและรุ่นย่อยอื่นๆ จะทยอยเปิดตัวตามมาในช่วงฤดูร้อนปีนี้