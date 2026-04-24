Porsche Cayenne Coupé Electric เพิ่มตัวถังสไตล์คูเป้ ราคาเริ่ม 7,050,000 บาท

Porsche เปิดตัว Cayenne Coupé Electric เอสยูวีสไตล์คูเป้พร้อมขุมพลังไฟฟ้าล้วนแรงสุด 1,156 แรงม้า ดีไซน์ตัวถังเน้นอากาศพลศาสตร์แบบเดียวกับรุ่น 911 มวางจำหน่าย 3 รุ่นย่อย ได้แก่ Cayenne Coupé Electric, Cayenne S Coupé Electric และ Cayenne Turbo Coupé Electric
ปอร์เช่ขยายไลน์อัปกลุ่ม Cayenne ด้วยการเพิ่มรุ่น Cayenne Coupé Electric ตัวถังสไตล์คูเป้ พร้อมระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า 100% โดยยังคงดีไซน์ด้านหน้าถอดแบบมาจากรุ่นเอสยูวี แต่ปรับดีไซน์ตั้งแต่เสา A เป็นต้นไป มาพร้อมส่วนหลังคาที่ลาดเอียงคล้ายกับ 911 รวมถึงออกแบบกระจกบังลมหน้าใหม่ ส่งผลให้มีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเพียง 0.23 (รุ่นเอสยูวีอยู่ที่ 0.25)
การปรับปรุงด้านอากาศพลศาสตร์ดังกล่าวช่วยเพิ่มระยะทางการขับขี่ตามมาตรฐาน WLTP ได้สูงสุดถึง 18 กิโลเมตร หรือวิ่งได้ไกลสุด 669 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง (ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อย) พร้อมทั้งมีการติดตั้งระบบ Porsche Active Aerodynamics ที่ประกอบด้วยแผ่นปิดช่องรับอากาศแบบขยับได้ และสปอยเลอร์หลังแบบปรับระดับอัตโนมัติเป็นมาตรฐาน
ความยาวและความกว้างตัวถังของรุ่น Coupé เท่ากับรุ่นเอสยูวี แต่ปรับความสูงลดลง 24 มิลลิเมตร เหลือ 1,650 มิลลิเมตร พื้นที่บรรทุกสัมภาระด้านหลังรองรับความจุตั้งแต่ 534 ถึง 1,347 ลิตร พร้อมที่เก็บสัมภาระด้านหน้าเพิ่มเติมอีก 90 ลิตร ทั้งนี้ รถรุ่นนี้ยังคงรองรับการลากจูงน้ำหนักสูงสุดถึง 3.5 ตัน และมีออปชันเสริมเป็นชุด Off-road package สำหรับผู้ที่ต้องการขับขี่แบบออฟโรด
ในช่วงเปิดตัวสามารถเลือกระบบขับเคลื่อนได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ รุ่น Cayenne Coupé Electric ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์ (408 PS) อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ใน 4.8 วินาที ความเร็วสูงสุด 230 กม./ชม.
รุ่น Cayenne S Coupé Electric กำลังสูงสุด 400 กิโลวัตต์ (544 PS) และเพิ่มเป็น 490 กิโลวัตต์ (666 PS) เมื่อใช้ระบบ Launch Control อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ใน 3.8 วินาที ความเร็วสูงสุด 250 กม./ชม.
และรุ่นสูงสุด Cayenne Turbo Coupé Electric กำลังสูงสุด 630 กิโลวัตต์ (857 PS) พร้อม Overboost เพิ่มกำลังสูงสุดชั่วคราวเป็น 850 กิโลวัตต์ (1,156 PS) ทำอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ได้ภายใน 2.5 วินาที ความเร็วสูงสุด 260 กม./ชม.
Cayenne Coupé Electric ทุกรุ่นมาพร้อมสถาปัตยกรรมไฟฟ้า 800 โวลต์ สามารถชาร์จไฟกระแสตรง (DC) ได้สูงสุดที่ 390-400 กิโลวัตต์ ขณะที่การชาร์จกระแสสลับ (AC) มาตรฐานอยู่ที่ 11 กิโลวัตต์ และมีออปชันเสริม 22 กิโลวัตต์ โดยทุกรุ่นจะติดตั้งระบบช่วงล่างถุงลมปรับระดับอัตโนมัติพร้อมระบบควบคุม PASM เป็นมาตรฐาน ส่วนระบบควบคุมช่วงล่าง Porsche Active Ride จะเป็นออปชันเสริมในรุ่น S และ Turbo
ห้องโดยสารใช้แนวคิด Porsche Driver Experience ที่เน้นผู้ขับขี่เป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วยแผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบ หน้าจอควบคุมส่วนกลาง และหน้าจอสำหรับผู้โดยสารตอนหน้า รวมถึงระบบ AR head-up display อุปกรณ์มาตรฐานได้รับการยกระดับมากกว่ารุ่น SUV เช่น หลังคากระจกพาโนรามาพร้อม Variable Light Control ปรับความเข้มแสงอัตโนมัติ และ Sport Chrono Package
สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มสมรรถนะ ปอร์เช่ได้เสนอทางเลือก Lightweight Sport package ซึ่งช่วยลดน้ำหนักตัวรถได้สูงสุด 17.6 กิโลกรัม ผ่านการเปลี่ยนวัสดุหลังคาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ การติดตั้งล้อขนาด 22 นิ้วน้ำหนักเบา และการตกแต่งภายในด้วยวัสดุ Race-Tex และคาร์บอนแบบเปิดผิวสัมผัส พร้อมเบาะนั่งลาย Pepita ดีไซน์คลาสสิก
ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายทางการ Porsche Cayenne Coupé Electric ในประเทศไทย มีดังนี้ รุ่น Cayenne Coupé Electric เริ่มต้น 7,050,000 บาท รุ่น Cayenne S Coupé Electric เริ่มต้น 7,550,000 บาท และรุ่น Cayenne Turbo Coupé Electric เริ่มต้น 9,950,000 บาท