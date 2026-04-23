Honda ประกาศยุติการขายรถยนต์ในเกาหลีใต้สิ้นปี 2569

โตเกียว, ญี่ปุ่น (23 เมษายน 2569) – บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด (Honda Motor Co., Ltd.) ได้แถลงการณ์ประกาศยุติการดำเนินงานด้านการจำหน่ายรถยนต์ของบริษัท ฮอนด้า โคเรีย จำกัด (Honda Korea Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดูแลการจัดจำหน่ายทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์ในประเทศเกาหลีใต้ โดยมีกำหนดการยุติการขายอย่างเป็นทางการภายในสิ้นปี 2569 นี้
การตัดสินใจครั้งสำคัญนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ฮอนด้าได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งในระดับโลกและภายในประเทศเกาหลีใต้เอง ซึ่งมีปัจจัยความท้าทายหลายด้าน โดยทางบริษัทระบุว่าต้องการปรับทิศทางธุรกิจเพื่อมุ่งเน้นการจัดสรรทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะกลางและระยะยาวให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกค้าที่ครอบครองรถยนต์ฮอนด้าในเกาหลีใต้อยู่ในปัจจุบัน ทางบริษัทยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งอย่างแน่นอน โดยแม้จะยุติการขายรถยนต์ใหม่ แต่ฮอนด้าจะยังคงให้บริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นงานบริการตรวจเช็กสภาพ การซ่อมบำรุง การจัดหาอะไหล่สำรอง รวมถึงการดูแลภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน (Warranty) เพื่อมอบความมั่นใจและดูแลผู้ใช้งานในตลาดเกาหลีใต้ต่อไป
