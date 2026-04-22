Toyota เปิดฉาก AI เมืองอนาคต “Woven City” ดันแนวคิด Kakezan เร่งนวัตกรรมข้ามอุตสาหกรรม

Toyota Motor Corporation และ Woven by Toyota เปิดตัวเทคโนโลยี AI รุ่นใหม่ใน Woven City เมืองต้นแบบแห่งอนาคต มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม ผ่านแนวคิด “Kakezan” ผสานจุดแข็งจากหลากหลายอุตสาหกรรมสู่การใช้งานจริง
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชัน และบริษัท Woven by Toyota, Inc. (WbyT) เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อเร่งการสร้างนวัตกรรม และขับเคลื่อนแนวคิด Kakezan ภายในเมือง Toyota Woven City ที่ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนกันยายน 2568 ที่ผ่านมา
Kakezan มีความหมายว่า การคูณ ในภาษาญี่ปุ่น เป็นแนวทางของ WbyT ในการสร้างสรรค์โซลูชันที่มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยเป็นการผสานจุดแข็งที่หลากหลายจากอุตสาหกรรมเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าเป็นเป็นประสบการณ์ด้านการผลิตรถยนต์จำนวนมากของโตโยต้า ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ WbyT รวมถึงศักยภาพเฉพาะตัวของนักนวัตกรรม (Inventors) และพันธมิตรต่างๆ
WbyT กำลังนำโมเดลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นสูงที่พัฒนาขึ้นภายในองค์กรมาใช้งานทั่วทั้ง Woven City เพื่อสนับสนุนการร่วมสร้างสรรค์ (Co-creation) ผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน โดยยึดหลักความเชื่อว่า AI ควรเข้ามาเสริมสัญชาตญานและศักายภาพของมนุษย์ ไม่ใช่เข้ามาแทนที่มนุษย์
"Woven City AI Vision Engine" ("Vision Engine") ซึ่งเป็นโมเดลปัญญาประดิษฐ์พื้นฐานขนาดใหญ่ (Foundaton model) ที่ช่วยให้เมืองสามารถรับรู้และตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในโลกจริงได้แบบเรียลไทม์ เป็นหนึ่งในตัวอย่างของของความพยายามดังกล่าว โดยเทคโนโลยีนี้ผสานข้อมูลด้านภาพ พฤติกรรม และสภาพแวดล้อมจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ภาพจากกล้อง ระบบการเคลื่อนที่ (mobiity systems) และข้อมูลจากผู้ใช้งาน เพื่อระบุรูปแบบ ตรวจจับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสนับสนุนการดำเนินการที่สอดประสานกันในระบบที่เชื่อมต่อ เพื่อยกระดับความปลอดภัย
ทั้งนี้ โมเดลดังกล่าวยังจัดอยู่ในกลุ่ม Vision Language Models ชั้นนำของโลกด้วยเช่นกัน
เทคโนโลยีนี่รองรับการใช้งานที่หลากหลายในโลกจริง โดยใน Woven City ปัจจุบันได้นำมาใช้ในโครงการทดลอง (Proof-of-concept) ร่วมกับบริษัท UCC Japan Co., Ltd. ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มนักนวัตกรรม (Inventors) ของเมือง และ Toyota รวมถึง WbyT มีแผนที่จะขยายการใช้งานเทคโนโลยีนี้ออกไปนอก Woven City ในอนาคต
"Woven City Integrated ANZEN System" (Integrated ANZEN System) ได้ต่อยยอดขีดความสามารถของ AI Vision Engine โดยผสานเข้ากับเทคโนโลยี AI อื่น ๆ ได้แก่ Woven City Behavior AI และ Woven City Drive Sync Assist
โดย Woven City Behavior AI ทำหน้าที่ตีความและคาดการณ์รูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์ ขณะที่ Woven City Drive Sync Assist ช่วยสนับสนุนการขับขี่ตามความต้องการของผู้ขับและสภาพแวดล้อมโดยรอบ โดยระบบสามามารถวิเคราะห์
ข้อมูลภาพจากกล้องของยานพาหนะและสัญญาณไฟจราจร เพื่อทำความเข้าใจการเคลื่อนไหว คาดการณ์พฤติกรรม และส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้กับทั้งคนเดินถนนและผู้ขับขี่ เพื่อเพื่อเสริมความอุ่นใจทั้งบนท้องถนนและนอกท้องถนน
เทคโนโลยีทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้ผู้คน เทคโนโลยีด้านการเคลื่อนที่ (mobilly technologies) และโครงสร้างพื้นฐาน สามารถทำงานประสานกันเสมือนเป็นระบบเดียว ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ Toyota และ WbyT ยังได้เปิดตัว Woven City Infra Hub เป็นแพลตตฟอร์มข้อมูลแบบบูรณาการที่รวมข้อมูลทั่วทั้งเมืองเข้าไว้ด้วยกัน รวมถึง Woven City Data Fabric ซึ่งเป็นกรอบการบริหารจัดการข้อมูลที่ช่วยให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเคารพความเป็นส่วนตัวและความต้องการของแต่ละบุคคล
Inventor Garage เริ่มดำเนินการในฐานะศูนย์พัฒนาแห่งใหม่
"Inventor Garage" ได้เริ่มเปิดดำเนินการในเดือนเมษายนที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมการสนับสนุนนวัตกรรมของกลุ่ม Inventors เพิ่มเติม โดย Inventor Garage ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการพัฒนาแบบครบวงจร (end-to-end development) ประกอบด้วย
พื้นที่สำหรับการร่วมสร้างสรรค์ (Co-creation) ที่เปิดโอกาลให้ Inventors สร้างต้นแบบ พื้นที่ทดสอบสำหรับตรวจสอบและยืนยันประสิทธิภาพของนวัตกรรม ตลอดจนที่พักอาศัยและพื้นที่ส่วนกลางที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ Inventors สามารถ
มุ่งเน้นการพัฒนา และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อยู่อาศัย ("Weavers") ได้อย่างเต็มที่ ภายในพื้นที่ดังกล่าว Toyota และ Toyota Motor East Japan ("TMEJ") ยังได้นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิศวกรรมที่สั่งสมมาอย่างยาวนานมาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
Inventor Garage ตั้งอยู่ในอาคารโรงงานปั้นขึ้นรูปเดิมของโรงงาน Higashi-Fuji ของ TMEJ ซึ่งเคยรองรับการผลิตรถยนต์มานานกว่า 50 ปี โดยพื้นที่แห่งนี้ยังคงสืบสานจิตวิญญาณ "monozukun" จากโรงงานเดิม พร้อมทั้งสะท้อนถึงการ
เชื่อมโยงระหว่างมรดกทางอุตสาหกรรมและนวัตกรรมของ Woven City
Inventor Garage ถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้วงจรการพัฒนา 3 ระยะอันเป็นเอกลักษณ์ของ Woven City สมบูรณ์ ได้แก่
- Inventor Garage การพัฒนาและสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการอย่างคล่องตัว
- Inventor Field การทดอบและยืนยันยันผลในสภาพแวดล้อมที่ควมได้
- Phase 1 Residential Area การทดสอบในสภาพแวดล้อมจริง โดยปัจจบันมีผู้อยู่อาศัย (Weavers) ประมาณ 100 คน
ด้วยการหมุนเวียนผ่านทั้งสามสภาพแวดล้อมนี้ ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเคลื่อนที่ใหม่ๆ สามารถพัฒนาจากแนวคิด ไปสู่การใช้งานจริงได้ โดยยังคงรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงในทุกขั้นตอน
สมาคม AI Robot Association (AIRoA) บริษัท DAIICHIKOSHO CO.,LTD. บริษัท Joby Aviation, Inc. และบริษัท Toyota Financial Services Corporation ได้เข้าร่วม Woven City ในฐานะกลุ่มนวัตกรรมรายล่าสุด ส่งผลให้จำนวน Inventors ทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 24 ราย
การนำเสนอผลงานรอบสุดท้าย (Final pitch) ของโครงการ Toyota Woven City Challenge ซึ่งเป็นโปรแกรมเร่งการเติบโต (Accelerator program) ที่ประกาศเมื่อเดือนสิงหาคม 2568 มีกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน โดยผู้ชนะคาดว่าจะได้เข้าร่วม Woven City ในฐานะ Inventor และการมีสตาร์ทอัพเข้าร่วมกับบริษัทชันนำ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายชุมชน Inventors ของ Woven City
นอกจากนี้ นาย อากิโอะ โตโยดะ ประธานคณะกรรมการบริหารของ Toyota ยังคงมีบทบาทในการขับเคลื่อนนวัตกรรมใน Woven City ในฐานะส่วนหนึ่งของชุมชน Inventor โดยในบทบาท "Master Weaver" ล่าสุด ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
Akio Toyoda AI ซึ่งเป็นโมเดล AI ที่สะท้อนแนวทางเฉพาะตัวด้านภาวะผู้นำและการตัดสินใจ และถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการนำ AI มาใช้งาน รวมถึงสนับสนุนความร่วมมือที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายร่วมกันภายในกลุ่มโตโยด้า
ทั้งนี้ Toyota และ WoyT จะร่วมกันขับเคลื่อนแนวคิด "Kakezan" กับกลุ่ม Inventors และพันธมิตรจากหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อเร่งการสร้างนวัตกรรม โดยผ่านเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ได้ประกาศในวันนี้ ทั้งสองบริษัทมีเป้าหมายใม
การสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืนต่อสังคมและคนรุ่นต่อไป