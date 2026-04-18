Mercedes-Benz C-Class Electric เผยภาพห้องโดยสารสุดล้ำ เปิดตัว 20 เม.ย.นี้

Mercedes-Benz เผยภาพห้องโดยสาร All-new C-Class Electric ก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 เมษายนที่จะถึงนี้ พร้อมโดยสารแบบ Vegan และหน้าจอ MBUX Hyperscreen ขนาดกว้างตลอดแผงคอนโซล
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ระบุว่า ห้องโดยสารของ C-Class Electric ถูกออกแบบให้มีความเป็นส่วนตัวสูงคล้ายห้องสวีท โดยอาศัยโครงสร้างตัวถังแบบรถไฟฟ้าและหลังคากระจกพาโนรามาขนาดใหญ่ในการขยายพื้นที่ภายในให้กว้างขวางกว่ารุ่นเดิม การตกแต่งเน้นความต่อเนื่องของเส้นสาย วัสดุ และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงระบบแสงและเสียงที่ทำงานสอดประสานกันเพื่อสร้างประสบการณ์การขับขี่แบบพหุสัมผัส
C-Class Electric มาพร้อมวัสดุหนังลาย Softtorino มาใช้ในรุ่นพื้นฐาน ขณะที่รุ่น AMG Line เพิ่มความหรูหราด้วยเบาะหนัง Nappa ลาย Twisted Diamond เน้นการตัดเย็บอย่างประณีต อีกทั้งยังเป็นรถรุ่นที่ 2 ต่อจาก GLC ที่ได้ใบรับรอง Vegan Interior จาก The Vegan Society ที่ครอบคลุมตั้งแต่เบาะที่นั่ง แผงประตู ไปจนถึงพรมปูพื้น
การตกแต่งภายในมีการนำองค์ประกอบโลหะมาใช้เพื่อเพิ่มความล้ำสมัย ทั้งในส่วนของช่องแอร์ มือจับประตู และหน้ากากลำโพง Burmester® 3D ที่ทำจากสเตนเลสสตีล พร้อมตัวเลือกวัสดุตกแต่งที่หลากหลาย อาทิ ไม้เบิร์ชแบบเปิดผิวสัมผัส และคาร์บอนไฟเบอร์จาก AMG
ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การติดตั้งหน้าจอ MBUX Hyperscreen ที่พาดยาวตลอดแนวแผงคอนโซลหน้า ทำงานด้วยเทคโนโลยี Matrix-backlight ความละเอียดกว่า 10 ล้านพิกเซล รวมถึงมีเบาะนั่งระดับไฮเอนด์ที่มาพร้อมระบบนวดระบายอากาศ ระบบดันหลังไฟฟ้า และลำโพงแบบ 4D เพื่อรองรับการเดินทางระยะไกล
ระบบปรับอากาศของ C-Class Electric ถูกพัฒนาเป็นพิเศษเพื่อรองรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น โดยทำงานร่วมกับปั๊มความร้อนแบบ Multi-source ที่สามารถสร้างลมอุ่นได้รวดเร็วกว่าเครื่องยนต์สันดาปถึงเท่าตัวในสภาพอากาศหนาวจัด แต่ใช้พลังงานน้อยลงกึ่งหนึ่ง
นอกจากนี้ ทีมวิศวกรยังให้ความสำคัญกับการเก็บเสียง (Aeroacoustics) โดยมีการติดตั้งฉนวนกันเสียงรอบคัน รวมถึงการใช้กระจกบังลมหน้าแบบนิรภัยลามิเนตเพื่อลดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือน ทำให้ห้องโดยสารมีความเงียบสงบในระดับเฟิร์สคลาส
การเปิดตัว C-Class Electric ในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำทิศทางของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ในการก้าวสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าที่ยังคงรักษามาตรฐานด้านความประณีตและเทคโนโลยีที่เน้นผู้ขับขี่เป็นศูนย์กลางอย่างสูงสุด โดยรายละเอียดอย่างเป็นทางการจะมีการเปิดเผยเพิ่มเติมในการเปิดตัวรอบสื่อมวลชนวันที่ 20 เมษายนนี้