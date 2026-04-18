เผยภาพ All-new BYD ATTO 3 พ่วงมอเตอร์ขับหลัง แบตวิ่งไกลสุด 630 กม.

All-new BYD ATTO 3 (หรือชื่อ Yuan Plus ในตลาดจีน) ถูกเผยภาพและรายละเอียดข้อมูลระบบขับเคลื่อนก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศจีน มาพร้อมแพล็ตฟอร์มมอเตอร์ขับหลัง และแบตเตอรี่ขับขี่ไกลสุด 630 กม. (CLTC)
BYD ATTO 3 ใหม่ มีจุดขายสำคัญอยู่ที่การเปลี่ยนไปใช้แพล็ตฟอร์มขับเคลื่อนล้อหลัง พร้อมเทคโนโลยีแบตเตอรี่ Blade Battery เจเนอเรชันที่ 2 รองรับการชาร์จแบบ Flash Charging โดยมีความจุ 2 ขนาด คือ 57.545 กิโลวัตต์ชั่วโมง และ 68.547 กิโลวัตต์ชั่วโมง ให้ระยะทางขับขี่สูงสุดที่ 540 กิโลเมตร และ 630 กิโลเมตรตามลำดับ (ตามมาตรฐาน CLTC)
ตัวถังของ ATTO 3 ใหม่ มีขนาดความยาวตลอดคัน 4,665 มม. ความกว้าง 1,895 มม. ความสูง 1,675 มม. และความยาวฐานล้อ 2,770 มม. ซึ่งยาวกว่ารุ่นเดิมถึง 50 มม.
ด้านข้างตัวรถมาพร้อมล้ออัลลอยขนาด 18 และ 19 นิ้ว มือจับประตูแบบกึ่งซ่อน และเสา D ที่สามารถเลือกปรับแต่งสีได้ตามความต้องการ ส่วนด้านท้ายติดตั้งไฟเบรกดวงที่สามแบบสองตำแหน่ง ไฟท้ายแบบลากยาวเชื่อมต่อกัน และกันชนท้ายดีไซน์แบบเว้าเพื่อเพิ่มมิติความลึกให้กับตัวรถ
ระบบขับเคลื่อนของ BYD ATTO 3 ใหม่ ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลัง มีให้เลือกสองระดับพละกำลัง คือ 200 กิโลวัตต์ (272 แรงม้า) และ 240 กิโลวัตต์ (326 แรงม้า) ขณะที่เทคโนโลยีชาร์จเร็วสามารถชาร์จจาก 10% ถึง 70% ได้ภายในเวลาเพียง 5 นาที และถึง 97% ในเวลา 9 นาทีเท่านั้น
นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มประสิทธิภาพการชาร์จในสภาพอากาศหนาวจัดระดับ -30 องศาเซลเซียส ให้ช้าลงกว่าสภาวะปกติเพียง 3 นาที เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศที่มีสภาพอากาศหนาวจัด
สำหรับการปรับโฉมครั้งนี้ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการกู้สถานการณ์ยอดขายในจีน ซึ่ง BYD ATTO 3 เผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจนยอดขายต่อเดือนลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะยังคงเป็นโมเดลหลักที่สร้างยอดขายได้ดีในตลาดต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยก็ตาม