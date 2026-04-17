โตโยต้า เปิดตัว “ยาริส ครอส” ใหม่ เสริมลุคหรู-ทันสมัย ขุมพลังไฮบริด 130 แรงม้า ขายยุโรป

โตโยต้า เดินหน้ารุกตลาดรถยนต์อเนกประสงค์ขนาดเล็ก (B-SUV) อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัว ยาริส ครอส รุ่นใหม่ล่าสุด ที่ได้รับการปรับโฉมทั้งด้านดีไซน์ เทคโนโลยี และสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้ใช้งานในยุโรปที่ต้องการรถยนต์ประหยัดพลังงาน ควบคู่ความหรูหราและความคล่องตัวในเมือง
ดีไซน์ภายนอกใหม่ หรู ทันสมัย แข็งแกร่งสไตล์ SUV
Toyota Yaris Cross รุ่นปรับปรุงใหม่ มาพร้อมภาพลักษณ์ที่สะอาดตาและมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยจุดเด่นอยู่ที่ กระจังหน้าลายรังผึ้งขนาดใหญ่ ที่ใช้สีเดียวกับตัวถัง เสริมความกลมกลืนและหรูหรา ขณะที่ชิ้นส่วนสีดำบริเวณด้านล่างและซุ้มล้อช่วยเพิ่มมิติความแข็งแกร่งแบบ SUV
ไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (DRL) เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน เสริมด้วยล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ ขนาด 17 นิ้วในรุ่น Mid+ และ 18 นิ้วในรุ่น High ช่วยยกระดับภาพลักษณ์โดยรวมให้โดดเด่นยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังเพิ่มสีตัวถังใหม่ ได้แก่ Precious Bronze (ทูโทนหลังคาดำ) ,Celestite Grey ที่เข้ามาแทนสีเดิม
ห้องโดยสารยกระดับพรีเมียม ใส่ใจรายละเอียด
ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบใหม่ให้มีความหรูหราและทันสมัยมากขึ้น ด้วยโทน แพลทินัม บริเวณแผงประตูและคอนโซลหน้า สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว
รุ่น Mid+ ขึ้นไป มาพร้อมเบาะนั่งสปอร์ตดีไซน์ใหม่ รองรับสรีระดีขึ้น พร้อมการตกแต่งตะเข็บสามสี ขณะที่รุ่น High เพิ่มความพรีเมียมด้วยวัสดุหนังบางส่วน และวัสดุใหม่ SakuraTouch® ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อย CO₂ ในกระบวนการผลิตได้สูงถึง 95%
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำคัญ ได้แก่ ไฟ Ambient Light ภายในห้องโดยสาร ,แท่นชาร์จไร้สาย ,ประตูท้ายไฟฟ้า (เฉพาะรุ่น High) ,กระจกมองข้างพับอัตโนมัติ (ทุกรุ่น) ขุมพลังไฮบริด 130 แรงม้า ประหยัดและแรงขึ้น
หัวใจหลักของรุ่นใหม่คือระบบ Hybrid 130 ที่ให้กำลังสูงสุด 130 แรงม้า แรงบิด 185 นิวตันเมตร เร่ง 0-100 กม./ชม. ใน 10.7 วินาที รองรับทั้งระบบขับเคลื่อน ล้อหน้า (FWD) ขับเคลื่อนสี่ล้ออัจฉริยะ (AWD-i)
จุดเด่นด้านประสิทธิภาพ ได้แก่ อัตราสิ้นเปลือง 4.4–5.1 ลิตร/100 กม. ปล่อย CO₂ ต่ำเพียง 99–115 กรัม/กม. สะท้อนความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีไฮบริดของ Toyota ที่ยังคงเป็นจุดแข็งสำคัญในตลาดยุโรป
GR SPORT เสริมลุคสปอร์ต ขับสนุกยิ่งขึ้น :รุ่นพิเศษ GR SPORT ได้แรงบันดาลใจจาก Toyota Gazoo Racing มาพร้อมชุดแต่งเฉพาะตัว ทั้งกันชนหน้า ล้ออัลลอย 18 นิ้ว และช่วงล่างที่ปรับจูนใหม่เพื่อการควบคุมที่เฉียบคม
ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังกลับ เย็บด้ายสีแดง โลโก้ GR และชิ้นส่วนสี Gunmetal เพิ่มอารมณ์สปอร์ตชัดเจน โดยมีจำหน่ายเฉพาะระบบขับเคลื่อนล้อหน้า (FWD) พร้อมขุมพลัง Hybrid 130
มีให้เลือก 4 รุ่นย่อย พร้อมวางจำหน่ายในยุโรป Toyota Yaris Cross รุ่นล่าสุด มีให้เลือกทั้งหมด 4 รุ่น ได้แก่ Mid ,Mid+ ,High ,GR SPORT
ผลิตที่โรงงานในประเทศฝรั่งเศส และวางจำหน่ายในตลาดยุโรปเป็นหลัก โดยยังคงเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของโตโยต้าในภูมิภาค ด้วยยอดขายทะลุ 200,000 คันในปี 2025
การปรับโฉมครั้งนี้สะท้อนแนวคิด “ไคเซ็น” หรือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโตโยต้า ที่ยังคงมุ่งยกระดับ ยาริส ครอส ให้เป็น SUV ไฮบริดขนาดเล็กที่ครบเครื่อง ทั้งดีไซน์ สมรรถนะ และความประหยัด รองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างลงตัว