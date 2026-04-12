พระราม 3 กรุ๊ป โฮลดิ้ง ปรับภาพลักษณ์ Automotive Ecosystem ระดับพรีเมียม

ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่วันแรกของพระราม3 กรุ๊ป โฮลดิ้ง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า ที่สั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยานยนต์มาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งขยายเครือข่ายสาขาอย่างต่อเนื่อง ส่ารเป็นเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายฮอนด้าที่ครอบคลุมย่านเศรษฐกิจทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตั้งแต่สาขา พระประแดง , ดาวคะนอง ,สาธุประดิษฐ์ , บางคอแหลม , หัวลำโพง และสำโรง ซึ่งมียอดขายมากกว่า 150,000 คัน
ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยเฟื่องฟูนั้น รถยนต์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยพระราม 3 กรุ๊ป โฮลดิ้ง จัดเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ลูกค้าตัดสนใจเลือกซื้อและใช้บริการเป็นลำดับต้น ด้วยการยอมรับในมาตรฐานการขาย การบริการและการสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า จนสามารถกวาดรางวัลหลากหลายประเภททั้งในระดับประเทศและระดับเอเชีย
พระราม 3 กรุ๊ป โฮลดิ้ง เดินหน้าขยายธุรกิจด้านยานยนต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างระบบบริการที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น โดยได้เพิ่มธุรกิจ OK Garage ศูนย์บริการซ่อมบำรุงและดูแลรถยนต์มาตรฐาน รวมถึงธุรกิจรถเช่า CHIC Car Rent เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าทั้งบุคคลและองค์กร นอกจากนี้ยังได้ต่อยอดธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มเติม ทั้งธุรกิจรถยนต์มือสองคุณภาพพรีเมียมภายใต้ชื่อ CAR-X, ธุรกิจนายหน้าประกันภัยในนาม พระราม 3 กรุ๊ป อินชัวรันส์ พร้อมนำเทคโนโลยี Digital Service มาพัฒนาการให้บริการ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าในทุกมิติ
เมื่อกระแสโลกในปัจจุบัน กำลังก้าวเข้าสู่พลังงานสะอาด พระราม 3 กรุ๊ป โฮลดิ้ง จึงมองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า โดยได้ขยายฐานธุรกิจด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ ด้วยการเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า 2 แบรนด์ ได้แก่ แบรนด์ GWM ในนาม GWM Motor Mall พระราม 2 และแบรนด์ฉางอัน (Deepal) ในนาม R3 EViq รามอินทรา
พระราม 3 กรุ๊ป โฮลดิ้ง จึงประกาศปรับโฉมภาพลักษณ์องค์กรครั้งสำคัญ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้าน Automotive Ecosystem อย่างครบวงจร ยกระดับมาตรฐานธุรกิจผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ระดับพรีเมียม ด้วยนวัตกรรมและการบริการที่เหนือระดับ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของยานยนต์แห่งอนาคต
"ที่ผ่านมา 'พระราม3 กรุ๊ป โฮลดิ้ง' ได้รับความไว้วางใจและการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะแบรนด์ที่มั่นคงและคุ้นเคย อย่างไรก็ตาม เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายใหม่และสะท้อนทิศทางในอนาคตขององค์กร เราได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการเติมเต็มภาพลักษณ์ด้วย 'พลังแห่งนวัตกรรม' การเปลี่ยนแปลงสู่ 'R3 Autosphere' ในครั้งนี้ จึงไม่ใช่การละทิ้งรากฐานเดิม แต่เป็นการนำความเชี่ยวชาญที่เรามีมาตลอด บรรจุลงในรูปลักษณ์ใหม่ที่ร่วมสมัย เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านยานยนต์ที่พร้อมตอบสนองทุกความต้องการในยุคปัจจุบัน" เกียรติ ตั้งตรงศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร (CEO) R3 Autosphere กล่าว
สำหรับการยกระดับภาพลักษณ์องค์กรภายใต้ชื่อ 'R3 Autosphere' บริษัทฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้
1. ฟื้นฟูการรับรู้แบรนด์ (BRAND AWARENESS REVIVAL)
2. สร้างภาพจำใหม่อย่างชัดเจน (CLEAR BRAND POSITIONING & DIFFERENTIATION)
3. เข้าถึงลูกค้าอย่างมีกลยุทธ์ด้วยแนวทางที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (STRATEGIC CUSTOMER EXPANSION)
4. สื่อสารองค์กรอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม (CONSISTENT CORPORATE COMMUNICATION)
5. สร้างความสัมพันธ์ข้ามเจเนอเรชั่น (INTERGENERATIONAL BRAND RELATIONSHIP)
6. สร้างคุณค่าทางอารมณ์ของแบรนด์ (STRENGTHEN BRAND’S EMOTIONAL VALUE )
7. สร้างความยั่งยืนในการให้บริการลูกค้า ที่มีมากว่า 150,000 ราย
กลยุทธ์ดังกล่าวตั้งเป้าหมาย เพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่ม Young Generation พร้อมยกระดับบริการหลังการขายด้วยการสร้าง Value Added เพื่อเปลี่ยนจากความพึงพอใจสู่ความเชื่อมั่นในแบรนด์อย่างยั่งยืน ซึ่งคาดว่าจะผลักดันให้มูลค่าธุรกิจเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
“เราเชื่อว่าการเดินทางครั้งใหม่ จะเป็นคำมั่นสัญญาว่าเราจะไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ R3 Autosphere ยังคงเป็นผู้นำที่สง่างามในโลกของยานยนต์ทีครบวงจรที่สุด โดยก้าวไปสู่เครือข่ายระดับประเทศ ทั้งการจำหน่ายรถยนต์หลากหลายแบรนด์ ศูนย์บริการและอู่ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานสูง รถเช่าและโซลูชั่นธุรกิจ COMMUNITY สำหรับคนรักรถ เติมเต็มเทคโนโลยี MOBILITY ในอนาคต ซึ่งทั้งหมดจะเชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้การใช้ชีวิตกับรถยนต์ของลูกค้าเป็นเรื่องง่ายที่สุดและสามารถยกระดับความพึงพอใจสูงสุดสำหรับผู้บริโภคทุกรุ่นอย่างยังยื่น” เกียรติ กล่าว
ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในฐานะผู้แทนจำหน่ายชั้นนำ พระราม 3 กรุ๊ป โฮลดิ้ง ตอกย้ำความเป็นเลิศด้วยรางวัลการันตีคุณภาพจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมความไว้วางใจจากพันธมิตรทางธุรกิจที่ร่วมขับเคลื่อนความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงมาตรฐานการดำเนินงานและการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศในระดับสากล
1. รางวัลด้านยอดขาย (Sales Performance) รางวัลยอดขายสูงสุด (Top Sales) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี 2565
2. รางวัลด้านทักษะและการบริการ (Honda Skill Contest) ส่งพนักงานไปแข่งขันกับดีลเลอร์ทั่วประเทศ คว้ารางวัลชนะเลิศ ที่ปรึกษาบริการซ่อมตัวถังและสี ในปี 2568 (2025) รางวัลด้านพนักงานอะไหล่และช่างเทคนิค โดยได้รับรางวัลทั้งระดับเหรียญทองและรางวัลชมเชย
3. รางวัลจากพันธมิตรทางธุรกิจ (Finance & Insurance) รางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม (พฤษภาคม 2568) จาก Honda Auto Insurance Broker และ Honda Leasing รวมถึงรางวัล Best Sales Performance และ Best Insurance Renewal
4 รางวัลจากงาน Dealer Conference 2567 การันตีมาตรฐานการขายและการบริการที่เป็นเลิศ
5.รางวัลระดับองค์กร (Corporate Awards) Thailand Top Company Awards ในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกรถยนต์ ซึ่งเป็นการยืนยันความแข็งแกร่งในฐานะองค์กรธุรกิจ
การปรับโฉมภาพลักษณ์ใหม่ของ R3 Autosphere ในครั้งนี้ ถือเป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมสู่การเป็นผู้แทนจำหน่ายด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้อย่างสง่างาม โดยมุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นผ่านบริการหลังการขายที่เปี่ยมด้วยคุณค่า และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์อนาคต ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกเจเนอเรชัน แต่ยังเป็นการตอกย้ำจุดยืนของ พระราม 3 กรุ๊ป โฮลดิ้ง ในฐานะผู้นำที่พร้อมขับเคลื่อนมูลค่าธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและแข็งแกร่ง