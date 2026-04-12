BYD SEAL 08 พ่วงแบต Blade Battery 2.0 วิ่งไกลแตะ 1,000 กม.

BYD SEAL 08 มาพร้อมแบตเตอรี่ Blade Battery 2.0 รุ่นล่าสุด ระยะทางขับขี่ไกลแตะ 1,000 กม. เตรียมเปิดตัวในฐานะรถยนต์ไฟฟ้าระดับแฟลกชิปตระกูล Ocean Series
กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศจีน (MIIT) เผยรายละเอียดรถยนต์ไฟฟ้า BYD SEAL 08 ก่อนจำหน่ายอย่างเป็นทางการช่วงไตรมาสที่ 2 ปีนี้ โดยนอกจากจะเป็นรถยนต์รุ่นล่าสุดในตระกูล Ocean Series ยังมีการนำเทคโนโลยีแบตเตอรี่เจเนอเรชันล่าสุดอย่าง BYD Blade Battery 2.0 มาใช้งานเป็นรุ่นแรกอีกด้วย
ตัวถังภายนอกของ SEAL 08 มีขนาดความยาวตลอดคัน 5,150 มม. ความกว้าง 1,999 มม. ความสูง 1,505 มม. และความยาวฐานล้อ 3,030 มม. ถูกออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อรองรับสมรรถนะความเร็วสูงสุดที่ทำได้ถึง 240 กม./ชม.
ข้อมูลจากหน่วยงานรัฐบาลจีนระบุว่า SEAL 08 จะมีมอเตอร์ไฟฟ้าให้เลือก 3 รูปแบบ ได้แก่ ขับเคลื่อนล้อหลัง 255 กิโลวัตต์ (347 แรงม้า) และ 320 กิโลวัตต์ (435 แรงม้า) และขับเคลื่อน 4 ล้อ (AWD) ที่ประกอบด้วยมอเตอร์หน้า190 กิโลวัตต์ (258 แรงม้า) และมอเตอร์หลัง 320 กิโลวัตต์ ให้กำลังสูงสุดรวมทั้งสิ้น 510 กิโลวัตต์ (693 แรงม้า)
ไฮไลต์สำคัญของ SEAL 08 คือการติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LFP) เจเนอเรชันที่ 2 หรือ Blade Battery 2.0 ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทในเครืออย่าง FinDreams Battery ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มแรงดันไฟฟ้า 800V สามารถทำระยะทางการวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งได้มากกว่า 1,000 กม. ตามมาตรฐาน CLTC
นอกจากระยะทางที่ไกลขึ้นแล้ว ยังรองรับการชาร์จแบบ Megawatt-level flash charging ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการชาร์จความเร็วสูงที่ล้ำหน้าที่สุดในปัจจุบัน โดยเคลมความเร็วในการชาร์จเพียง 5 นาที จะสามารถเพิ่มระยะทางการวิ่งได้ถึง 400 กิโลเมตร เทียบเท่ากับการแวะพักทำธุระส่วนตัวในสถานีบริการน้ำมันเพียงชั่วครู่เท่านั้น
นอกจากนี้ ตัวรถยังมีเทคโนโลยีช่วยการขับขี่และระบบควบคุมตัวถังล้ำสมัย เช่น ระบบเลี้ยวล้อหลัง ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการเลี้ยวโค้งและการกลับรถในที่แคบ รวมถึงเพิ่มเสถียรภาพเมื่อเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูง ระบบช่วงล่าง DiSus-A ปรับอัตโนมัติตามสภาพถนน และระบบขับขี่อัจฉริยะ DiPilot 300 หรือ God’s Eye B ทำงานร่วมกับเซนเซอร์ LiDAR ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคา
ทั้งนี้ BYD SEAL 08 ถูกวางตำแหน่งเป็นหนึ่งในสองรถรุ่นเรือธงของกลุ่ม Ocean 8 Series ควบคู่ไปกับรถเอสยูวีรุ่น Sealion 08 ที่ถูกประกาศชื่อรุ่นไปเมื่อปลายปี 2568 ที่ผ่านมา โดยจะเปิดตัวที่ประเทศจีนเป็นแห่งแรก และจะพิจารณาส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศในลำดับต่อไป