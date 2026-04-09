ทดสอบ Ferrari Amalfi ม้าลำพองตัวใหม่ ขับง่ายแต่แรงจัด 640 แรงม้า สปอร์ตหรูใช้ได้ทุกวัน

ซูเปอร์คาร์รุ่นใหม่ที่พัฒนาต่อยอดจาก Ferrari Roma ยกระดับทั้งสมรรถนะและความสะดวกสบาย กับคอนเซ็ปต์ “แรงจริง ใช้ได้ทุกวัน” พร้อมดีไซน์หรูแบบอิตาเลียน และเทคโนโลยีครบครัน
Ferrari Amalfi คือรถสปอร์ตคูเป้ 2+ รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Ferrari ที่พัฒนาต่อยอดจาก Ferrari Roma โดยยังคงเอกลักษณ์ของความเป็น “ม้าลำพอง” ไว้อย่างครบถ้วน แต่เพิ่มเติมความทันสมัยและการใช้งานในชีวิตประจำวันให้เด่นชัดยิ่งขึ้น
หัวใจหลักของ Amalfi คือขุมพลังเครื่องยนต์ V8 ขนาด 3.9 ลิตร ทวินเทอร์โบ วางแบบ Front-mid engine ให้กำลังสูงสุด 640 แรงม้า จับคู่เกียร์ F1 Dual-clutch 8 จังหวะ ส่งผลให้อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. ทำได้ในเวลาเพียง 3.3 วินาที และความเร็วสูงสุดแตะระดับ 320 กม./ชม.
ดีไซน์ภายนอก: เรียบหรูแต่แฝงความดุดัน
Amalfi ได้แรงบันดาลใจจากเมืองชายฝั่งทางตอนใต้ของอิตาลี โดดเด่นด้วยเส้นสายที่เรียบหรูมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน แต่ยังคงความสปอร์ตอย่างชัดเจน
อีกหนึ่งจุดเด่นคือสปอยเลอร์หลังแบบ Active Rear Spoiler ที่สามารถปรับระดับอัตโนมัติตามความเร็วและโหมดการขับขี่ เพื่อเพิ่มแรงกด (Downforce) และเสถียรภาพ โดยที่ความเร็วสูงสามารถสร้างแรงกดได้ราว 110 กิโลกรัม
สีเปิดตัว “Verde Costiera” โทนเขียวอมฟ้า สะท้อนความงดงามของทะเล Amalfi ได้อย่างลงตัว
ภายในห้องโดยสาร: ล้ำสมัยและใช้งานจริง
ภายในถูกออกแบบแบบ Dual-cockpit โอบล้อมทั้งผู้ขับและผู้โดยสารอย่างมีเอกลักษณ์ เพิ่มความทันสมัยด้วยหน้าจอแสดงผลหลายตำแหน่ง รวมถึงหน้าจอฝั่งผู้โดยสารที่สามารถแสดงข้อมูลการขับขี่แบบเรียลไทม์ ขณะเดียวกัน Ferrari ยังนำปุ่มควบคุมแบบ Physical กลับมาใช้งาน เพื่อความแม่นยำและใช้งานง่าย รูปแบบห้องโดยสาร 2+ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางระยะไกล
จุดเด่นและเทคโนโลยี
-เครื่องยนต์ V8 Twin Turbo 640 แรงม้า
-เกียร์ F1 Dual-clutch 8 จังหวะ
-อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. ใน 3.3 วินาที
--ระบบเบรก ABS EVO ใหม่ เพิ่มความมั่นใจและระยะเบรกสั้นลง
-Active Rear Spoiler ปรับระดับอัตโนมัติ
-ช่วงล่างและพวงมาลัยตอบสนองไวขึ้น
-แนวคิด Daily Usability ใช้งานได้จริงทุกวัน
-ช่วงทดสอบขับ: ขับง่ายเกินคาด แต่ยังแรงแบบ Ferrari
ในการทดสอบขับครั้งนี้ เริ่มต้นโดย Instructor เป็นผู้ขับสาธิตก่อน ให้ดูเส้นทางที่ทางผู้จัดกำหนดไว้ ซึ่งเป็นสถานที่ปิด มีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร
เมื่อถึงคิวผู้เขียนได้ทดลองขับเอง สิ่งที่สัมผัสได้ทันทีคือ “ความขับง่าย” ที่แตกต่างจากภาพจำของ Ferrari อย่างชัดเจน ตัวรถไม่ต้องปรับตัวมาก สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันจริง ไม่ต้องกังวลเรื่องการขับในเมือง พวงมาลัยตอบสนองไว และระบบเบรกที่อัปเกรดใหม่ให้ความรู้สึกนิ่งและมั่นใจอย่างชัดเจน ช่วงล่างมีความกระชับมากขึ้น
ขณะเดียวกัน เมื่อกดคันเร่ง สมรรถนะยังคงดุดันตามแบบฉบับ Ferrari อัตราเร่งมาแบบต่อเนื่องและหนักแน่น ให้ความรู้สึกเร้าใจทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลัย ตอกย้ำถึงศักยภาพของตัวรถ ทั้งในเรื่องการควบคุม การทรงตัว และพละกำลังที่ถ่ายทอดลงสู่ถนนได้อย่างมั่นใจ
Ferrari Amalfi คือซูเปอร์คาร์ที่ผสาน “ความแรง” และ “ความใช้งานง่าย” ได้อย่างลงตัวที่สุดรุ่นหนึ่งของ Ferrari เหมาะทั้งการขับในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกล โดยไม่ทิ้ง DNA ความเร้าใจของม้าลำพอง
ราคาค่าตัว : 28.5 ล้านบาท