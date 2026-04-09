อีซูซุชวนลูกค้าเช็กรถหลังเดินทางไกล จัดแคมเปญ “ได้ทั้งลด ได้ทั้งคะแนน” คุ้มครบตลอดปี

วิชัย สินอนันต์พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เชิญชวนเจ้าของรถอีซูซุเข้ารับบริการตรวจเช็กสภาพรถหลังการเดินทางไกล ณ ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุทั่วประเทศ พร้อมมอบความคุ้มค่าผ่าน 2 แคมเปญหลัก ได้แก่ “ได้ทั้งลด ได้ทั้งคะแนน” สำหรับรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์อีซูซุทุกรุ่น และ “มั่นใจทุกเส้นทาง คุ้มยาวตลอดปี” สำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 2 ตันขึ้นไปทุกรุ่น) โดยลูกค้าสามารถรับสิทธิประโยชน์ผ่านแอปพลิเคชัน my-ISUZU ครบจบในที่เดียว ทั้งด้านความประหยัดและการดูแลรถยนต์ ระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569
สำหรับแคมเปญ “ได้ทั้งลด ได้ทั้งคะแนน” ครอบคลุมรถปิกอัพและรถยนต์นั่งอเนกประสงค์อีซูซุทุกรุ่น มอบสิทธิพิเศษแก่สมาชิก ISUZU My-MEMBER โดยลูกค้าจะได้รับส่วนลดน้ำมันเครื่องสูงสุด 10% สำหรับเกรดกึ่งสังเคราะห์และสังเคราะห์แท้ ส่วนลดอะไหล่สูงสุด 10% ส่วนลดแบตเตอรี่สูงสุด 600 บาท และส่วนลดยางรถยนต์สูงสุด 2,400 บาท
นอกจากนี้ ยังสามารถกดรับคูปองส่วนลดเพิ่มเติมผ่านแอป my-ISUZU อาทิ ฟรีตรวจเช็กสภาพรถ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 7 ลิตร เกรดมาตรฐาน ในราคาเพียง 1,199 บาท รวมถึงแพ็กเกจ “คืนความฟิต” ที่ช่วยให้รถกลับมาพร้อมใช้งานเต็มสมรรถนะ ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ พร้อมไส้กรองและท่อยาง เริ่มต้น 6,170 บาท และแพ็กเกจล้างท่อร่วมไอดี วาล์ว EGR และปะเก็น เริ่มต้น 2,840 บาท
สำหรับรถที่มีอายุมากกว่า 5 ปี หรือระยะทางเกิน 100,000 กิโลเมตร จะได้รับส่วนลดอะไหล่ชุดตรวจพิเศษสูงสุด 10% ขณะที่รถอายุมากกว่า 7 ปี ที่มียอดค่าใช้จ่ายหลังหักส่วนลดรวมภาษีตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป จะได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า 500 บาท สำหรับใช้ในการเข้ารับบริการครั้งถัดไป
ลูกค้ายังสามารถผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 9 เดือน พร้อมรับประกันงานซ่อมนาน 6 เดือน หรือ 10,000 กิโลเมตร และเมื่อเปลี่ยนยางครบ 4 เส้น รับประกันความเสียหายจากบาด บวม หรือแตก นาน 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด)
ขณะเดียวกัน แคมเปญ “มั่นใจทุกเส้นทาง คุ้มยาวตลอดปี” สำหรับรถบรรทุกอีซูซุขนาดใหญ่ มอบส่วนลดอะไหล่สูงสุด 15% ครอบคลุมกลุ่มอะไหล่ช่วงล่าง ระบบเบรก คลัตช์ ซีลล้อ ลูกปืนล้อ อุปกรณ์ดักจับความชื้น และอะไหล่บำรุงรักษาเชิงป้องกัน พร้อมส่วนลดยางบริดจสโตนสูงสุด 1,200 บาท สำหรับรถบรรทุก รุ่น NLR รวมถึงสิทธิ์ฟรีค่าแรง และฟรีตรวจเช็กสภาพรถครอบคลุม 50 รายการ