Primus Group ทุบสถิติ Motor Show 2026 กวาดยอดจอง 1,649 คัน รับกระแส EV พุ่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ
Primus Group ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญ สร้างสถิติยอดจองรถยนต์สูงสุด 1,649 คัน ภายในงาน Bangkok International Motor Show 2026 หรือ BIMS 2026 สะท้อนความแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจดีลเลอร์ยานยนต์ในเครือ TOA Venture Holding ท่ามกลางกระแสความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ ประธานกลุ่มบริษัทในเครือ Primus Group เปิดเผยว่า ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการนำแบรนด์รถยนต์ชั้นนำเข้าร่วมจัดแสดงถึง 5 แบรนด์ ได้แก่ Mercedes-Benz, Zeekr, MG, Deepal และ Aion ซึ่งล้วนมีจุดเด่นด้านเทคโนโลยีและความคุ้มค่า ตอบโจทย์ผู้บริโภคไทยได้อย่างตรงจุด


พร้อมกันนี้ Primus Group ยังสามารถคว้ารางวัลสำคัญหลายรายการ อาทิ ZEEKR PRIMUS คว้ายอดจองอันดับ 1 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล, MG PRIMUS คว้าอันดับ 2 รวมถึง DEEPAL PRIMUS ที่ทำผลงานโดดเด่นในรุ่น S07 ใหม่ ตอกย้ำศักยภาพทั้งด้านการขาย การตลาด และการให้บริการขององค์กร

ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันความสำเร็จในครั้งนี้ มาจากกระแสความนิยมรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจากผู้ผลิตสัญชาติจีนที่มียอดจองรวมมากกว่า 50% ของทั้งงาน ประกอบกับสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ผันผวน ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ


ขณะเดียวกัน วิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจของ Primus Group ที่ยึดแนวคิด Customer Centric และการสร้างพันธมิตรกับแบรนด์ยานยนต์ที่มีศักยภาพ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานบริการแบบลักชัวรีครบวงจร ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งและสร้างการเติบโตอย่างรวดเร็ว

ด้านนายจิระพล รุจิวิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฯ เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดรถยนต์ในงาน BIMS 2026 มียอดจองรวม 132,951 คัน เติบโตถึง 71.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน สะท้อนถึงการฟื้นตัวของกำลังซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในตลาดรถยนต์ไทย


ทั้งนี้ Primus Group ยังคงเดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายเครือข่าย การยกระดับบุคลากร และมาตรฐานการให้บริการ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า พร้อมตอกย้ำบทบาทผู้นำธุรกิจผู้จำหน่ายรถยนต์ของไทยในระยะยาว













ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ
Primus Group ทุบสถิติ Motor Show 2026 กวาดยอดจอง 1,649 คัน รับกระแส EV พุ่ง
Primus Group ทุบสถิติ Motor Show 2026 กวาดยอดจอง 1,649 คัน รับกระแส EV พุ่ง
Primus Group ทุบสถิติ Motor Show 2026 กวาดยอดจอง 1,649 คัน รับกระแส EV พุ่ง
Primus Group ทุบสถิติ Motor Show 2026 กวาดยอดจอง 1,649 คัน รับกระแส EV พุ่ง
