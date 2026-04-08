Primus Group ทุบสถิติ Motor Show 2026 กวาดยอดจอง 1,649 คัน รับกระแส EV พุ่ง

Primus Group ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญ สร้างสถิติยอดจองรถยนต์สูงสุด 1,649 คัน ภายในงาน Bangkok International Motor Show 2026 หรือ BIMS 2026 สะท้อนความแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจดีลเลอร์ยานยนต์ในเครือ TOA Venture Holding ท่ามกลางกระแสความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ ประธานกลุ่มบริษัทในเครือ Primus Group เปิดเผยว่า ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการนำแบรนด์รถยนต์ชั้นนำเข้าร่วมจัดแสดงถึง 5 แบรนด์ ได้แก่ Mercedes-Benz, Zeekr, MG, Deepal และ Aion ซึ่งล้วนมีจุดเด่นด้านเทคโนโลยีและความคุ้มค่า ตอบโจทย์ผู้บริโภคไทยได้อย่างตรงจุด
พร้อมกันนี้ Primus Group ยังสามารถคว้ารางวัลสำคัญหลายรายการ อาทิ ZEEKR PRIMUS คว้ายอดจองอันดับ 1 ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล, MG PRIMUS คว้าอันดับ 2 รวมถึง DEEPAL PRIMUS ที่ทำผลงานโดดเด่นในรุ่น S07 ใหม่ ตอกย้ำศักยภาพทั้งด้านการขาย การตลาด และการให้บริการขององค์กร
ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันความสำเร็จในครั้งนี้ มาจากกระแสความนิยมรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจากผู้ผลิตสัญชาติจีนที่มียอดจองรวมมากกว่า 50% ของทั้งงาน ประกอบกับสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ผันผวน ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ขณะเดียวกัน วิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจของ Primus Group ที่ยึดแนวคิด Customer Centric และการสร้างพันธมิตรกับแบรนด์ยานยนต์ที่มีศักยภาพ รวมถึงการยกระดับมาตรฐานบริการแบบลักชัวรีครบวงจร ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งและสร้างการเติบโตอย่างรวดเร็ว
ด้านนายจิระพล รุจิวิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฯ เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดรถยนต์ในงาน BIMS 2026 มียอดจองรวม 132,951 คัน เติบโตถึง 71.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน สะท้อนถึงการฟื้นตัวของกำลังซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในตลาดรถยนต์ไทย
ทั้งนี้ Primus Group ยังคงเดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการขยายเครือข่าย การยกระดับบุคลากร และมาตรฐานการให้บริการ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า พร้อมตอกย้ำบทบาทผู้นำธุรกิจผู้จำหน่ายรถยนต์ของไทยในระยะยาว