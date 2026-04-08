วู่หลิงเปิดตัว “Porta EV” รถตู้ไฟฟ้า ทางเลือกใหม่ธุรกิจขนส่ง ชูต้นทุน 56 สต./กม.

บริษัท วู่หลิง เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้ารุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ เปิดตัว “WULING Porta EV” รถตู้บรรทุกพลังงานไฟฟ้า 100% รุ่นใหม่ล่าสุด ชูจุดเด่นด้านต้นทุนการใช้งานต่ำเพียง 0.56 บาทต่อกิโลเมตร ท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ยังคงผันผวนและสร้างแรงกดดันต่อภาคธุรกิจขนส่ง
การเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนยุทธศาสตร์ของ SAIC-GM-Wuling (SGMW) บริษัทแม่จากประเทศจีน ที่ให้ความสำคัญกับตลาดประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางสำคัญในภูมิภาคอาเซียน โดย Mr. Tyson Tang ผู้จัดการสำนักงานประเทศไทย ระบุว่า บริษัทพร้อมสนับสนุนการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องในปี 2569 ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานโชว์รูมและศูนย์บริการทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคไทยภายใต้แนวคิด “WANJIA” หรือการเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม
ด้านนายพิทยา ธนาดำรงศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WULING Thailand เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้บริษัทประสบความสำเร็จจากการเปิดตัว Wuling Starlight Darion EV ซึ่งมียอดจองสะสมกว่า 2,845 คันภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือน สะท้อนความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาดไทย
สำหรับ “WULING Porta EV” ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งและโลจิสติกส์โดยเฉพาะ มาพร้อมจุดเด่นหลัก 4 ด้าน ได้แก่ พื้นที่บรรทุกขนาดใหญ่ 6.5 ลูกบาศก์เมตร รองรับการใช้งานเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ ประตูท้ายเปิดได้กว้างถึง 270 องศา รองรับการขนถ่ายสินค้าด้วยรถโฟร์คลิฟต์ได้โดยตรง
ในด้านเทคโนโลยี แบตเตอรี่ Wuling MAGIC Battery ถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงมากขึ้นถึง 60% พร้อมระบบจัดการความร้อนอัจฉริยะ รองรับการชาร์จเร็วจาก 30% ถึง 80% ภายใน 30 นาที และสามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุดถึง 400 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
ขณะที่ต้นทุนการใช้งานถือเป็นจุดขายสำคัญ โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเพียง 0.56 บาทต่อกิโลเมตร พร้อมระบบนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ และสามารถลดค่าบำรุงรักษาได้สูงสุดถึง 90% เมื่อเทียบกับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน
ด้านสมรรถนะ ตัวรถรองรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 1,249 กิโลกรัม ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 75 กิโลวัตต์ ให้แรงบิด 180 นิวตันเมตร สามารถไต่ทางลาดชัน 30% ได้แม้บรรทุกเต็มพิกัด
วู่หลิงตั้งราคาเริ่มต้นของ “WULING Porta EV” ไว้ที่ 599,000 บาท ซึ่งถือเป็นระดับราคาที่ใกล้เคียงกับรถปิกอัพหัวเดี่ยวเครื่องยนต์ดีเซลในตลาดปัจจุบัน
นายพิทยากล่าวสรุปว่า วิกฤตราคาน้ำมันไม่ใช่เพียงปัญหาระยะสั้น แต่เป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของต้นทุนธุรกิจขนส่ง โดย “WULING Porta EV” ถูกวางตำแหน่งเป็นโซลูชันช่วยควบคุมต้นทุนในระยะยาว เปรียบเสมือน “กำแพงป้องกันความเสี่ยง” ให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในอนาคต.