โตโยต้า กวาดยอดจองทั่วประเทศ 28,580 คัน ไฮบริดพุ่ง 43.3% พร้อมแคมเปญไฟแนนซ์อนุมัติไว

นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยความสำเร็จในงาน Bangkok International Motor Show 2026 โดยสามารถทำยอดจองรถยนต์ภายในงานระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 5 เมษายน 2569 ได้สูงถึง 15,750 คัน แต่หากนับรวมทั่วประเทศพุ่งถึง 28,580 คัน นับเป็นสถิติสูงสุดใหม่ของแบรนด์
ความสำเร็จของโตโยต้าในปีนี้ได้รับแรงหนุนสำคัญจากกระแสรถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด (HEV) ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะภายในงานมอเตอร์โชว์ที่มียอดจองกลุ่มไฮบริดถึง 6,821 คัน หรือคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 43.3% ของยอดจองในงานทั้งหมด
ตัวเลข 15,750 คัน ที่จองในงาน "มอเตอร์โชว์" แบ่งเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดในงาน ได้แก่ ATIV 3,982 คัน, HILUX 3,407 คัน และ Yaris Cross 3,115 คัน ขณะที่รถยนต์รุ่นใหม่อย่าง LAND CRUISER FJ ก็สร้างกระแสตอบรับอย่างคึกคัก ด้วยยอดจองภายในงานกว่า 700 คัน
หากนับรวมยอดจองทั่วประเทศตัวเลขพุ่งถึง 28,580 คันในส่วนของรถยนต์นั่ง ATIV มียอดจอง 7,427 คัน (26%) YARIS CROSS 4,678 คัน (16.4%) และ COROLLA CROSS 2,641 คัน (9.2%) ขณะที่รถยนต์ไฟฟ้า bZ4X มียอดจอง 539 คัน หรือ 1.9% ของยอดรวม
ขณะเดียวกัน แบรนด์ Lexus ก็ทำผลงานเกินความคาดหมาย ด้วยยอดจองรวม 141 คัน โดยรุ่นยอดนิยม ได้แก่ Lexus IS 51 คัน, Lexus RZ 39 คัน และ Lexus LM 27 คัน พร้อมทยอยส่งมอบหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์
นายศุภกร รัตนวราหะ กล่าวเพิ่มว่า ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าชาวไทยที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของโตโยต้า ทั้งในด้านความน่าเชื่อถือ ความหลากหลายของไลน์อัพสินค้า และการดำเนินกลยุทธ์ Multi-Pathway ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภค ควบคู่กับเครือข่ายบริการหลังการขายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
ที่สำคัญโตโยต้าได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางการเงิน จัดแคมเปญสินเชื่อที่ยืดหยุ่น อนุมัติรวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเข้าถึงการเป็นเจ้าของรถได้ง่ายขึ้น โดยรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่นพร้อมทยอยส่งมอบทันที ยกเว้น LAND CRUISER FJ ที่จะเริ่มส่งมอบตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป
พร้อมกันนี้ บริษัทยังเดินหน้ายกระดับบริการหลังการขายภายใต้แนวคิด “TOYOTA TRUSTED SERVICE” เพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับลูกค้าในทุกช่วงการใช้งาน ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดยานยนต์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง