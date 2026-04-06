“มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47” ปิดฉากสวย ยอดจองทะลุ 1.3 แสนคัน ผู้เข้าชมงานเฉียด 1.8 ล้านคน

ปิดฉากลงอย่างสง่างามสำหรับงาน “Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 47” ท่ามกลางความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจและความผันผวนของราคาพลังงานโลก แต่ทว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังคงส่งสัญญาณบวกอย่างชัดเจน โดยตลอดระยะเวลาการจัดงานได้รับความสนใจจากผู้บริโภคอย่างล้นหลาม จนสามารถสร้างปรากฏการณ์ ยอดจองรถยนต์รวมทั้งสิ้น 132,951 คัน และรถจักรยานยนต์อีก 2,056 คัน โดยมีตัวเลข ผู้เข้าชมงานพุ่งสูงถึง 1,798,312 คน ซึ่งถือเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญที่สะท้อนถึงกำลังซื้อที่แท้จริงและความเชื่อมั่นของตลาดที่กำลังกลับมาฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ รองประธานจัดงานฯ ระบุว่าแม้ไทยจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่ด้วยศักยภาพของงานที่เป็นแพลตฟอร์มสำคัญระดับภูมิภาคมากว่า 40 ปี ทำให้ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของอุตสาหกรรม โดยในปีนี้ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของกลุ่ม ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) จากค่ายรถชั้นนำทั่วโลกที่นำนวัตกรรมมาเปิดตัวอย่างคึกคัก ควบคู่ไปกับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปในกลุ่มรถอเนกประสงค์และกระบะที่ยังคงได้รับความสนใจในแง่ของการใช้งานจริง
ความสำเร็จของงานในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่สะท้อนผ่านตัวเลขยอดจองที่ถล่มทลายเท่านั้น แต่ยังเป็นการประกาศความพร้อมของไทยในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานใหม่อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขายและเทคโนโลยีขับขี่อัจฉริยะที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่ช่วยสร้างแรงส่ง (Momentum) ให้กับระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยทั้งระบบให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างแข็งแกร่ง
สรุปภาพรวมงาน:
-ยอดจองรถยนต์: 132,951 คัน
-ยอดจองรถจักรยานยนต์: 2,056 คัน
-จำนวนผู้เข้าชมงานรวม: 1,798,312 คน
เตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ต่อเนื่องในงาน “Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 48” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 4 เมษายน 2570 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่คาดว่าจะกลับมาพร้อมเทคโนโลยีที่เข้มข้นและยิ่งใหญ่กว่าเดิมอย่างแน่นอน