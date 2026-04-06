“มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47” ปิดฉากสวย ยอดจองทะลุ 1.3 แสนคัน ผู้เข้าชมงานเฉียด 1.8 ล้านคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปิดฉากลงอย่างสง่างามสำหรับงาน “Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 47” ท่ามกลางความท้าทายจากสภาวะเศรษฐกิจและความผันผวนของราคาพลังงานโลก แต่ทว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังคงส่งสัญญาณบวกอย่างชัดเจน โดยตลอดระยะเวลาการจัดงานได้รับความสนใจจากผู้บริโภคอย่างล้นหลาม จนสามารถสร้างปรากฏการณ์ ยอดจองรถยนต์รวมทั้งสิ้น 132,951 คัน และรถจักรยานยนต์อีก 2,056 คัน โดยมีตัวเลข ผู้เข้าชมงานพุ่งสูงถึง 1,798,312 คน ซึ่งถือเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญที่สะท้อนถึงกำลังซื้อที่แท้จริงและความเชื่อมั่นของตลาดที่กำลังกลับมาฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง


นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ รองประธานจัดงานฯ ระบุว่าแม้ไทยจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่ด้วยศักยภาพของงานที่เป็นแพลตฟอร์มสำคัญระดับภูมิภาคมากว่า 40 ปี ทำให้ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของอุตสาหกรรม โดยในปีนี้ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของกลุ่ม ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) จากค่ายรถชั้นนำทั่วโลกที่นำนวัตกรรมมาเปิดตัวอย่างคึกคัก ควบคู่ไปกับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปในกลุ่มรถอเนกประสงค์และกระบะที่ยังคงได้รับความสนใจในแง่ของการใช้งานจริง


ความสำเร็จของงานในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่สะท้อนผ่านตัวเลขยอดจองที่ถล่มทลายเท่านั้น แต่ยังเป็นการประกาศความพร้อมของไทยในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานใหม่อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขายและเทคโนโลยีขับขี่อัจฉริยะที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่ช่วยสร้างแรงส่ง (Momentum) ให้กับระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยทั้งระบบให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างแข็งแกร่ง


สรุปภาพรวมงาน:
-ยอดจองรถยนต์: 132,951 คัน
-ยอดจองรถจักรยานยนต์: 2,056 คัน
-จำนวนผู้เข้าชมงานรวม: 1,798,312 คน

เตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ต่อเนื่องในงาน “Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 48” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 4 เมษายน 2570 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่คาดว่าจะกลับมาพร้อมเทคโนโลยีที่เข้มข้นและยิ่งใหญ่กว่าเดิมอย่างแน่นอน

“มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47” ปิดฉากสวย ยอดจองทะลุ 1.3 แสนคัน ผู้เข้าชมงานเฉียด 1.8 ล้านคน
“มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47” ปิดฉากสวย ยอดจองทะลุ 1.3 แสนคัน ผู้เข้าชมงานเฉียด 1.8 ล้านคน
“มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47” ปิดฉากสวย ยอดจองทะลุ 1.3 แสนคัน ผู้เข้าชมงานเฉียด 1.8 ล้านคน
“มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47” ปิดฉากสวย ยอดจองทะลุ 1.3 แสนคัน ผู้เข้าชมงานเฉียด 1.8 ล้านคน
“มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47” ปิดฉากสวย ยอดจองทะลุ 1.3 แสนคัน ผู้เข้าชมงานเฉียด 1.8 ล้านคน