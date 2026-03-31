BYD จัดหนัก ส่งแคมเปญ “เก่าแลกใหม่” ให้ส่วนลดเพิ่ม 30,000 บาท กระตุ้นยอด

BYD เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ล่าสุดประกาศแคมเปญพิเศษเอาใจคนอยากเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาด ด้วยสิทธิพิเศษสำหรับเจ้าของรถยนต์สันดาป (Internal Combustion Engine) ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าคุณภาพระดับโลก
เงื่อนไขและรายละเอียดแคมเปญ
-ลูกค้าที่ครอบครองรถยนต์คันเดิม (ที่ไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้า) สามารถรับ ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมมูลค่า 30,000 บาท ในการจองซื้อรถยนต์ไฟฟ้า BYD รุ่นที่เข้าร่วมรายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้:
-สิทธิครอบคลุม: เพียงแสดงสำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ที่มีชื่อผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองตรงกับชื่อผู้ซื้อ หรือเป็นบุคคลในครอบครัวของผู้ซื้อ
-การรับสิทธิ์: จำกัด 1 สิทธิ ต่อการจองซื้อรถยนต์ไฟฟ้า 1 คัน
วิธีการใช้ส่วนลด: ส่วนลด 30,000 บาทนี้ จะนำไปลดเพิ่มจากราคาจำหน่ายสุทธิหลังจากหักแคมเปญส่งเสริมการขายปกติแล้ว ลูกค้าต้องแสดงเอกสารหลักฐานดังกล่าวภายในวันที่จองรถเท่านั้น
ตัวอย่างรถยนต์รุ่นเด่นที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ ได้แก่ New BYD ATTO 3 MY24 รุ่น Extended (รุ่นประกอบในประเทศไทย) ซึ่งถือเป็นรถเอสยูวีไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดรุ่นหนึ่งในตลาด โดยแคมเปญนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2569 นี้เท่านั้น
ถือเป็นโอกาสทองสำหรับผู้ที่กำลังลังเลใจในการเปลี่ยนจากรถยนต์น้ำมันมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้า เพราะนอกจากจะได้ประหยัดค่าเชื้อเพลิงแล้ว ยังได้รับสิทธิพิเศษที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการออกรถใหม่ได้อย่างคุ้มค่า