Toyota Hilux Revo มีกี่รุ่น รวมรุ่นย่อยที่ต้องรู้ก่อนซื้อ

รถกระบะถือเป็นรถคู่ใจของคนไทยมาอย่างยาวนาน และเมื่อพูดถึงรถกระบะที่ได้รับความนิยมสูงสุด คงหนีไม่พ้น Toyota Hilux Revo ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ บทความนี้ได้รับคำแนะนำเรื่องรถกระบะจาก Toyota Sure ผู้ให้บริการซื้อขายรถมือสอง มาช่วยเจาะลึกรายละเอียดของรถแต่ละรุ่นย่อย เพื่อให้คุณมีข้อมูลครบถ้วนก่อนตัดสินใจเลือกซื้อรถที่ตรงกับการใช้งานของคุณมากที่สุด
อัปเดตข้อมูล Toyota Hilux Revo มีรุ่นย่อยอะไรบ้าง
เพื่อรองรับรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันของผู้บริโภค ทางโตโยต้าจึงได้พัฒนารถกระบะรุ่นนี้ออกมาหลายรุ่นย่อย ซึ่งแต่ละรุ่นก็มีคาแรคเตอร์และจุดเด่นที่ถูกปรับแต่งมาอย่างเฉพาะเจาะจง เรามาดูกันว่ารถแต่ละรุ่นนั้นเหมาะกับใครและมีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้าง
1. Toyota Hilux Revo Standard Cab รุ่นตอนเดียว เน้นบรรทุกหนัก
เริ่มต้นกันที่รุ่นสายลุยงานหนักอย่าง Standard Cab หรือที่เรามักเรียกกันติดปากว่ากระบะตอนเดียว รถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการพาณิชย์และการบรรทุกสิ่งของโดยเฉพาะ จุดเด่นอยู่ที่พื้นที่กระบะท้ายที่มีขนาดกว้างขวางและเรียบแบน สามารถจัดวางสินค้าหรือสัมภาระต่าง ๆ ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย โครงสร้างตัวถังและระบบกันสะเทือนถูกปรับแต่งมาให้สามารถรับน้ำหนักได้มากโดยที่รถยังคงความสมดุลและเกาะถนนได้ดี
กลุ่มเป้าหมายหลักของรถรุ่นนี้คือผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ SME พ่อค้าแม่ค้า หรือผู้ที่ต้องการนำรถไปต่อเติมเป็นกระบะตู้ทึบสำหรับการขนส่งสินค้า ด้วยเครื่องยนต์ที่มีพละกำลังแรงบิดสูงในรอบต่ำ ทำให้การออกตัวขณะบรรทุกของหนักทำได้อย่างมั่นใจ หากคุณกำลังมองหารถคู่ใจเพื่อไปช่วยสร้างรายได้ นี่คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์อย่างยิ่ง
รายชื่อรุ่นย่อย Toyota Hilux Revo Standard Cab รุ่นตอนเดียว
- 4x4 2.8 Entry AT
- 4x4 2.8 Entry
- 4X2 2.8 Entry
- 4X2 2.4 Entry AT
- 4x2 2.4 Entry
- 4x2 2.4 Entry ช่วงล้อสั้น
- 4x2 2.4 Entry (ไม่มีกระบะ)
- 4x2 2.4 Entry AT (ไม่มีกระบะ)
2. Toyota Hilux Revo Z-Edition ตัวเตี้ยหน้าหล่อ สายแต่งซิ่ง
ขยับมาที่รุ่น Z-Edition ซึ่งเป็นตัวแทนของความโฉบเฉี่ยวและสไตล์ที่โดดเด่น รถรุ่นนี้คือกระบะตัวเตี้ยที่มาพร้อมกับดีไซน์สปอร์ตรอบคัน กระจังหน้าและกันชนถูกออกแบบมาให้ดูดุดันและทันสมัย ความสูงของตัวรถที่ลดลงไม่เพียงแต่ทำให้รูปลักษณ์ดูสวยงามเข้ากับยุคสมัยเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ โดยเฉพาะการใช้งานในเมืองที่มีพื้นที่จำกัด หรือการขับขี่บนเส้นทางที่ต้องการความปราดเปรียว
รถรุ่นนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มคนที่ชื่นชอบการนำรถไปตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อสะท้อนตัวตน เพราะรูปทรงพื้นฐานของตัวรถมีความสวยงามลงตัวอยู่แล้ว เพียงแค่นำไปเปลี่ยนล้อแม็กซ์หรือจัดทรงช่วงล่างเพิ่มเติมเล็กน้อย ก็จะได้รถกระบะสปอร์ตที่ดูดีมีสไตล์ สามารถใช้ขับขี่ในชีวิตประจำวันหรือใช้ทำธุรกิจขนาดย่อมได้อย่างสมบูรณ์แบบ
รายชื่อรุ่นย่อย Toyota Hilux Revo Z-Edition
- Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT
- Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid
- Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT
- Double Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry
- Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid AT
- Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Mid
- Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry AT
- Smart Cab Z Edition 4x2 2.4 Entry
3. Toyota Hilux Revo Prerunner ยกสูงยอดฮิต ขวัญใจมหาชน
หากพูดถึงรุ่นที่เห็นวิ่งบนท้องถนนมากที่สุด คงต้องยกให้รุ่น Prerunner หรือกระบะยกสูง รถรุ่นนี้คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความอเนกประสงค์และความสะดวกสบาย การยกสูงของตัวรถช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ให้กว้างไกลยิ่งขึ้น และยังเพิ่มความมั่นใจเมื่อต้องขับผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือสภาพถนนที่ขรุขระ ช่วงล่างถูกเซ็ตมาให้นุ่มนวลใกล้เคียงกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทำให้ทุกการเดินทางมีความราบรื่น
Prerunner มีให้เลือกทั้งแบบตัวถังสมาร์ทแค็บที่สามารถเปิดใช้งานได้กว้าง และแบบดับเบิลแค็บสี่ประตูที่มีพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังกว้างขวางนั่งสบาย จึงเป็นรถที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มครอบครัว หรือผู้ที่ต้องการรถยนต์ที่สามารถใช้งานได้หลากหลายมิติ ไม่ว่าจะขับไปทำงานในวันธรรมดา หรือพาสมาชิกในครอบครัวเดินทางไปพักผ่อนต่างจังหวัดในวันหยุดสุดสัปดาห์
รายชื่อรุ่นย่อย Toyota Hilux Revo Prerunner
- Double Cab 4x4 2.8 High AT
- Double Cab 4x4 2.8 High
- Double Cab 4x4 2.4 Mid
- Double Cab Prerunner 2x4 2.4 High AT
- Double Cab Prerunner 2x4 2.4 High
- Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid AT
- Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid
- Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry AT
- Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry
- Smart Cab 4x4 2.8 High
- Smart Cab 4x4 2.4 Mid
- Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid AT
- Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Mid
- Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry AT
- Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Entry
4. Toyota Hilux Revo Rocco สายลุย มาดเข้ม ดุดัน
สำหรับสายแคมป์ปิ้งหรือผู้ที่รักการผจญภัย รุ่น Rocco คือคำตอบที่คุณตามหา รถรุ่นนี้ได้รับการตกแต่งพิเศษจากโรงงานด้วยชุดแต่งสไตล์ออฟโรดที่ดุดันรอบคัน ไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าดีไซน์เฉพาะ ซุ้มล้อขนาดใหญ่ สปอร์ตบาร์บริเวณกระบะท้าย และล้ออัลลอยลวดลายพิเศษที่มาพร้อมยางออลเทอร์เรนที่พร้อมลุยในทุกสภาพพื้นผิว
นอกจากรูปลักษณ์ภายนอกที่แข็งแกร่งแล้ว ภายในห้องโดยสารยังได้รับการตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมและมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลที่ทันสมัย จุดเด่นสำคัญของรุ่นนี้คือการใส่เทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงอย่าง Toyota Safety Sense เข้ามาแบบจัดเต็ม ช่วยให้การขับขี่ทางไกลหรือการขับขี่ในเส้นทางธรรมชาติมีความปลอดภัยและมั่นใจมากยิ่งขึ้น เป็นรถที่สะท้อนภาพลักษณ์ของความพรีเมียมและความพร้อมลุยไปพร้อม ๆ กัน
รายชื่อรุ่นย่อย Toyota Hilux Revo Rocco
- Double Cab 4x4 2.8 Rocco AT
- Double Cab Prerunner 2x4 2.4 Rocco AT
- Smart Cab 4x4 2.8 Rocco AT
- Smart Cab Prerunner 2x4 2.4 Rocco AT
5. Toyota Hilux Revo GR Sport สปอร์ตตัวท็อป DNA สนามแข่ง
ปิดท้ายกันที่รุ่นเรือธงอย่าง GR Sport ซึ่งเป็นการนำแรงบันดาลใจจากทีมแข่งรถระดับโลกอย่าง Toyota Gazoo Racing มาถ่ายทอดลงในรถกระบะ รถรุ่นนี้ได้รับการปรับจูนช่วงล่างใหม่ทั้งหมดโดยเฉพาะการใช้โช้คอัพแบบโมโนทิวบ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเกาะถนนและการควบคุมรถให้แม่นยำยิ่งขึ้น มอบประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกเร้าใจในทุกโค้ง
การออกแบบภายนอกและภายในเต็มไปด้วยกลิ่นอายของมอเตอร์สปอร์ต ตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ GR ตามจุดต่าง ๆ เบาะนั่งทรงสปอร์ตที่โอบกระชับสรีระ และพวงมาลัยที่ให้สัมผัสการควบคุมที่ยอดเยี่ยม รถรุ่นนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะสมรรถนะสูง ออปชันจัดเต็ม และหลงใหลในความสปอร์ตแบบไม่มีขีดจำกัด ถือเป็นที่สุดของไลน์อัปที่ตอบสนองความต้องการขั้นสุดของผู้ขับขี่
รายชื่อรุ่นย่อย Toyota Hilux Revo GR Sport
- Double Cab 4x4 2.8 GR Sport AT
- Double Cab 4x2 2.8 GR Sport AT
สรุปเกี่ยวกับรุ่นย่อย Toyota Hilux Revo
การเลือกรถกระบะให้ตรงกับไลฟ์สไตล์จะช่วยให้คุณใช้งานรถได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ทั้งสายบรรทุกที่เน้นความแข็งแกร่ง สายลุยที่ชอบการเดินทาง หรือรถครอบครัวที่ต้องการความสะดวกสบาย