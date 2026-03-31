เปิดตัว All-new Hongguang MINI EV อีวีจิ๋วราคาเริ่มต้นแค่ 2 แสนบาท

SAIC-GM-Wuling (SGMW) ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จากประเทศจีน ประกาศเปิดตัว Hongguang MINI EV รุ่นใหม่ล่าสุดอย่างเป็นทางการ โดยยังคงเน้นการเป็นยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ราคาเข้าถึงได้ง่าย เริ่มต้นเพียง 2 แสนบาทเศษเท่านั้น
Hongguang MINI EV มีให้เลือกทั้งหมด 4 รุ่นย่อย วางระดับราคาจำหน่ายเริ่มต้นเพียง 44,800 หยวน หรือประมาณ 215,000 บาท ไปจนถึงรุ่นท็อปที่ราคา 54,800 หยวน หรือประมาณ 263,000 บาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน) ซึ่งถือเป็นระดับราคาที่ต่ำกว่ารถยนต์เกือบทุกรุ่นในตลาด แม้จะไม่มีการสนับสนุนด้านภาษีหรือเงินอุดหนุนจากภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง
รูปลักษณ์ภายนอกยังคงรูปทรงกล่องที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อเน้นพื้นที่ใช้สอย แต่มีการปรับปรุงเส้นสายให้มีความโค้งมนและทันสมัยยิ่งขึ้น ติดตั้งชุดไฟหน้าแบบวงกลม LED พร้อมปรับปรุงรายละเอียดของกระจกมองข้างและส่วนประกอบอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการใช้กระบวนการพ่นสีแบบ 8 ชั้น พร้อมตัวเลือกสีใหม่ 3 เฉดสี เพื่อยกระดับงานประกอบให้ดูมีคุณภาพสูงเกินกว่าระดับราคารถประหยัด
มิติตัวถังของรุ่นใหม่ดังกล่าวมีการขยายขนาดขึ้นเล็กน้อย โดยมีความยาว 3,268 มม. ความกว้าง 1,520 มม. และความสูง 1,575 มม. ขณะที่ระยะฐานล้อยังคงเดิมที่ 2,190 มม. โครงสร้างตัวถังแบบ 4 ประตูได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวกในพื้นที่จำกัด พร้อมด้วยรัศมีวงเลี้ยวที่แคบเพียง 4.5 เมตร เหมาะสำหรับการใช้งานในเมือง
ภายในห้องโดยสารมีการปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย โดยใช้โทนสีทูโทนน้ำตาล-ขาว และย้ายตำแหน่งคันเกียร์ไปไว้ที่คอพวงมาลัยเพื่อเพิ่มพื้นที่บริเวณพื้นรถให้กว้างขึ้น บริเวณคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว ที่รองรับระบบปฏิบัติการเวอร์ชันล่าสุด
ตัวรถยังมีการเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย เช่น Camping Mode และ Pet Mode รวมถึงสามารถสั่งการตัวรถผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็นการเช็กสถานะรถหรือการเปิดระบบปรับอากาศล่วงหน้า ส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเมื่อพับเบาะลงจะมีความจุสูงถึง 838 ลิตร ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน
Hongguang MINI EV ใหม่ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 30 กิโลวัตต์ สามารถทำอัตราเร่งจาก 0-50 กม./ชม. ได้ภายใน 4.5 วินาที ใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LFP) ที่มีให้เลือก 2 ขนาดความจุ รองรับระยะทางวิ่งสูงสุด 205 กิโลเมตร และ 301 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง (ตามมาตรฐานทดสอบ) โดยมีอัตราการใช้พลังงานเฉลี่ยเพียง 8.9 kWh ต่อ 100 กม.
ไฮไลต์สำคัญคือการเพิ่มระบบชาร์จเร็วแบบ DC Fast Charge ที่สามารถชาร์จไฟจาก 30% ถึง 80% ได้ภายใน 35 นาที
สำหรับระบบความปลอดภัย Wuling ให้ความสำคัญกับโครงสร้างตัวถังที่ใช้เหล็กกล้าแรงดึงสูง (High-strength Steel) ถึง 60% ของตัวรถ พร้อมติดตั้งถุงลมนิรภัยคู่หน้า ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบดิสก์เบรก 4 ล้อ และระบบช่วงล่างที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อความนุ่มนวลในการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้น