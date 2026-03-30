7 วันทะลุ 4 หมื่น มอเตอร์โชว์2026 คึกคัก โตโยต้ายึดเบอร์หนึ่ง

บรรยากาศครึ่งทางของงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 47” ยังคงคึกคักต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วง 7 วันแรกที่สามารถสร้างยอดจองรถยนต์ได้ถึง 41,778 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 68.8% สะท้อนความต้องการซื้อรถยนต์ที่ยังมีอยู่ แม้เศรษฐกิจจะยังเผชิญความไม่แน่นอน
ปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นตลาด มาจากการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ภายในงาน รวมถึงการแข่งขันด้านแคมเปญส่งเสริมการขายของแต่ละค่าย ทั้งดอกเบี้ยพิเศษ ของแถม และแพ็กเกจบำรุงรักษา ซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเร่งการตัดสินใจของผู้บริโภค
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือการรุกตลาดอย่างหนักของแบรนด์รถยนต์ต่างชาติ โดยเฉพาะ “ค่ายรถจีน” ที่นำเทคโนโลยีใหม่และราคาที่แข่งขันได้เข้ามาชิงส่วนแบ่งตลาด ส่งผลให้ติดอันดับยอดจองสูงหลายราย สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตลาดรถยนต์ไทยอย่างมีนัยสำคัญ
ขณะเดียวกัน กลุ่มรถยนต์พลังงานทางเลือกยังคงเป็นพระเอกของงาน ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เข้าชมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีแผนซื้อจริง ทำให้คุณภาพของยอดจองอยู่ในเกณฑ์ดี
สำหรับ 10 อันดับแบรนด์ที่มียอดจองสูงสุดในช่วงครึ่งทาง พบว่า
อันดับ 1 Toyota 5,672 คัน
อันดับ 2 MG 4,217 คัน
อันดับ 3 OMODA & JAECOO 3,984 คัน
อันดับ 4 DEEPAL + NEVO 3,828 คัน
อันดับ 5 GEELY 3,213 คัน
อันดับ 6 CHERY 2,588 คัน
อันดับ 7 GWM 2,581 คัน
อันดับ 8 GAC 2,489 คัน
อันดับ 9 Honda 2,479 คัน
อันดับ 10 Mazda 2,132 คัน
จากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นได้ชัดว่าแบรนด์จากจีนสามารถก้าวขึ้นมาติดอันดับถึง 6 จาก 10 อันดับ สะท้อนการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้นในตลาด
ทั้งนี้ ผู้จัดงานคาดว่าในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของงาน ยอดจองจะเร่งตัวเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากผู้บริโภคที่รอเปรียบเทียบข้อเสนอจะเริ่มตัดสินใจ ประกอบกับค่ายรถมักอัดโปรโมชั่นหนักในช่วงท้าย
ภาพรวมครึ่งทางของงานจึงชี้ให้เห็นว่า แม้เศรษฐกิจจะยังมีแรงกดดัน แต่ตลาดรถยนต์ไทยยังคงมีศักยภาพ และกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญ โดยมี “รถจีน” และ “รถพลังงานทางเลือก” เป็นตัวแปรหลักในการขับเคลื่อนตลาดยุคใหม่