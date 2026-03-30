ลองจริงทางไกล Nissan Serena e-POWER เด่น 3 จุด ขับสบาย ปลอดภัย ใช้งานง่าย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้เขียนมีโอกาสนำ Nissan Serena e-POWER ออกทริปสั้น ๆ เที่ยวระยองแบบค้างคืน 1 คืน พร้อมเพื่อนรวม 4 คน เพื่อทดสอบทั้งการขับขี่จริงและการใช้งานในชีวิตประจำวัน พบว่ารถ MPV รุ่นนี้มีจุดเด่นชัดเจน โดยเฉพาะ 3 ด้านหลักที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ครอบครัวและสายเดินทาง


1. เทคโนโลยี e-POWER ขับไฟฟ้า 100% ไม่ต้องชาร์จ

หัวใจสำคัญของ Serena คือระบบ e-POWER ที่แตกต่างจากรถไฮบริดทั่วไป ด้วยการขับเคลื่อนด้วย “มอเตอร์ไฟฟ้า 100%” ขณะที่เครื่องยนต์ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าเท่านั้น ทำให้ได้ฟีลการขับแบบรถ EV แต่ไม่ต้องกังวลเรื่องสถานีชาร์จ

จากการใช้งานจริง ทั้งในเมืองและทางไกล ตัวรถให้การตอบสนองที่ทันใจ อัตราเร่งมาแบบนุ่มนวลแต่ต่อเนื่อง เหมาะมากกับสภาพจราจรติดขัดในเมือง รวมถึงมีฟีเจอร์ e-Pedal Step ที่ช่วยลดการใช้เบรก และเพิ่มความสะดวกในการควบคุมรถ

อีกจุดที่ใช้งานได้จริงคือระบบ N Hold ที่ช่วยให้จอดรถหรือหยุดนิ่งในเมืองได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้างนาน ๆด้านความประหยัดทำได้ดีที่ประมาณ 19.6 กม./ลิตร ซึ่งถือว่าน่าประทับใจสำหรับรถ MPV ขนาดใหญ่


2. เทคโนโลยีความปลอดภัย ขับรถใหญ่ก็มั่นใจ

Serena ถูกออกแบบมาให้ขับง่าย แม้จะเป็นรถ MPV ขนาดใหญ่ โดยมีเทคโนโลยีช่วยเหลือที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน เช่น

-IAVM (กล้องมองภาพรอบคัน) ช่วยให้การเข้าซอยแคบหรือถอยจอดทำได้ง่ายขึ้น
-IRVM (กระจกมองหลังอัจฉริยะ) ที่ช่วยให้มองเห็นด้านหลังชัดเจน แม้ผู้โดยสารจะนั่งเต็มทุกที่

จากการทดลองขับในทริป พบว่าฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยลดความกังวลได้มาก โดยเฉพาะในเมืองหรือพื้นที่จำกัด เหมาะทั้งมือใหม่และผู้ที่ต้องขับรถครอบครัวเป็นประจำ


3. ฟีเจอร์ความสะดวกสบาย ตอบโจทย์ชีวิตจริง

อีกหนึ่งจุดเด่นของ Serena คือการออกแบบเพื่อการใช้งานจริงในทุกวัน โดยเฉพาะฟีเจอร์ที่ช่วยแก้ pain point ของรถ MPV

Dual Back Door เปิดฝาท้ายได้ 2 ระดับ ใช้งานสะดวกแม้ในที่จอดแคบ ประตูสไลด์ไฟฟ้าแบบ Kick Sensor เปิด-ปิดได้แม้มือไม่ว่าง พื้นที่เก็บสัมภาระกว้าง รองรับของชิ้นใหญ่ เช่น ถุงกอล์ฟได้ถึง 4 ใบ

ภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกพรีเมียม โปร่ง โล่ง ด้วยเพดานสูงถึงประมาณ 1.4 เมตร พร้อมพื้นที่วางขากว้าง นั่งสบายทุกแถว และยังออกแบบเพื่อลดอาการเมารถ เหมาะกับการเดินทางไกลแบบครอบครัว

รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ใส่มาครบ เช่น ช่อง USB ทุกแถว, ที่ชาร์จไร้สาย, ระบบเชื่อมต่อ NissanConnect, ช่องเก็บของรอบคัน รวมถึงจุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX


สรุป :จากการทดลองใช้งานจริง Nissan Serena e-POWER ถือเป็น MPV ที่ “คิดมาครบ” สำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะ 3 จุดเด่นหลัก ทั้งเทคโนโลยี e-POWER ที่ขับสนุกและประหยัด ความปลอดภัยที่ช่วยให้รถใหญ่ขับง่าย และฟีเจอร์ความสะดวกสบายที่ตอบโจทย์ครอบครัว

สำหรับราคาจำหน่ายในไทยอยู่ที่ประมาณ 1.69 ล้านบาท ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในกลุ่ม MPV ยุคใหม่ที่เน้นทั้งความคุ้มค่าและเทคโนโลยี

























ร้านกาแฟ ช่วงบ่าย เก๋ มาให้ชมกัน



สมาชิก ที่มาด้วยกัน

ร้านชื่อ พบเจอ อยู่ระยอง

กิจกรรม ร้อยสร้อย

ของที่ขายในร้าน





น้ำดื่มภายในร้านสดชื่นมาก

ของตกแต่งภายในร้าน



ชื่อทริป ต่างวัย แต่ชอบเหมือนกัน ทริปเที่ยวระยอง

