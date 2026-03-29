DENZA D9 ไมเนอร์เชนจ์แบต Blade Battery 2.0 ชาร์จ 10-70% แค่ 5 นาที

BYD เริ่มเปิดรับจอง Denza D9 รุ่นไมเนอร์เชนจ์ปี 2569 มีให้เลือกทั้งขุมพลังปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และไฟฟ้าล้วน (BEV) เคาะราคาจำหน่ายที่จีน 389,800 ถึง 489,800 หยวน หรือประมาณ 1.9 - 2.4 ล้านบาท มีกำหนดส่งมอบเดือนเมษายนนี้
BYD ระบุว่า Denza D9 มีการปรับเปลี่ยนมาใช้แบตเตอรี่ Blade Battery เจเนอเรชันที่ 2 ซึ่งมีความโดดเด่นด้านความเร็วในการชาร์จ โดยสามารถชาร์จจาก 10% ถึง 70% ได้ภายในเวลา 5 นาที และชาร์จถึงระดับ 97% ได้ภายใน 9 นาที รวมถึงออกแบบมาเพื่อรองรับการชาร์จท่ามกลางสภาพอากาศหนาวจัด โดยในอุณหภูมิติดลบ 20 ถึง 30 องศาเซลเซียส จะใช้เวลาชาร์จจาก 20% ถึง 97% ประมาณ 12 นาทีเท่านั้น
Denza D9 รุ่นไฟฟ้าล้วน (BEV) สามารถเลือกได้ทั้งรุ่นมอเตอร์เดี่ยวขับเคลื่อนล้อหน้า และมอเตอร์คู่ขับเคลื่อน 4 ล้อ โดยรุ่นมอเตอร์เดี่ยวติดตั้งมอเตอร์ขนาด 340 กิโลวัตต์ (462 แรงม้า) ระยะทางขับขี่สูงสุด 750 กม. (CLTC) ส่วนรุ่นมอเตอร์คู่เพิ่มมอเตอร์หลังขนาด 70 กิโลวัตต์ (95 แรงม้า) ระยะทางขับขี่สูงสุด 800 กม. (CLTC)
สำหรับรุ่นปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) ติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบขนาด 1.5 ลิตร กำลัง 115 กิโลวัตต์ (156 แรงม้า) ทำงานร่วมกับระบบมอเตอร์คู่ขนาด 200 กิโลวัตต์ และ 45 กิโลวัตต์ (292 แรงม้า และ 61 แรงม้าตามลำดับ) มีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงขณะแบตเตอรี่ต่ำอยู่ที่ 15.7 กม./ลิตร และสามารถขับขี่ด้วยโหมดไฟฟ้าล้วนได้ระยะทางมากกว่า 401 กิโลเมตร (CLTC)
ดีไซน์ภายนอกมีการปรับเปลี่ยนกระจังหน้าตกแต่งด้วยโครเมียมเน้นความหรูหรายิ่งขึ้น มิติตัวถังยังคงเดิมด้วยความยาว 5,250 มม. และฐานล้อ 3,110 มม. ห้องโดยสารจัดวางเบาะนั่งแบบ 3 แถว โดยเบาะแถวที่ 2 เป็นรูปแบบ Aviation Seats พร้อมติดตั้งหน้าจอแยกส่วนและโต๊ะพับอเนกประสงค์ พร้อมปรับปรุงคอนโซลกลางโดยย้ายตำแหน่งเกียร์ไปไว้ที่พวงมาลัยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย
เวอร์ชันจีนทุกรุ่นย่อยมีการติดตั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่ God’s Eye 5.0 เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ซึ่งทางผู้ผลิตยืนยันว่าจะมีการอัปเดตระบบดังกล่าวให้กับรถรุ่นก่อนหน้าผ่านระบบ OTA เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้ทัดเทียมกัน