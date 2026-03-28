เปิดตัว Audi Q3 ใหม่ ประหยัดขึ้น 32.8% ราคาเริ่ม 2.499 ล้านบาท

The all-new Audi Q3 เจเนอเรชันล่าสุด พลิกโฉมใหม่ทั้งคัน ยกระดับคอมแพกต์เอสยูวีพรีเมียม ด้วยดีไซน์ใหม่ เทคโนโลยีล้ำสมัย และขุมพลัง Mild Hybrid ที่ช่วยเพิ่มความประหยัดพลังงานสูงสุด 32.8% พร้อมวางจำหน่ายในไทยเป็นประเทศที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ขุมพลัง / สมรรถนะ
รุ่น Tech Plus ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร เทอร์โบ แบบ Mild Hybrid ให้กำลังสูงสุด 150 แรงม้า แรงบิด 250 นิวตันเมตร อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย 18.2 กม./ลิตร รองรับการขับขี่ไกลสูงสุดราว 1,000 กม./ถัง
รุ่น Tech Pro ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตร เทอร์โบ ให้กำลังสูงสุด 204 แรงม้า แรงบิด 320 นิวตันเมตร ทำงานร่วมกับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ quattro ให้อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย 13.7 กม./ลิตร พร้อมสมรรถนะที่แรงขึ้น 13%
ดีไซน์ภายนอก
ออกแบบใหม่ตามแนวคิด New Design Language เสริมความสปอร์ตดุดัน ไฟหน้า LED ปรับ Daytime ได้ 3 รูปแบบ ไฟท้าย LED Light Strip พร้อม Illuminated Audi Ring ในรุ่น Tech Pro เสริมด้วย Panoramic Glass Roof และชุดแต่ง S line พร้อมล้อ 19–20 นิ้ว
ดีไซน์ภายใน
ห้องโดยสารแนวคิด Human-Centric Design มาพร้อม Curved Panoramic MMI Display ประกอบด้วยหน้าจอ Audi Virtual Cockpit Plus 11.9 นิ้ว และจอกลาง 12.8 นิ้ว ดีไซน์ใหม่ ใช้งานง่าย พร้อม Ambient Light 30 สี ระบบเสียง Audi Sound System 10 ลำโพง และการจัดวางเกียร์แบบใหม่หลังพวงมาลัย
ระบบความปลอดภัย
ติดตั้งระบบช่วยขับขี่ขั้นสูง เช่น Adaptive Cruise Control with Stop & Go, Lane Departure Warning
ในรุ่น Tech Pro เพิ่มระบบ Rear Cross Traffic Assist, Exit Warning, Lane Change Warning และระบบปกป้องผู้โดยสารรอบคัน
ราคา (บาท)
-Q3 S line Tech Plus 2,499,000
-Q3 Sportback S line Tech Plus 2,599,000
-Q3 quattro S line Tech Pro 2,999,000
-Q3 Sportback quattro S line Tech Pro 3,099,000
The all-new Audi Q3 มีให้เลือกทั้งตัวถัง SUV และ Sportback รวม 6 สี พร้อมเปิดให้ลูกค้าสัมผัสคันจริงที่โชว์รูมทั่วประเทศ และในงาน Motor Show 2026