อาวดี้ อัดทัพ Plug-in Hybrid เจเนอเรชันใหม่ ไม่ต้องดาวน์ แถม Wallbox

อาวดี้ ประเทศไทย ยกระดับไลน์อัพรถยนต์ครั้งใหญ่ ภายในงาน Motor Show 2026 ด้วยการนำรถยนต์รุ่นใหม่กว่า 10 รุ่นเข้าจัดแสดง ครอบคลุมทั้งกลุ่มเครื่องยนต์สันดาปและพลังงานทางเลือก โดยมีไฮไลท์สำคัญอยู่ที่กลุ่มรถยนต์ Plug-in Hybrid เจเนอเรชันล่าสุด ที่มาพร้อมข้อเสนอพิเศษ “ไม่ต้องดาวน์” พร้อมรับฟรี Wallbox
นอกจากการเปิดตัว อาวดี้ Q3 ใหม่ล่าสุดที่เข้ามาเสริมตลาดกลุ่มวอลลุ่ม อาวดี้ยังเน้นรุกตลาดรถพลังงานไฟฟ้ากึ่งไฮบริด ด้วยการเปิดตัว The All-New Audi Q5 e-hybrid และ The all-new Audi A5 e-hybrid ซึ่งสะท้อนเทคโนโลยีและสมรรถนะยุคใหม่ของแบรนด์อย่างชัดเจน
อาวดี้ Q5 e-hybrid มาพร้อมแพลตฟอร์ม PPC ใหม่ล่าสุด ให้พละกำลังสูงสุด 367 แรงม้า อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ใน 5.1 วินาที รองรับการขับขี่ด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลสูงสุด 106 กิโลเมตร (NEDC) พร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ quattro และช่วงล่าง S Sport Suspension ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและครอบครัว
ด้านอาวดี้ A5 e-hybrid โดดเด่นด้วยดีไซน์สปอร์ตคูเป้ พัฒนาใหม่ทั้งระบบ ให้กำลังสูงสุด 367 แรงม้า พร้อมระบบ quattro มีให้เลือกทั้งตัวถัง Sportback และ Avant ครอบคลุมทั้งสายสปอร์ตและการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน
สำหรับกลุ่ม Plug-in Hybrid เจเนอเรชันใหม่ มาพร้อมข้อเสนอพิเศษ ไม่ต้องวางเงินดาวน์ และรับฟรี Wallbox โดยมีราคาจำหน่ายดังนี้
A5 Sportback e-hybrid quattro Tech Plus ราคา 3,599,000 บาท
A5 Sportback e-hybrid quattro Tech Pro ราคา 4,199,000 บาท
A5 Avant e-hybrid quattro Tech Plus ราคา 3,599,000 บาท
A5 Avant e-hybrid quattro Tech Pro ราคา 4,199,000 บาท
Q5 e-hybrid quattro Tech Pro ราคา 4,149,000 บาท
Q5 Sportback e-hybrid quattro Tech Pro ราคา 4,199,000 บาท
นอกจากนี้ อาวดี้ยังจัดแคมเปญราคาพิเศษสำหรับรุ่นยอดนิยม และข้อเสนออัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.99% สำหรับรถสมรรถนะสูงตระกูล RS
ผู้สนใจสามารถสัมผัสรถยนต์อาวดี้รุ่นใหม่ทั้งหมดได้ภายในงาน Bangkok International Motor Show 2026 ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2569 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมรับการรับประกันคุณภาพ Audi Protection นาน 5 ปี และการรับประกันแบตเตอรี่สำหรับรถ Plug-in Hybrid นาน 8 ปี ตามเงื่อนไขบริษัทฯ กำหนด