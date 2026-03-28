Ford Ranger "Super Duty" พร้อมลุยจากโรงงาน เคาะราคา 1,599,000 บาท

Ford Ranger Super Duty ใหม่ ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในไทย เน้นจุดขายพร้อมลุยจากโรงงาน พกขุมพลังดีเซล V6 3.0 ลิตร เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด เคาะราคาทางการ 1,599,000 บาท
Ranger Super Duty ถูกพัฒนาเป็นรถกระบะสำหรับภารกิจหนักภายใต้นิยาม ‘โหดได้เรื่อง ดุได้ใจ!’ โดยเปิดตัวเวอร์ชัน 4 ประตูเป็นครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทย มาพร้อมโครงสร้างที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ทั้งหมด มีน้ำหนักมากกว่าโครงสร้างของ Ranger รุ่นปกติกว่า 70 - 80 กิโลกรัม
ด้านหน้าติดตั้งกันชนเหล็กที่ยึดกับโครงสร้างของรถโดยตรง มาพร้อมแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถผลิตจากเหล็กหนามากถึง 3.6 มิลลิเมตร ช่วยปกป้องช่วงล่างตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงถังน้ำมัน ขณะที่ช่วงล่างมีการติดตั้งปีกนกที่มีความหนามากที่สุดที่ฟอร์ดเคยติดตั้งเข้ากับ Ranger เพลาขับหน้าและหลังที่แข็งแรงขึ้น และเฟืองท้ายแบบใหม่ที่ใหญ่และแข็งแรง เพื่อรองรับการบรรทุกและลากจูงของที่มีน้ำหนักมากเป็นพิเศษ
รุ่น Super Duty ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน ได้แก่ ไฟหน้าและไฟท้าย LED พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน C-Clamp เปิด-ปิดอัตโนมัติ, ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติ, ไฟตัดหมอกหน้า LED, กระจังหน้าเฉพาะรุ่น, คิ้วล้อเฉพาะรุ่น, กระจกมองข้างขนาดใหญ่พิเศษ พร้อมไฟส่องสว่างข้างตัวรถ, ไฟส่องสว่างแบบแบ่งโซน บันไดข้างแบบออฟโรด, ฝาท้าย Easy Lift, ช่องจ่ายไฟ 230 โวลต์ (400 วัตต์) และล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว พร้อมน็อต 8 ตัว
ห้องโดยสารตกแต่งแผงคอนโซลด้วยสัญลักษณ์ SUPER DUTY, หน้าจอสัมผัส Multi-Touch ขนาด 12 นิ้ว รองรับ Wireless Apple CarPlay และ Android Auto, ระบบ SYNC 4A, ระบบ Ford App, เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 10 ทิศทาง พร้อมเมมโมรี่, เบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง, ระบบปรับอากาศตัวเบาะ, ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้าย-ขวา และช่องต่อพ่วงอุปกรณ์ Upfitter Switches
ระบบความปลอดภัยขั้นสูง ได้แก่ ระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติ พร้อมระบบ Stop&Go และระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทาง, ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัจฉริยะ, ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนน, ระบบเตือนการชนด้านหน้า, ระบบช่วยควบคุมรถหลังจากชน, ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง, ระบบตรวจจับรถในจุดบอดและระบบตรวจจับขณะออกจากช่องจอด, ระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลัง, ระบบช่วยการหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการปะทะ และกล้องมองรอบคัน 360 องศา
Ford Ranger Super Duty ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล V6 ความจุ 3.0 ลิตร กำลังสูงสุด 210 แรงม้า ที่ 3,250 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 600 นิวตัน-เมตร ที่ 1,750 รอบต่อนาที เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด ปรับจูนเพื่อรองรับงานหนัก
โหมดการขับขี่ครบ 7 โหมด ได้แก่ โหมดปกติ โหมดประหยัด โหมดลากจูง โหมดถนนลื่น โหมดโคลน โหมดทราย โหมดหิน รวมถึงระบบที่ถูกติดตั้งในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ได้แก่ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเพื่อการขับขี่ออฟโรด (Trail Control) และระบบช่วยเลี้ยวบนเส้นทางออฟโรด (Trail Turn Assist)
ตัวถังมีให้เลือกทั้งหมด 5 สี ได้แก่ สีขาว อาร์คติค ไวท์, สีดำ แอบโซลูท แบล็ค, สีเทา คอมมานด์ เกรย์ (เพิ่มเงิน 10,000 บาท), สีเขียว แทร็กชัน กรีน (เพิ่มเงิน 10,000 บาท) และสีทะเลทราย ไซส์มิค แทน (เพิ่มเงิน 10,000 บาท)