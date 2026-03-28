Ford Ranger "Super Duty" พร้อมลุยจากโรงงาน เคาะราคา 1,599,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Ford Ranger Super Duty ใหม่ ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในไทย เน้นจุดขายพร้อมลุยจากโรงงาน พกขุมพลังดีเซล V6 3.0 ลิตร เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด เคาะราคาทางการ 1,599,000 บาท


Ranger Super Duty ถูกพัฒนาเป็นรถกระบะสำหรับภารกิจหนักภายใต้นิยาม ‘โหดได้เรื่อง ดุได้ใจ!’ โดยเปิดตัวเวอร์ชัน 4 ประตูเป็นครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทย มาพร้อมโครงสร้างที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ทั้งหมด มีน้ำหนักมากกว่าโครงสร้างของ Ranger รุ่นปกติกว่า 70 - 80 กิโลกรัม

ด้านหน้าติดตั้งกันชนเหล็กที่ยึดกับโครงสร้างของรถโดยตรง มาพร้อมแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถผลิตจากเหล็กหนามากถึง 3.6 มิลลิเมตร ช่วยปกป้องช่วงล่างตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงถังน้ำมัน ขณะที่ช่วงล่างมีการติดตั้งปีกนกที่มีความหนามากที่สุดที่ฟอร์ดเคยติดตั้งเข้ากับ Ranger เพลาขับหน้าและหลังที่แข็งแรงขึ้น และเฟืองท้ายแบบใหม่ที่ใหญ่และแข็งแรง เพื่อรองรับการบรรทุกและลากจูงของที่มีน้ำหนักมากเป็นพิเศษ


รุ่น Super Duty ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน ได้แก่ ไฟหน้าและไฟท้าย LED พร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวัน C-Clamp เปิด-ปิดอัตโนมัติ, ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติ, ไฟตัดหมอกหน้า LED, กระจังหน้าเฉพาะรุ่น, คิ้วล้อเฉพาะรุ่น, กระจกมองข้างขนาดใหญ่พิเศษ พร้อมไฟส่องสว่างข้างตัวรถ, ไฟส่องสว่างแบบแบ่งโซน บันไดข้างแบบออฟโรด, ฝาท้าย Easy Lift, ช่องจ่ายไฟ 230 โวลต์ (400 วัตต์) และล้ออัลลอยขนาด 18 นิ้ว พร้อมน็อต 8 ตัว

ห้องโดยสารตกแต่งแผงคอนโซลด้วยสัญลักษณ์ SUPER DUTY, หน้าจอสัมผัส Multi-Touch ขนาด 12 นิ้ว รองรับ Wireless Apple CarPlay และ Android Auto, ระบบ SYNC 4A, ระบบ Ford App, เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 10 ทิศทาง พร้อมเมมโมรี่, เบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้าปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง, ระบบปรับอากาศตัวเบาะ, ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้าย-ขวา และช่องต่อพ่วงอุปกรณ์ Upfitter Switches


ระบบความปลอดภัยขั้นสูง ได้แก่ ระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติ พร้อมระบบ Stop&Go และระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทาง, ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัจฉริยะ, ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนน, ระบบเตือนการชนด้านหน้า, ระบบช่วยควบคุมรถหลังจากชน, ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง, ระบบตรวจจับรถในจุดบอดและระบบตรวจจับขณะออกจากช่องจอด, ระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลัง, ระบบช่วยการหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการปะทะ และกล้องมองรอบคัน 360 องศา


Ford Ranger Super Duty ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล V6 ความจุ 3.0 ลิตร กำลังสูงสุด 210 แรงม้า ที่ 3,250 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 600 นิวตัน-เมตร ที่ 1,750 รอบต่อนาที เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด ปรับจูนเพื่อรองรับงานหนัก

โหมดการขับขี่ครบ 7 โหมด ได้แก่ โหมดปกติ โหมดประหยัด โหมดลากจูง โหมดถนนลื่น โหมดโคลน โหมดทราย โหมดหิน รวมถึงระบบที่ถูกติดตั้งในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ได้แก่ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเพื่อการขับขี่ออฟโรด (Trail Control) และระบบช่วยเลี้ยวบนเส้นทางออฟโรด (Trail Turn Assist)

ตัวถังมีให้เลือกทั้งหมด 5 สี ได้แก่ สีขาว อาร์คติค ไวท์, สีดำ แอบโซลูท แบล็ค, สีเทา คอมมานด์ เกรย์ (เพิ่มเงิน 10,000 บาท), สีเขียว แทร็กชัน กรีน (เพิ่มเงิน 10,000 บาท) และสีทะเลทราย ไซส์มิค แทน (เพิ่มเงิน 10,000 บาท)





















